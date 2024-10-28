«Время жить»: Эндрю Гарфилд снова пытается спасти любимую. На этот раз без супергеройского костюма

31 октября в российский прокат выйдет ромком «Время жить» Джона Краули («Щегол», «Бруклин») о семейной паре (Флорес Пью и Эндрю Гарфилд), которая пытается дать отпор смертельной болезни. История не предлагает ничего принципиально нового, но Краули обходится без эмоциональных манипуляций. Вместо них он выбирает более сдержанную интонацию и снимает тихий фильм о времени и жизни. Рассказываем, каким получился один из главных драматических хитов этого года.

Кира Голубева Старший редактор поп-культуры в «Т — Ж»

Алмут (Флоренс Пью) — успешный шеф-повар, управляющая собственным рестораном. Она независима и привыкла все держать под контролем. Тобиас (Эндрю Гарфилд) на ее фоне кажется не особо приметным парнем: он работает в компании по производству сухих завтраков и тяжело переживает развод с первой женой. Случайное знакомство Алмут и Тобиаса быстро перерастает в серьезные отношения, и вскоре у пары рождается дочка. Однако их счастье омрачает рецидив онкологического заболевания у девушки. Теперь перед ней стоит сложный выбор — снова пройти через изнуряющее лечение или прожить оставшиеся дни, наслаждаясь каждым моментом.

Алмут ценит время и ненавидит саму идею беспомощного ожидания. Столкнувшись с болезнью, она подходит к ней рационально и задается вопросом: стоит ли вновь проходить через химиотерапию и операции, зная, что это может лишь ненадолго отсрочить неизбежное? Ее партнер Тобиас, напротив, придерживается консервативного подхода и верит, что каждая возможность — шанс на спасение, которым нельзя пренебрегать. Мужчина, хоть и поддерживающий, не может до конца понять и прочувствовать, что переживает Алмут. Напряжение между их взглядами порождает короткий, но острый конфликт, превращая историю в нечто большее, чем роман; это притча о столкновении двух подходов к жизни, где каждый выбор кажется одновременно оправданным и трагичным.

Девушка все же соглашается на курс химиотерапии, но даже это не успокаивает ее партнера. Их самая большая ссора разгорается, когда Тобиас узнает, что Алмут, несмотря на свое ослабленное состояние, решает участвовать в престижном кулинарном конкурсе Bocuse d’Or, своего рода кулинарной Олимпиаде. Для Алмут это не просто состязание: она видит возможность оставить след в истории, доказать свою значимость в профессии и подарить дочери воспоминание о себе не только как о матери, но и как о возможной победительнице. Однако, даже услышав это объяснение, Тобиас приходит в ярость, опасаясь, что подготовка необратимо подорвет ее здоровье.

Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд

Персонажу Гарфилда в фильме катастрофически не хватает глубины, и это главная проблема сценария. О Тобиасе мы узнаем удивительно мало: причины предыдущего развода остаются загадкой, его характер едва ли раскрыт, и совершенно неясно, что привлекло героиню Пью в этом человеке. Порой создается впечатление, что Алмут приходится не только держать в руках себя, но и поддерживать самого Тобиаса. Возможно, незавершенность его образа задумана специально, чтобы акцентировать внимание на партнерше. Однако этот прием обедняет историю, лишая ее многослойности.

Играть Гарфилду, скорее, нечего, а вот Пью выглядит и держится достойно. Очевидно, на это повлияла и ее личная привязанность к кулинарии: актриса обожает готовить, часто снимает об этом ролики, а ее отец — успешный ресторатор. Пью даже пошла на смелый шаг — побрилась наголо ради роли, а натуралистичная сцена родов доказывает ее полную самоотдачу. Актрисе удалось сыграть сдержанную женщину, которая почти никогда не дает себе слабину. Иронично, что сорваться героиня может только на кухне, когда ее команда на репетиции не укладывается в нужное время во время приготовления блюда. Готовка для нее — вот что значит настоящая борьба. Мы также узнаем, что Алмут была одаренной фигуристкой, но после смерти отца бросила спорт. Теперь ее жизнь сосредоточена на новой цели, в которой девушка надеется найти утраченный смысл.

Эндрю Гарфилд

Другая сильная сторона фильма — нелинейная структура, которая превращает повествование в калейдоскоп ярких мгновений и передает ощущение неуловимости времени. Вместо привычной последовательности мы получаем разрозненные фрагменты: случайное знакомство, когда Алмут сбивает Тобиаса на машине, совместная готовка или роды в довольно экстремальных обстоятельствах. Повествование, словно поток памяти, избегает жесткой хронологии, позволяя зрителю путешествовать вместе с героями через важные моменты их жизни.

Краули умело уходит от клишированной мелодрамы: сцены лечения сведены к минимуму, и Алмут, несмотря на диагноз, не превращается в стереотипную больную. Ее не измучивают гримом, не привязывают к больничной кровати, и вместо жалости героиня вызывает восхищение. Такой подход выделяет фильм среди других драм о смертельных диагнозах. К счастью, «Время жить» трудно поставить в один ряд с хитовыми слезодавилками вроде «Виноваты звезды», «В метре друг от друга» или «До встречи с тобой».

Флоренс Пью

Метод съемки здесь тоже чужд манипуляции. Краули обходится без дешевых слоу-мо и прочей художественной пошлости. Оператор Стюарт Бентли использует теплые тона и приглушенное освещение, чтобы создать ощущение интимного, камерного зрелища. Вместо навязчиво трагической музыки создатели сделали акцент на юморе. Например, в сцене, когда коллега застает Алмут в туалете и, заметив ее состояние, иронично спрашивает: «Шеф, признавайтесь, вы употребляете?»

У Краули получился не фильм-агитка с призывом к борьбе или смирению, а обыденное напоминание о том, что настоящие чувства и ценность момента осознаются только тогда, когда приходит понимание, что их невозможно удержать. Режиссеру удается уйти от чрезмерного мелодраматизма и показать жизнь Алмут так, как мы обычно воспринимаем свою — с постоянной оглядкой назад, когда будничное становится значимым лишь на расстоянии. Кажется, все и так знают, что жить нужно здесь и сейчас, но увлеченные суетой и планами на завтра редко следуют этому принципу. Фильм Краули не требует от зрителя слез, однако оставляет после просмотра тихую грусть и напоминает о банальной и справедливой истине: простота и мимолетность жизни и есть ее главная прелесть.