«Финник» — новый мультфильм от создателей «Смешариков». Как придумывали его персонажей?

В прокат вышел анимационный фильм «Финник». Его режиссер — Денис Чернов, который последние девятнадцать лет работал над культовыми «Смешариками». Герои нового проекта Чернова — домовые, которые хранят тепло и уют в каждом жилище. Рассказываем, как создавались самые оригинальные персонажи мультфильма.
Действие «Финника» разворачивается в городке Берг, куда приезжает семья Кристины, 13-летней любительницы детективов. Кристина с родителями селятся в заброшенном доме, пользующемся в Берге дурной славой. Там-то девочка и выясняет сразу несколько вещей: во-первых, в каждом доме живет домовой; во-вторых, конкретно ее семье достался бунтарь, который не любит людей и выживает их из своих владений. Но враждовать девочке и домовому некогда: в городке начинают происходить странные события, и распутать тайну Кристина и Финник смогут только вместе.
Анимация — еще более долгий и кропотливый труд, чем съемки художественного кино. Для того чтобы сделать 6 минут анимационного фильма, может потребоваться от трех до шести месяцев работы. «Финник», в котором 85 минут сложнейшей 3D-анимации, на протяжении последних трех лет создавала команда из более чем двухсот человек: художники, аниматоры, моделеры, сетаперы, композинг, специалисты по установке света и спецэффектам и т. д.
Этапы создания персонажей
Это также продолжительный процесс: сначала рисуется эскиз, и если он получается выразительным и интересным, раскрывающим характер героя, то персонажа отправляют в разработку. Делаются обкатки и позинг: художники рисуют героя с разных сторон и изображают весь спектр эмоций, которые он может испытывать.
Вот так выглядят обкатка и позинг одного из домовых, Блекфина
Далее персонаж переходит в стадию моделинга, когда создается трехмерная модель; при этом ее еще нельзя «шевелить», потому что это аналог вылепленной из глины формы, она пока ничего «не умеет делать». Чтобы персонаж начал двигаться, он должен перейти на следующий этап, который называется сетап — процесс, когда в персонажа внедряется своеобразная «костная система», что-то вроде скелета, который позволяет анимировать героя.
Моделинг домовых
После этого идет процесс отрисовки текстуры персонажа. Если он волосатый, то это делать сложнее: есть отдельный человек, который занимается шерстью и работает как парикмахер для героев — подстригает, добавляет или убавляет шерсть, делает ее клочковатой, короткой или длинной.
Затем персонаж попадает в руки аниматоров, которые и заставляют его двигаться. Если все в порядке, изображение отправляют на рендеринг и проверяют готовый результат. При этом в анимации, как и на съемочной площадке, осуществляется постановка света, декораций, камеры, спецэффектов, прорабатывается расположение героев и массовки на заднем плане. Весь процесс очень похож на реальную съемку, только происходит это не в реальности, а в специальных программах на компьютере.
Рендеринг персонажей
Анимационный фильм невозможно сделать в одной компьютерной программе, обычно их несколько в зависимости от задач. Для работы над «Финником» создатели использовали программу Maya для создания персонажа и его анимации, а также большое количество дополнительных программ — например, отдельный софт для шерсти, для установки света, для отрисовки текстур и так далее. Количество этих программ может доходить до десятка.
Основные герои истории — домовые, забавные существа, покрытые разноцветным мехом. Героев подстригали, красили, завивали — всё как в жизни, только в компьютерной программе.
От эскиза до анимированного персонажа проходит много времени, но некоторые процессы могут осуществляться параллельно: одни специалисты работают над моделями персонажей, другие — над декорациями. На создание одного персонажа может уйти больше месяца.
Для того чтобы создать образы домовых, которых никто не видел, режиссер отталкивался от характера героя: если персонаж мрачный, он окрашен в темные тона и обладает недружелюбным взглядом. Что касается имен, у каждого из домовых оно содержит частичку «фин», и это не имеет отношения к Финляндии. Предыстория, по словам Чернова, такая: «У одного моего приятеля дома жил кот, донской сфинкс, лысый такой. У него было какое-то очень длинное имя, которое заканчивалось на слово „финикийский“. В простонародье просто Финик. Вот с того кота все и началось. Так наш герой стал Финником. Единственное, мы добавили еще одну букву „н“ в имя. А во время работы над картиной возникла идея назвать всех домовых так, чтобы в их именах было что-то общее, как у семьи с одной фамилией. Тогда часть имени главного героя добавили к именам других домовых, и получились Мафин, Блекфин и так далее».
Финник
Главный герой мультфильма — еще очень молодой домовой. Он разочаровался в людях и поэтому ведет себя не совсем типично — проказничает и подшучивает над жильцами своего дома.
Придумать нового оригинального персонажа — непростая задача. Домового каждый представляет себе по-своему. Режиссер фильма Денис Чернов рассказывает, что придумать Финника получилось неожиданно быстро: он просто сел и нарисовал его, и никаких изменений больше не вносил. Финник остался в мультфильме таким, каким придумался с самого начала.
«Я хотел, чтобы этот персонаж не был похож на человека или на какое-то животное, — рассказывает Чернов. — Да, у него уши как у зайца, шерсть как у кошки, человекообразные руки, но все вместе это дает ощущение, что это и не человек, не животное, а нечто уникальное».
История Финника тоже возникла очень быстро. Главный сценарист фильма Татьяна Белова — жена Дениса Чернова. «Она две недели ходила за мной и рассказывала историю, где есть домовые и девочка, которая с этими домовыми подружилась. А я все не мог проникнуться этой историей, потому что для меня домовые были какими-то грязными неприятными волосатыми существами, и клишированный образ домовых был для меня ступором, который не давал проникнуться этой идеей. Но потом я подумал: а почему бы не попробовать сделать что-то новое и представить этих домовых как забавных обаятельных волосатых существ? Так и началась эта история».
Проработка эмоций героя
Вот как Чернов описывает характер Финника: «Изначально мы думали, что он будет положительным, добрым, пушистым, но потом решили переиграть в другую сторону, чтобы сделать героя более вредным, язвительным. Он у нас приобрел черты Карлсона: себе на уме, немножко ворчливый, заносчивый, любит себя и не любит общаться с другими. Но при этом наш персонаж максимально обаятельный».
Мафин
Ранимый и наивный домовой, над которым все постоянно подшучивают. Мы помним: характер персонажа напрямую влияет на его расцветку. Чернову хотелось, чтобы второй главный действующий домовой был трогательным, даже немного болезненным. Поэтому режиссер рисовал его более блеклым, хотя соплеменники Мафина окрашены в яркие цвета, потому что они нагловатые, яркие и дерзкие.
«Я решил, что у него больные почки — не знаю почему. И он поэтому не очень здорово выглядит, — объясняет Чернов. — Об этом мало говорят, но ты всегда выбираешь для персонажа определенную точку отсчета, которая служит для понимания этого героя. Если герой болеет, то он, наверное, будет по-другому выглядеть, по-другому разговаривать. Совершенно необязательно, что у нашего Мафина есть заболевание, но отправная точка очень важна, через это передаются характер и внешний образ».
Старейшина Фин
Этот герой возглавляет сообщество домовых, которые собираются каждую неделю, чтобы обсудить свои проблемы и поделиться новостями. Старейшина Фин председательствует на этом сообществе и принимает важные решения.
Прообразом этого домового, по словам Чернова, послужил Армен Джигарханян. Старейшина сообщества харизматичный, с сединой, с бородкой. Даже голос Джигарханяна стал референсом для голоса персонажа.
Фрогфин
Вредный и задиристый домовой, склонный к нарциссизму. Он бодрый и активный, его шерсть зеленого цвета, а прообразом для него стала лягушка.
Кристина
Главная героиня и подруга Финника, 13-летняя Кристина слишком серьезна для своего возраста. Из-за частых переездов она не успевает заводить друзей, поэтому находит утешение в чтении детективов и обожает разгадывать головоломки. Кристина верит в логику и дедукцию, но мир Берга заставит ее пересмотреть свои взгляды.
Несмотря на то, что домовые — оригинальные персонажи, на разработку которых, казалось бы, должно уйти больше всего времени и сил, самой сложной задачей стало создание образа Кристины. По словам Чернова, было очень сложно придумать, какая она. Поэтому у Кристины больше всего вариантов и эскизов.
Варианты персонажа
Кристина — девочка с интересной судьбой, она сильная и харизматичная личность, поэтому ей не подходят платья с рюшами. В какой-то момент режиссер решил, что прототипом героини может быть образ Лары Крофт в детстве. От этого и стали отталкиваться.
Поиски образа, одежды и прически Кристины
«С девочками вообще сложно, — говорит Чернов. — Это должна быть одновременно обаятельная и самодостаточная героиня. Всегда проще делать какие-то гротескные вещи, как домовых, например, а когда делаешь реального персонажа, тут уже сложнее. Он должен быть похож на человека, должен двигаться реалистично, но при этом дело происходит в анимационном фильме, с гротеском, с допущениями, с перехлестами. Нужно соблюсти баланс».
Автор: Юлия Шампорова
Фото: пресс-служба «Рики»