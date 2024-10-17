«Возвращение попугая Кеши»: реклама курортов Краснодарского края, украшенная улыбкой Кологривого

В прокат выходит перелицовка советского мультфильма о блудном попугае-стендапере, изображавшем Геннадия Хазанова. В новой версии птица острит голосом Гарика Харламова и помогает разжиться деньжатами непьющему учителю географии из Сочи. О том, как играющий его Никита Кологривый вновь обряжается в лапти уже современного Емели, с сарказмом, удивительными деталями и небольшими спойлерами рассказывает Лидия Маслова.

Лидия Маслова Кинокритик

В целом «Возвращение попугая Кеши» выглядит как развернутый проморолик всероссийской здравницы и жемчужины Краснодарского края — города Сочи. В начале фильма оператор смакует восхищенные панорамы вокруг смотровой башни на горе Ахун с ее псевдосредневековой башенкой. Тут проводит урок под открытым небом герой Никиты Кологривого — интеллигентный лошпед в рваных носках, сочинский учитель географии Федотиков, которого даже пятиклассники в глаза называют «Митяй», пусть и из самой искренней симпатии. Преображение доброго, но бедного и непрактичного Митяя в респектабельного обеспеченного Дмитрия Александровича начнется с приобретением не просто говорящего, но и мыслящего попугая породы ара. Тем самым фильм Олега Асадулина эксплуатирует классический сказочный архетип Емели и Щуки, уже однажды отработанный Кологривым, или Иванушки-дурачка с Сивкой-Буркой: плохо вписывающийся в хищный социум недотепа, подружившись с волшебным помощником, в итоге приобретает такие жизненные блага, которые более хватким гражданам и не снились.

Пока же Митяй разыгрывает с детишками в лицах историю Прометея, который в свое время отбывал наказание как раз неподалеку. По окончании урока-экскурсии к учителю подходит хорошенькая мама (Оксана Акиньшина) его любимого ученика (Марк Юсеф) и прозрачно намекает, что принесла для детишек пирожки с фейхоа (забегая вперед, можно отметить, что в ее репертуаре есть и пирог с алычой).

Однако герою не до выпечки, потому что его нынешняя девушка не берет трубку, и, довольно невежливо оборвав мамашу на полуслове, он поручает ей спустить детей с горы, а сам лихорадочно мчит в кондитерскую, где его невеста (Ирина Безряднова) работает бариста. Здесь географа ждет каскад унижений: девушка выкатывает стандартный набор женских меркантильных претензий. Немного оживляет этот унылый, как всякие семейные дрязги, диалог, появление хозяина кафе — брутального байкера (Никита Дювбанов), который со словами «Здорово, профессор!» внезапно шлепает Митяя по попе.

Тема попки по понятным причинам еще не раз всплывет в фильме, хотя сценарист Константин Трофимов не сумел придать ей должного разнообразия и в основном пробавляется тавтологичными репликами типа: «Я иногда попку в попку целую, когда грустит». Такой разговор происходит в конторе «Быстроденьги», где измученный финансовыми страданиями герой знакомится с местным жуликом Гамлетом. Роман Курцын в парике и с наклеенным носом жирно копирует пятигорского телеведущего Жорика Вартанова из скетчкома «Наша Russia», воспроизводя интонации и акцент один в один. Но сравнение с Жориком далеко не в пользу Гамлета: первому все-таки иногда удается рассмешить публику, в том числе и потому, что его не сдерживают рамки прокатного рейтинга 6+.

Роман Курцын

Гамлет предлагает географу заняться традиционным прибрежным бизнесом — предоставлять туристам попугая для фотографирования за какие-то каббалистические суммы: «Фотка — 499 рублей, фотка плюс видос — 999». Затея быстро проваливается, потому что попугай то кусает туристов за пальцы, то обзывает семью из трех толстяков жирными. Зато на героя снова накатывает порыв бескорыстного экскурсоводческого вдохновения. Толпа жадных слушателей моментально собирается вокруг Митяя, стоит ему только сказать прогуливающейся женщине с ребенком: «Вы знаете, мы же с вами находимся в Сочи. Здесь очень много всего интересного…» Невероятно трогательно видеть, как искренне Никита Кологривый изображает доброго чудака, особенно в кадрах с детишками. Например, склонившись к девочке в розовых пушистых наушниках, пучит глаза, испускает таинственный вздох и аккуратно разворачивает малютку лицом к морю: «По одной из легенд, здесь располагалась… Таврида. Представляешь? Именно здесь», — после чего, махнув рукой куда-то в морскую даль, Митяй, похоже, с трудом удерживается от того, чтобы начать приплясывать.

Что такое Таврида, остается невыясненным, потому что в этот момент камера отъезжает, чтобы полюбоваться на огромную толпу, внимающую герою, и слышен только финал его лекции: «…вот такие мифы и легенды у нас в Краснодарском крае». Но зато из диалогов других персонажей можно почерпнуть кое-какие сведения о сочинской туристической инфраструктуре и механизмах развития малого и среднего бизнеса: «Моя тетка конкретно на кукурузе поднялась. У нее теперь супермаркет надувных матрасов и два рыбьих массажа ног». В общем, кругом море возможностей, и только непрактичный Митяй, как истинный Иван-дурак, не может обустроить свое маленькое эльдорадо, пока попугай Кеша не начнет прокачивать его, превращая в «уверенного самца», который купит в кредит белые штаны и красный «мустанг» в качестве первых шагов к успеху.

Никита Кологривый

В банке, куда учитель с попугаем на плече приходит брать кредит, можно услышать первую из двух отсылок к знаменитому советскому мультфильму «Возвращение блудного попугая». Когда банковская сотрудница с сожалением констатирует отсутствие у героя кредитной истории, Кеша развязно вклинивается в разговор с фразой: «А вы не были на Таити, красавица?» «Да нас и в Адлере неплохо кормят», — отвечает девушка, несколько видоизменив панчлайн жирного кота Василия из мультфильма, а потом, оттаяв, оформляет Митяю кредит по промоставке. Второй раз реплику «Вас и здесь неплохо кормят» произнесет уже сам Кеша, обращаясь к рыжему коту на помойке где-то в Воронеже, по дороге в Коломну за своей попугаихой, попавшей в домашний зоопарк к местному олигарху (камео Ефима Шифрина написано без особого огонька и сводится в основном к поблескиванию очками в золотой оправе).

На этом переклички со старым мультфильмом в общем-то и заканчиваются, а чтобы обозначить уровень современных попугайских шуток, пожалуй, стоит процитировать самую удачную: «Залепи свой клюв, розовый фламинго, дитя умственного заката» (так продолжает третировать Митяя пернатый коуч даже после покупки белых штанов). Другие попытки оживить попугайский дискурс, наполнив его какой-то орнитологической лексикой («Хватит чирикать — действуй»), выглядят еще более беспомощно и заставляют с ностальгией вспомнить выступления анимационного попугая. Они были построены как попурри из всего услышанного внимательной птицей по телевизору, поэтому озвучивавший Кешу Геннадий Хазанов мог использовать цитаты из собственных монологов, создавая дополнительный комический эффект. Теперь попугая озвучивает Гарик Харламов — юморист примерно сопоставимой с хазановской всенародной популярности, так что поклонники Comedy Club могут хоть немного скрасить себе просмотр «Возвращения попугая Кеши», представляя, насколько все могло бы быть веселее, если бы попугай иногда разговаривал строчками из шлягеров Эдуарда Сурового.