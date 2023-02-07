Что смотреть дома: второй сезон «Детектива Финника», «Чужой: Ромул», «Идеальный лжец» и теннисный турнир

Мохнатый сыщик-домовой (Михаил Хрусталёв) расследует загадочные происшествия в Берге, который оказывается не таким спокойным и тихим городком, как все думали. Преступники не дремлют, но и Финник не промах. Он все еще не скромный и не хладнокровный, зато по-прежнему умный и пушистый.

Сериальное продолжение мультфильма-хита «Финник». Зрителей ждут семиминутные приключения с участием странных собак, трамвая-призрака и домовихи Кудряшки. Несмотря на хронометраж, истории получились не менее жизнерадостными и современными, чем полнометражная анимация.

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