Что смотреть в кино: ромком со звездами Marvel, байопик Фёдора Черенкова и суровая уральская драма с Робаком

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. На этой неделе выходят ромком с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью «Время жить», уральская драма с Александром Робаком «Вечная зима», спортивный байопик «Федя. Народный футболист» и семейное кино «Возвращение попугая Кеши». Любители мирового кино смогут увидеть индийский сай-фай, гонконгский боевик и турецкий хоррор, а также анимацию из Японии, Польши и Франции. Кроме того, в Москве продолжается Большой фестиваль мультфильмов, в Санкт-Петербурге покажут и обсудят культовую советскую мистику.

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 31 октября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием фильма. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

Главные премьеры

Многообещающая шеф-повар Альмут случайно сбивает на машине растерянного менеджера Тобиаса, который переживает из-за развода. Молодые люди влюбляются, съезжаются и заводят ребенка. И тут у Альмут находят рак. Не лишенная смешных моментов мелодрама режиссера Джона Краули («Бруклин», «Щегол») и студии А24. Ее главная фишка — нелинейное повествование. В главных ролях — старый Человек-паук и новая Черная Вдова, то есть номинанты на «Оскар» Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Продюсером выступил их коллега по фильмам Marvel Бенедикт Камбербэтч. Критики хвалят кино за химию между актерами и прочат Пью вторую номинацию на премию Киноакадемии. Тем временем кадр с желтой лошадью на карусели уже превратился в популярный мем.

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Магнитогорск, зима 2004 года. Родители по-разному переживают смерть сына-подростка, которого убили местные хулиганы. Тихо спивающийся отец-сталевар (Александр Робак) начинает искать убийцу. Мать (Юлия Марченко) бросает работу и пытается лучше понять, каким был ее ребенок. Это суровое уральское кино про горе — 70-минутный дебют бывшего аналитика кинорынка Николая Ларионова. В рецензии с фестиваля «Маяк» кинокритик Павел Пугачёв отмечал, что «проникновенная драма об обычных людях и нерешаемых вопросах» поражает внятностью высказывания и стройностью повествования.

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Сочинский учитель географии Митяй (Никита Кологривый) и говорящий попугай Кеша (Гарик Харламов) помогают друг другу вернуть возлюбленных. Для этого педагог вместе с подругой (Оксана Акиньшина) притворяются богатыми аргентинцами и в шубах проникают в чужой особняк в поисках попугаихи. Семейная комедия, которая не является игровым ремейком культового мультфильма «Возвращение блудного попугая». В съемках в Сочи принял участие целый зоопарк: попугаи, обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр. В режиссерском кресле — Олег Асадулин, постановщик хоррора «Фобос. Клуб страха» и фэнтези «Темный мир: Равновесие».

Байопик легендарного футболиста московского «Спартака» Фёдора Черенкова (Станислав Румянцев из «Трудных подростков»). В 1970-х спортсмен стремительно стал ключевым игроком команды, но со временем столкнулся с серьезными психологическими проблемами из-за череды потрясений в личной жизни и спорте. Кроме Румянцева, в спортивной драме сыграли Николай Фоменко, Борис Щербаков и Игорь Петренко. Футбольными консультантами кинематографистов выступили Александр Бородюк и Андрей Черниговский. Анастасия Черенкова, дочь футболиста, сценарий одобрила.

Общительная школьница Фудзино рисует смешные комиксы для школьной газеты, за которые ее обожают одноклассники. Однажды у девочки появляется соперница-затворница — одноклассница Кёмото, которая тоже рисует для газеты, но никогда не ходит в школу. Профессиональная ревность Фудзино перерастает в крепкую дружбу, когда девочки встречаются. Экранизация манги Тацуки Фудзимото («Человек-бензопила», «Огненный удар»), рассказывающая о художественных амбициях и радостях совместного творчества, идет всего час. Режиссурой, сценарием и дизайном персонажей занимался Киётака Осияма, работавший над аниме «Человек-бензопила» и «Мальчик и птица».

Угрюмый и одинокий водитель катафалка Джемаль соглашается увезти из морга тело девушки и спрятать его на месяц. Добравшись до захолустного отеля, перевозчик узнает, что кадавр двигается, представляет опасность и требует человечины. Тем не менее Джемаль проникается к девушке-зомби жалостью. Турецкий романтический хоррор из параллельной программы фестиваля фантастических фильмов в Ситжесе. На Letterboxd зрители сравнивают атмосферное кино с «Теплом наших тел» и «Впусти меня».

Испанка Алекс (Аида Фольч, «Я знаю, кто ты») устраивается официанткой в ресторан на греческом острове, где заводит роман с хозяином заведения Максом (Мэтт Диллон, «Дом, который построил Джек») — американцем с темным прошлым. Испанский романтический триллер испанца Фернандо Труэбы, получившего «Оскар» за трагикомедию «Изящная эпоха». По словам режиссера, на кино его вдохновили романы Патриции Хайсмит и фильмы Альфреда Хичкока. Критики считают, что лента вышла «смотрибельной, но обычной», однако, впрочем, отмечают наличие «красивых актеров, экзотической локации и нескольких небанальных сюжетных поворотов».

Будущее жителей антиутопического города Каси меняется после пришествия последней аватары Вишну, которая развязывает войну против сил тьмы. Индийский сай-фай со звездой «Бахубали» Прабхасом. В основу фильма легли древние индуистские тексты и мифы про миссию Калки, но действие происходит в постапокалиптическом 2898-м. Эпик обошелся продюсерам в 72 млн долларов и считается самым дорогим фильмом в истории индийского кино. На данный момент «Шамбала» занимает шестую строчку в списке самых кассовых индийских фильмов. В планах у авторов уже значится целая киновселенная.

После десяти лет работы под прикрытием полицейский сталкивается со сложным моральным выбором, когда ему приходиться предать наркобарона, который за эти годы стал его близким другом. Гонконгская криминальная драма в духе «Двойной рокировки» и «Отступников». Главные роли сыграли Энди Лау («Дом летающих кинжалов», «Дикие дни» и собственно «Двойная рокировка») и Гордон Лам, звезда фильмов Джонни То. Фильм был номинирован на Гонконгскую кинопремию за хореографию экшена и операторскую работу.

Маленький динозавр Диплодочек мечтает о большом приключении, но живет в скучном доисторическом болоте. Он даже не подозревает, что является персонажем комикса художника Теда. Когда под давлением издателя автор начинает стирать мир Диплодочка, тот отправляется в удивительное путешествие по волшебным мирам, где встречает волшебника, ученых-чудиков и фантастических существ. На фестивале фантастических фильмов в Ситжесе «Диплодочек» участвовал в конкурсе анимационных фильмов. На Letterboxd шутят, что это такой польский ответ анимационной франшизе про Человека-паука.

Родители забывают сына Анжело на одной из междугородних остановок по пути к заболевшей бабушке. Мальчик, мечтающий стать исследователем и зоологом, решает срезать дорогу через лес, чтобы догнать семью. Однако в чаще его ждут удивительные приключения и не всегда дружелюбные существа. Франко-люксембургский мультфильм, который показывали в Каннах и на Фестивале анимационных фильмов в Анси. За режиссуру отвечали Алексис Дюкор («Зомбиллениум») и Венсан Паронно («Персиполис», «Цыпленок с черносливом»). Создатели поговорят с детьми о защите окружающей среды, искусственном интеллекте и неизбежности смерти.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

3 ноября в 15:30 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

4 ноября в 17:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

В Москве продолжается крупнейший смотр анимации в России — Большой фестиваль мультфильмов. В программу вошли полнометражные и короткометражные фильмы для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссерами и различные мастер-классы. В полнометражной конкурсной программе покажут «Дикую семейку» — новую кукольную анимацию швейцарца Клода Барраса, автора номинированной на «Оскар» «Жизни Кабачка». По сюжету девочка-подросток, ее маленький брат и малыш-орангутанг спасают лес и жизнь племени пенанов на острове Борнео. Кстати, онлайн-версия фестиваля пройдет с 8 по 17 ноября и будет доступна на всей территории России.

Подробнее о режиссере:

5 ноября в 19:50 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Культовый авангардистский хоррор эпохи перестройки, снятый по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Главный герой, художник-оформитель Платон Андреевич (незабываемый кинодебют Виктора Авилова), становится одержим женщиной, которая как две капли воды похожа на его лучшую работу — восковой манекен, который он слепил когда-то слепил со смертельно больной девушки. Действие разворачивается в дореволюционном Санкт-Петербурге. За сценарий отвечал Юрий Арабов, за саундтрек — Сергей Курёхин, а за режиссуру — Олег Тепцов. Мистику представит кураторская группа Doping-pong в рамках открытия выставки «Мистический Петербург».

Подробнее о Юрие Арабове:

5 ноября в 19:15 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

Меланхоличное осеннее кино выпускницы МШК Анны Кузнецовой, получившее год назад главный приз на фестивале «Маяк», наконец-то доберется до кинотеатров. Это история о калужских школьниках из театрального кружка, которые отправляются в Сочи на фестиваль в сопровождении строгого завуча и инфантильной руководительницы. Женщины не сразу находят общий язык, и спектакль оказывается под угрозой. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. Продюсером картины выступила Наталья Дрозд («Фрау», «Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»). После показа состоится Q&A с Кузнецовой и Савельевой. В прокат фильм должен выйти 7 ноября.

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Всё еще в прокате

Молодая стриптизерша с узбекскими корнями, работающая на Брайтон-Бич, выходит замуж за сына русского олигарха, с которым только познакомилась. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы прекратить безобразие. Пытаясь расторгнуть брак, они отправляют домой к молодоженам своего давнего знакомого Тороса с помощниками Игорем и Гарником. Триумфатор Каннского фестиваля от американского инди-режиссера Шона Бэйкера («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета»), который описывают как «Рискованный бизнес» переснятый братьями Сэфди. Главные роли в драмеди сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Ждем создателей среди номинантов на «Оскар».

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Слабослышащий чудак Лёша (Максим Стоянов из «Гив ми либерти»), живущий в уральской деревне, ежедневно пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций. Для этого он рисует круги на снегу и ловит сигналы из космоса. Однажды к Лёше заявляется молчаливая девочка (Алёна Мирошникова), которая способна общаться с ним телепатически, транслируя свои мысли в его слуховой аппарат. Второй полный метр Ивана Соснина, известного добрым роуд-муви о семейных проблемах «Далекие близкие». На смотре молодого кино Voices «Пришелец» получил награду как лучший фильм, а Соснин — как лучший режиссер.

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Третья часть культовой микробюджетной слэшер-франшизы Дэмиена Леоне про улыбчивого клоуна-маньяка Арта. На этот раз действие сиквела происходит на Рождество, а бюджет вырос с 250 тысяч до 2 млн долларов. На Rotten Tomatoes у хоррора внушительный 91%-ный рейтинг. Критики высоко оценили практические спецэффекты, развитие персонажей, актерскую игру и «кинематографичное ультранасилие». Фанаты жанра также смогут порадоваться камео культового актера и мастера спецэффектов Тома Савини.

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Молодой бизнесмен Дональд Трамп торгует нью-йорской недвижимостью в 1970-х с помощью скандального адвоката Роя Кона. Байопик экс-президента США с Себастианом Стэном и Джереми Стронгом. Продюсеров Трамп пообещал засудить.

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Автор: Михаил Моркин