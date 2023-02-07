Что смотреть дома: второй сезон «Детектива Финника», «Чужой: Ромул», «Идеальный лжец» и теннисный турнир

Возвращение «Детектива Финника» и новый «Чужой». Фильмы с Венецианского кинофестиваля и сериал с Дэвидом Теннантом. А еще встреча средневесов Энтони Эрнандеса и Мишеля Перейры и выставочный турнир 6 Kings Slam с участием главных звезд тенниса. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Пушистый следопыт охраняет покой небольшого городка
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink, Okko
Мохнатый сыщик-домовой (Михаил Хрусталёв) расследует загадочные происшествия в Берге, который оказывается не таким спокойным и тихим городком, как все думали. Преступники не дремлют, но и Финник не промах. Он все еще не скромный и не хладнокровный, зато по-прежнему умный и пушистый.
Сериальное продолжение мультфильма-хита «Финник». Зрителей ждут семиминутные приключения с участием странных собак, трамвая-призрака и домовихи Кудряшки. Несмотря на хронометраж, истории получились не менее жизнерадостными и современными, чем полнометражная анимация.
Смотрите этот мультсериал и всю франшизу про Финника на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Марксистский ситком с Питером Сарсгаардом
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink, Okko, Kion
Во время глобальной пандемии испанского гриппа в 1918 году таинственный усач (Сарсгаард), укравший личность у мертвеца, устраивается поваром в роскошный дом либерального журналиста-лицемера (Билли Магнуссен). Вскоре самозванец организует среди слуг настоящий переворот, настраивая всех против хозяина.
Классовая сатира из прошлогодней параллельной программы Венецианского кинофестиваля. Критики хвалят черную комедию за социальный комментарий, сочную игру Сарсгаарда и аллюзии на пандемию COVID-19. Например, в The Guardian называют фильм «марксистским ситкомом» и сравнивают его с «Паразитами» и «Треугольником печали».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Телеведущий путешествует по Стамбулу и разговаривает с Орханом Памуком
Где смотреть: Кинопоиск
После туров по США, Франции, Италии, Германии, Англии, Испании и Японии Владимир Познер добрался до Турции. Место Ивана Урганта занял первый в истории Турции нобелевский лауреат Орхан Памук («Белая крепость», «Стамбул. Город воспоминаний»), писатель, сценарист и общественный деятель.
Темами для разговоров станут Ататюрк, Османская империя, турецкий ислам, прошлое и настоящее страны, о которой, по словам Познера, у него во время работы полностью поменялось мнение. «Я вообще ничего не знал о Турции. Я считал, что это бедная страна, что турки — агрессивные вояки. Я думаю, вообще наши представления о странах, где мы не были, — всегда заблуждение», — рассказал телеведущий.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Изабель Юппер и Аугуст Диль в мистической мелодраме
Где вышло: Кинопоиск — с 20 октября
Известная французская писательница Сидони Персеваль (Изабель Юппер) отправляется в книжный тур по Японии, где встречается со своим местным издателем (Цуёси Ихара из «Писем с Иводзимы»). Во время путешествия женщину начинает преследовать призрак ее недавно погибшего мужа (Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты»).
Комедийная мелодрама Элиз Жирар («Бельвиль — Токио») — участница одной из программ Венецианского кинофестиваля 2023 года. Критики сдержанно хвалят «историю о переживании горя и привидениях» за минималистичный юмор, японские виды и, разумеется, работу Юппер. А зрители сравнивают ленту с «Идеальными днями» и «Перед закатом», и на том аригато!
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Комедия о трудностях первобытности
Где вышло: Кинопоиск
Неопытный вождь пытается дружить с первобытными соплеменниками, а те либо пытаются его свергнуть, либо бегут в соседнее племя к авторитетной и жесткой Вождихе (Светлана Ходченкова). Оказывается, та правит куда более развитыми и статными Придурками. Когда к ним перебирается костровод Кривой (Пётр Скворцов), Вождь с Шаманом (Борис Дергачёв) решают, что информацию о побеге нужно скрыть.
Создатели комедии «Друг на час» Эмиль Никогосян и Александр Бойков, также работавший на ситкомах «Отпуск» и «Миша портит всё» с Михаилом Галустяном, придумали комедианту новые образ и эпоху в духе доисторического детектива «Миллион лет до нашей эры». В сатирическом и актуальном сериале ТНТ также снялись Игорь Грабузов, Сергей Глушко и Андрей Федорцов (в роли отца вождя). Галустян обещает не только второй сезон сериала, но и целый полнометражный фильм.
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Артём Быстров в драме об амбициозном режиссере
Где вышло: Кинопоиск
Амбициозный выпускник ВГИКа Борис Шершнев (Быстров) получил награду за короткий метр в Каннах и готовится снимать большое кино. На главную роль надеется его бывшая возлюбленная Зина (Мария Палей), а когда он выбирает другую актрису, обвиняет кинематографиста в изнасиловании.
Сериал о тяжелых конфликтах в кинозакулисье по сценарию Эдуарда Володарского («Свой среди чужих, чужой среди своих») и Виталия Каневского («Замри-умри-воскресни!»). Режиссером выступил Рауф Кубаев («Аманат»), а раньше проект назывался «Шальная судьба».
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Целебное шоу от создателей «Клиники» и «Теда Лассо»
Где вышло: Apple TV+
Психотерапевт Джимми после смерти жены начинает не просто слушать пациентов, а давать им советы, порой неприятные. Первый сезон закончился трагедией, и в новых сериях Джимми попробует разгрести последствия.
Продолжение терапевтичного драмеди Билла Лоуренса, Бретта Голдстина и Джейсона Сигела. На этот раз к шоураннеру Сигелу на экране присоединится его соавтор Голдстин. Ему досталась тайная роль, которая максимально отличается от образа брутального футболиста Роя Кента. Харрисон Форд остался на месте в роли старшего коллеги главного героя, а несколько эпизодов поставил Зак Брафф, главная звезда «Клиники».
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Британская вакханалия с Дэвидом Теннантом
Где вышло: Hulu, Disney+ — с 18 октября
Ловелас и депутат парламента Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл) не выносит владельца соседнего поместья Тони Баддингема (Теннант). На этой почве он объединяет усилия с ирландским телеведущим Декланом О’Харой (Эйдан Тёрнер), чтобы разрушить главный актив неприятеля — канал Corinium.
Экранизация бестселлера Джилли Купер о противостоянии богачей в вымышленном графстве Ратшир 1980-х. В сериале о заре независимого британского телевидения обещают равное количество мужской и женской обнаженной натуры, а среди поклонников писательницы Купер ходит бывший премьер-министр Королевства Риши Сунак.
Джош Бролин и Питер Динклэйдж в роуд-муви режиссера «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Где вышло: Prime Video
Джейди (Динклэйдж) выходит из тюрьмы, заключив сделку с охранником Фарфулом (Брендан Фрейзер), что поможет вернуть украденные изумруды. На свободе он заручается поддержкой брата-близнеца Мока (Бролин), а забрать драгоценности им нужно у давно сбежавшей матери Кейт (Гленн Клоуз).
Макс Барбаков, чей дебют вдохнул новую жизнь в формулу ромкомов с временными петлями, взялся за бадди-муви по образцу «Близнецов» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито. Сценарий писали Мэйкон Блэр («Придержи тьму») и Этан Коэн («Солдаты неудачи»). Например, Variety отмечает, что фильму не хватает непредсказуемости (есть, правда, неожиданная сцена с орангутаном).
Остроумный и оптимистичный детектив от создателей «Хорошей жены»
Где вышло: CBS
Жизнерадостный адвокат Элсбет (Кэрри Престон) отправляется из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы расследовать коррупционное дело в нью-йоркской полиции и параллельно помогать коллегам ловить преступников. Во втором сезоне ее тандем с детективом Каей Бланк (Карра Паттерсон) продолжит работать по старой схеме: есть убийство и предполагаемый виновник — осталось это доказать.
Творческий и семейный союз Мишель и Роберта Кинг постепенно нагоняет Райана Мёрфи по количеству параллельных проектов: вслед за «Безмозглыми», «Хорошей борьбой», «Злом» и «Кусь» они придумали спин-офф «Хорошей жены». В первой серии местом преступления станет опера, а Нэйтан Лейн сыграл ценителя этого вида искусства.
Режиссер «Не дыши» взошел на борт культовой франшизы
Где вышло: VOD
Молодые пролетарии, мечтающие улететь с планеты-колонии на более комфортную звезду, сталкиваются с целым выводком ксеноморфов на заброшенной космической станции. Сироте Рэйн Кэррадайн (Кейли Спейни из «Присциллы» и «Падения империи») приходится взять в руки бластер, чтобы защитить себя и друзей от продуктов мерзкой корпорации «Вейланд-Ютани».
Новую часть «Чужого», права на которого отошли Disney, доверили снимать уругвайцу Феде Альваресу, режиссеру «Зловещие мертвецы: Черная книга» и «Не дыши». События «Ромула» происходят между фильмами Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона (это мидквел). А главным украшением фильма стал глючащий синтетик Энди в исполнении Дэвида Джонссона.
Подробнее о фильме, франшизе и ее звезде:
Что еще смотреть на Кинопоиске
Готовимся к премьере «Аноры» Шона Бэйкера
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — невероятно трогательная история взросления от режиссера «Аноры».
Триумфатор минувшего кинофестиваля в Каннах — независимый американский режиссер Шон Бэйкер, очаровавший киноманов 10 лет назад снятым на iPhone «Мандарином». «Проект „Флорида“» — его более ранняя картина, где показано маргинальное детство шестилетней Муни, живущей с матерью в мотеле неподалеку от Диснейленда. Искренность Бруклин Принс в главной роли затмевает и яркие цвета одноэтажной Америки, и эффектного Уиллема Дефо, номинированного на «Оскар».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Пластилиновый хит любимцев Американской киноакадемии Ника Парка и Питера Лорда
Американский петух Рокки Роутс помогает английским курочкам из графства Йоркшир сбежать из курятника-концлагеря. Их хозяева-фермеры задумали приготовить пирог с куриной начинкой, и медлить уже невозможно. Первыми на убой пойдут те, кто не может нести яйца.
Классическая пластилиновая анимация от студии Aardman Animations, придумавшей Уоллеса и Громита. Ник Парк с тех пор снял «Диких предков» и «Проклятие кролика-оборотня», принесшее ему «Оскар», а Питер Лорд — «Пираты! Банда неудачников». Главного кукареку озвучил Мэл Гибсон. Спустя 23 года Netflix снял сиквел самой кассовой стоп-моушен-анимации в истории. Тот получил название «Рассвет наггетсов».
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Главный хоррор всех времен по версии Variety
Брат и сестра отправляются с друзьями в Техас, чтобы проведать могилу дедушки. В штате Одинокой звезды на них нападает семья каннибалов, работающая на местной бойне. Самым колоритным членом семейства оказывается здоровяк в маске из человеческой кожи — ужасный лицемер!
Классический слэшер Тоуба Хупера, отметивший в этом году 50-летие, возглавил топ авторитетного издания, обогнав «Изгоняющего дьявола», «Психо» и «Челюсти». История о жутковатой семейке из пригорода Техаса значительно повлияла на жанр и представление о нем зрителей. Если теоретики любят фильм за ярко выраженный социальный подтекст, то фанатам хоррора фильм подарил одного из жутчайших убийц — Кожаное Лицо.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Ретрохит о новациях и предубеждениях в датской медицине после войны
1950-е, Копенгаген. После ужасов Второй мировой войны датское здравоохранение испытывает недостаток кадров, поэтому студенты-юноши теперь тоже обучаются работе медсестер. Центральным дуэтом истории становятся Эрик (Мортен Хее Андерсен) и Анна (Молли Бликст Эгелинд), которые среди первых сталкиваются с предубеждениями старших коллег и пациентов.
Сериал уже продлили на седьмой сезон — он выйдет в 2025-м. Сентиментальное кино, авторы которого легко совмещают юмор и драму, получило кучу номинаций на датскую премию «Роберт» за актерские работы. Среди номинантов — Аста Аугуст («Сожги все мои письма»), Анетт Стёвельбек («Итальянский для начинающих»), Йеспер Грот («Рыцари справедливости») и Йенс Йорн Споттаг («Идиоты»). Как и положено жанре, здесь будут измены, предательства и высокие чувства.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Спорт
Большой теннис недели: 6 Kings Slam
Легенды игры сразятся за большой приз
Кинопоиск эксклюзивно покажет выставочный турнир 6 Kings Slam с участием главных звезд тенниса. 16, 17 и 19 октября в Эр-Рияде первая ракетка мира Янник Синнер, легенды Рафаэль Надаль и Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев, а также Карлос Алькарас и Хольгер Руне сыграют за рекордный призовой фонд в 6 млн долларов. Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру в конце ноября, и 6 Kings Slam — ценная возможность еще один раз увидеть игру большого мастера. 16 октября в 19:30 по Москве начнется первый матч дня, 17 октября пройдут полуфиналы с участием Джоковича и Надаля, а 19 октября с 19:30 смотрим финал и бронзовый матч.
Все игры в прямом эфире доступны по подписке Плюс на Кинопоиске.
«Хороший хоккей» недели: «Торпедо» — «Динамо»
Матч выходных в эксклюзивном шоу-формате
Для еженедельного шоу-формата Кинопоиска мы отбираем самые яркие матчи. «Торпедо» — самая результативная команда лиги, матчи с участием нижегородцев не бывают скучными. В субботу, 19 октября, команда Игоря Ларионова принимает «Динамо». В 18:15 по Москве начинаем смотреть «Хороший хоккей».
Российский футбол недели: «Спартак» — «Краснодар»
Матч тура в РПЛ
19 октября в 16:30 по Москве «Спартак» постарается сделать то, что в нынешнем сезоне не удалось еще ни одному клубу РПЛ, — обыграть «Краснодар». У команды Мурада Мусаева восемь побед и три ничьи, но чувствовать себя комфортно на первом месте нельзя: «Локомотив» и «Зенит» готовы воспользоваться малейшей ошибкой.
Единоборства недели: UFC Fight Night
Бой ярких средневесов и новый поединок Алмабаева
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет UFC Fight Night. В главном бою встретятся средневесы Энтони Эрнандес и Мишел Перейра. Бойцы регулярно получают бонусы за лучшее выступление вечера. В 2:00 по Москве стартует основной кард турнира, он начнется с боя казахстанца Асу Алмабаева, который идет на серию из трех побед.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Lintao Zhang / Getty Images, Петр Ковалев / ТАСС, Александр Щербак / ТАСС, Sean M. Haffey / Getty Images