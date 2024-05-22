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Что смотреть в кино: сказка «Огниво», добрый «Пришелец» и злая кукольная анимация

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Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выходят новая сказка студии СТВ «Огниво», российское инди-драмеди «Пришелец», ромком с временными петлями «Встретимся вчера», stop-motion-хоррор «Вуду. Шепот тьмы» и чешская кукольная анимация «На всю катушку». Киноманов также порадуют фестивальные показы мюзикла «Конец света» с Тильдой Суинтон, якутского триллера «Кончится лето» с Юрой Борисовым и раннего детективного хита Пон Джун-хо «Воспоминания об убийстве».

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 24 октября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

«Огниво»

В сказочном царстве солдат (Роман Евдокимов) находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу (Антонина Бойко), которую похитил и заколдовал Лиходей (Виталий Хаев). Чтобы развеять его чары, героям придется отправиться в опасное путешествие. Новая киносказка студии СТВ и режиссера Александра Войтинского, создателей «По щучьему велению» и «Конька-горбунка». По словам продюсера Сергея Сельянова, от сказки Ханса Кристиана Андерсена в экранизации «осталось только само огниво». Зато в фильме появятся волшебная механическая лошадь и Ирина Старшенбаум в роли царицы.

Подробнее о сказочном буме в российском кино:

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«Пришелец»

Слабослышащий чудак Лёша (Максим Стоянов из «Гив ми либерти»), живущий в уральской деревне, ежедневно пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций. Для этого он рисует круги на снегу и ловит сигналы из космоса. Однажды к Лёше заявляется молчаливая девочка (Алёна Мирошникова), которая способна общаться с ним телепатически, транслируя свои мысли в его слуховой аппарат. Второй полный метр Ивана Соснина, известного добрым роуд-муви о семейных проблемах «Далекие близкие». На смотре молодого кино Voices «Пришелец» получил награду как лучший фильм, а Соснин — как лучший режиссер.

Подробнее о фильме:

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«Встретимся вчера»

Накануне развода супруги (Артём Ткаченко и Аглая Тарасова) застревают в пространственно-временной петле у себя дома. Каждый раз, когда они выходят из квартиры, то снова оказываются в ней. Время застыло, завтра не наступает. Для связи с внешним миром у героев есть только проводной домашний телефон, а перекидной календарь позволяет звонить в прошлое, нужно лишь установить искомую дату. Фантастическая комедия в духе «Дня сурка» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» про кризис отношений. За режиссуру отвечал Александр Богуславский («За гранью реальности» и «Эбигейл»), а за производство — братья Андреасян. Критики жалуются на «манипулятивную проработку травм» и «шаблонные и оскорбительные шутки», но отмечают, что балаган получился «увлекательным».

Подробнее о фильме:

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«Вуду. Шепот тьмы»

Девушка-аниматор, которую годами донимала властная мать, начинает сходить с ума, когда герои ее жуткого мультфильма берутся преследовать ее в реальной жизни. Британский хоррор Роберта Моргана, снятый с использованием техники покадровой анимации и вдохновленный работами Яна Шванкмайера и братьев Куэй. Главную роль сыграла Эшлинг Франчози (Лианна Старк из «Игры престолов»). «Виртуозный», «странный», «перверсивный», «тревожный» — такими эпитетами наградили фильм довольные критики. Его также отметили призами на Fantastic Fest и фестивале фантастических фильмов в Ситжесе. Впрочем, зрительские рейтинги намекают, что это зрелище не для всех. Stopmotion (так называется кино в оригинале) — полнометражный дебют Моргана, но, чтобы почувствовать жуткую стилистику режиссера, посмотрите на YouTube его трехминутного «Кота с человеческими руками».

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«Замри»

Молодая женщина, переживающая смерть сына из-за несчастного случая, пытается успеть сбежать и спрятаться, после того как серийный убийца вкалывает ей вызывающее полный паралич вещество. Триллер от создателей «Незваных гостей» и продюсера Сэма Рэйми, чьи предыдущие хорроры с повелительным наклонением в названии («Затащи меня в ад» и «Не дыши») оказались весьма успешны. «Замри» пока не видели ни критики, ни зрители. Главные роли сыграли Келси Эсбиль («Йеллоустоун» и «Фарго») и Финн Уиттрок (он же Дэнди Мотт в «Американской истории ужасов»).

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«Кара»

Еще один триллер про обездвиженную жертву в лесу. Мужчина средних лет (Майкл Уэстон из «Домой засветло») однажды просыпается посреди густых зарослей, привязанный к дереву. Он не помнит, как туда попал, но кто-то явно пытается наказать его за некие страшные грехи. Слоубёрнер режиссера хоррора «Патология» и клипов группы Scooter Марка Шолермана. Кино показывали на фестивале Fantastic Fest, где зрители его хвалили за неожиданную развязку, но ругали за раздутый хронометраж.

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«На всю катушку»

13-летний школьник Бен, талантливый музыкант и повар, решает сесть на диету и похудеть, чтобы понравиться однокласснице, в которую влюбился. Чешско-словацкая кукольная анимация, получившая приз жюри в параллельной программе Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси. Обаятельная история про причины ожирения у детей, рассказанная тактично и без стереотипизации.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

«Кончится лето»

25 октября в 15:30 в киноцентре «Дом кино» (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге завершается «Послание к человеку». В рамках смотра покажут остросюжетное жанровое кино Владимира Мункуева («Нучча») и Максима Арбугаева («Генезис 2.0»), получившее в начале октября Гран-при на фестивале «Маяк». Молодой парень Кеша (Юра Борисов) возвращается из тюрьмы в родной якутский поселок для старателей, где его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). Потеряв работу на прииске, Кеша решает украсть несколько золотых слитков из сейфа начальника. После этого каждое новое Кешино решение лишь усугубляет ситуацию. Кинопоиск считает, что у этой коэновско-балабановской разбойничьей сказки на русско-якутском материале есть все шансы вырасти в народный хит. В прокат лента выйдет только в феврале.

Подробнее о фильме и фестивале «Послание к человеку»:

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«Воспоминания об убийстве»

26 октября 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва) — с субтитрами

26 октября 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва) — в дубляже

К выходу на русском языке книги «Миры Пон Джун-хо. Культовый режиссер и его работы» кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» проведет ретроспективу фильмов южнокорейского мастера. Первый хит Пон Джун-хо, неонуарный детектив «Воспоминания об убийстве», рассказывает о том, как малокомпетентные правоохранительные органы расследуют серийные убийства в Хвасоне конца 1980-х, пока страну разрывают жестокие политики, митинги и нищета. После показа состоится обсуждение с киноведом Татьяной Богатырёвой и переводчиком и культурологом Ву Синхэ. Среди других фильмов ретроспективы — «Лающие собаки никогда не кусают», «Сквозь снег» и «Паразиты».

Подробнее о режиссере и южнокорейском кинематографе:

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«Конец света»

27 октября в 18:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

27 октября в 17:00 в кинотеатре «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)

В Краснодаре и Новосибирске подходит к концу фестиваль авторского кино «КАРО.Арт». В этих городах зрители смогут увидеть апокалиптический мюзикл «Конец света» — игровой дебют Джошуа Оппенхаймера, автора нашумевшего дока о массовых казнях в Индонезии «Акт убийства». В центре сюжета — последняя семья на Земле, живущая в солевой пещере, перестроенной в роскошный дом. Критики описывают кино как странную, амбициозную и оригинальную «смесь семейной драмы, фантастической притчи и старомодного мюзикла». Главные роли сыграли Тильда Суинтон, Майкл Шеннон и Джордж Маккэй.

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Всё еще в прокате

«Анора»

Молодая стриптизерша с узбекскими корнями, работающая на Брайтон-Бич, выходит замуж за сына русского олигарха, с которым только познакомилась. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы прекратить безобразие. Пытаясь расторгнуть брак, они отправляют домой к молодоженам своего давнего знакомого Тороса с помощниками Игорем и Гарником. Триумфатор Каннского фестиваля от американского инди-режиссера Шона Бэйкера («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета»), который описывают как «Рискованный бизнес» переснятый братьями Сэфди. Главные роли в драмеди сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Ждем создателей среди номинантов на «Оскар».

Подробнее о фильме:

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«Спи»

Беременная жена Су-джин (Чон Ю-ми из «Поезда в Пусан») начинает бояться за свою жизнь, когда ее муж Хён-су (Ли Сон-гюн из «Паразитов») становится опасным лунатиком. Во сне он не просто говорит, а будто превращается в других людей, при этом на следующий день уже ничего не помнит о произошедшем. Комедийный южнокорейский фильм ужасов дебютанта Ю Джэ-сона о страхе отцовства. Автор «Паразитов» Пон Джун-хо, на минуточку, назвал фильм самым оригинальным хоррором и умнейшим дебютом из тех, что он видел за последнее десятилетие. Премьера «Спи» состоялась в рамках каннской программы «Неделя критики», а на Rotten Tomatoes у ленты внушительный 96%-ный рейтинг.

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«Время жить»

Семейная пара (Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью) решает ценить каждый момент вместе, когда у жены находят серьезное заболевание. Нелинейный ромком от студии А24 со взрослым рейтингом R.

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Автор: Михаил Моркин

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Он мстит за обманутую пенсионерку — и за свою пасеку. Самый яростный боевик года
В главных ролях:Джейсон Стэйтем, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс
Режиссер:Дэвид Эйр
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