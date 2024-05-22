«Ученик» Али Аббаси: портрет Трампа в юности

В Каннах состоялась премьера байопика молодого Дональда Трампа, тогда еще просто бизнесмена. Фильм фокусируется на отношениях Трампа с его ментором, одиозным адвокатом Роем Коном. За восхождением бывшего и, возможно, будущего американского президента с интересом следил Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В начале 1970-х Дональд Трамп (Себастиан Стэн), сын крупного нью-йоркского девелопера Фреда Трампа (Мартин Донован), тянет лямку в компании отца, мечтая о собственных головокружительных проектах — например, о постройке люксового отеля на полторы тысячи номеров на месте умирающей гостиницы на Манхэттене. В модном клубе-ресторане он знакомится с Роем Коном (Джереми Стронг), знаменитым юристом правых убеждений. Тот помогает Трампам отбиться от обвинения в расовой дискриминации в их жилом комплексе и, что-то почувствовав в неловком, но амбициозном молодом человеке, начинает учить его жизни. Три правила Роя Кона: всегда атакуй, всё отрицай, никогда не признавай поражение.

Первый, не считая комплиментарного телефильма, и точно не последний художественный байопик американского экс-президента написал опытный журналист Гэбриел Шерман (по его книге про консервативного медиадеятеля Айлза снят сериал «Самый громкий голос» с Расселом Кроу). А поставил фильм человек со стороны — скандинавский иранец Али Аббаси, известный по причудливому хоррору «Граница» и социальному триллеру «Убийца „Священный паук“», разозлившему иранские власти и изгнанному из российского проката. Прокатная судьба «Ученика» тоже неясна. У него, в частности, еще нет дистрибьютора в США. Зато представители главного героя уже, разумеется, пообещали (смотри правило номер один) подать на авторов в суд.

«Ученик» — название популярного в Америке реалити-шоу, которое Трамп вел много лет, но в данном случае оно относится, понятно, к центральному конфликту фильма — отношениям Трампа и Кона. Последний был фигурой легендарной и одиозной: он дружил с Никсоном и Рейганом, помогал сенатору Маккарти в поисках врагов народа, посадил на электрический стул супругов Розенберг, работал адвокатом мафии и Энди Уорхола (это в фильме отражено). В середине века он активно участвовал в кампании по преследованию геев в институтах власти, сам будучи геем. Кон умер от СПИДа — факт, подробно отрефлексированный в знаменитой пьесе «Ангелы в Америке». В экранизации HBO его играет Аль Пачино. Авторы «Ученика» нашли ближайший аналог — Джереми Стронга, который изображает Кона как что-то среднее между тараканом и анакондой. При этом во второй половине фильма, когда дела у того идут все хуже, Стронг, не впадая в сентиментальность, обнаруживает в своем антигерое и что-то человеческое.

У Трампа все ровно наоборот. В первой части, когда ему еще нет и тридцати, мы видим нелепого, самовлюбленного, но уязвимого, живого и временами, чем черт не шутит, симпатичного молодого человека. Но постепенно все живое отмирает, и остается то, что остается. Себастиан Стэн не то чтобы копия экс-президента, и его гримеры проделывают впечатляющую работу: герой полнеет, его губы поджимаются все сильнее, глаза становятся холоднее, про прическу лучше даже не начинать. Мы уже привыкли к имперсонаторам Трампа в юмористических шоу, но «Ученик» почти никогда не превращается в карикатуру, хотя совсем избежать этого с таким героем, кажется, невозможно. И даже сцена липосакции живота и операции на скальпе, без которых можно было обойтись, в конечном счете, пожалуй, драматургически оправдана.

Что-то вроде очеловечивания Трампа происходит с помощью его близких. Требовательный мерзавец-папаша выглядит, естественно, источником всех тяжких психологических проблем. Шаблонная мелодраматическая линия касается старшего брата Трампа, который работал пилотом («Водитель автобуса с крыльями!» — возмущается отец) и спился. Наконец, первая жена героя, чешская модель Ивана, которую играет Мария Бакалова, — фигура здесь, скорее, трогательная или, по крайней мере, заслуживающая сочувствия. Трамп смешно ухаживает за ней, но самым громким эпизодом «Ученика» будет, похоже, сцена, очень похожая на супружеское изнасилование; известная история, которую уже покойная Ивана в разные моменты трактовала по-разному, но в любом случае прекрасно укладывающаяся в предполагаемый паттерн обращения экс-президента с женщинами.

Этот скромный фильм вряд ли будет иметь какие-то серьезные общественные последствия, например в рамках нынешней предвыборной кампании: сторонников Трампа таким не проймешь, а противники не узнают ничего нового. И от последних уже слышны жалобы на недостаточную радикальность «Ученика». Но если отвлечься от насущных вопросов, мы останемся с хорошо сделанной и познавательной работой на вечную тему жизненного успеха и его цены, которую платит в данном случае далеко не только сам герой.