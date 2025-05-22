Педро Паскаль стал звездой только в 39 лет. Зато сейчас он едва ли не главная мировая звезда, которую одинаково уважают критики и любят зрители. В этом году Паскаль сыграл во втором сезоне популярного сериала HBO «Одни из нас», и скоро на экраны выйдет целых три фильма с ним: «Материалистка» Селин Сон, «Эддингтон» Ари Астера и новая «Фантастическая четверка», где Педро станет частью киновселенной Marvel.

С чего начиналась карьера актера? Чем он привлек внимание шоураннеров «Игры престолов»? Почему именно Педро — главный папочка Голливуда? И за что его все так любят — не только на экране, но и в жизни? Рассказываем в нашем видеоэссе про Педро Паскаля, разнопланового актера и героя многочисленных мемов.

