Педро Паскаль стал звездой только в 39 лет. Зато сейчас он едва ли не главная мировая звезда, которую одинаково уважают критики и любят зрители. В этом году Паскаль сыграл во втором сезоне популярного сериала HBO «Одни из нас», и скоро на экраны выйдет целых три фильма с ним: «Материалистка» Селин Сон, «Эддингтон» Ари Астера и новая «Фантастическая четверка», где Педро станет частью киновселенной Marvel.
С чего начиналась карьера актера? Чем он привлек внимание шоураннеров «Игры престолов»? Почему именно Педро — главный папочка Голливуда? И за что его все так любят — не только на экране, но и в жизни? Рассказываем в нашем видеоэссе про Педро Паскаля, разнопланового актера и героя многочисленных мемов.
Сабрина Карабаева
Автор сценария
Хосе Педро Бальмаседа Паскаль родился в Чили в 1975 году. Его мать Вероника была детским психологом, а отец Хосе — врачом-репродуктологом. Вскоре после рождения мальчика семья эмигрировала в США, спасаясь от диктатуры Аугусто Пиночета. В детстве Педро увлекался плаванием, но еще больше — кинематографом. Он восхищался актерской игрой Джина Хэкмена, вдохновлялся примером Кристиана Бэйла, который рано стал звездой, и был очарован фильмами об Индиане Джонсе настолько, что дважды ломал руку, стремясь повторить трюки культового искателя приключений. Став старше, Педро начал изучать актерское мастерство, играть в театре и ходить на пробы, но из-за стереотипов о латиноамериканцах ему предлагали лишь роли преступников.
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Авторы: Сабрина Карабаева, Анастасия Усанова