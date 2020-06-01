«Финник» — новый мультфильм от создателей «Смешариков». Как придумывали его персонажей?

Придумать нового оригинального персонажа — непростая задача. Домового каждый представляет себе по-своему. Режиссер фильма Денис Чернов рассказывает, что придумать Финника получилось неожиданно быстро: он просто сел и нарисовал его, и никаких изменений больше не вносил. Финник остался в мультфильме таким, каким придумался с самого начала.

«Я хотел, чтобы этот персонаж не был похож на человека или на какое-то животное, — рассказывает Чернов. — Да, у него уши как у зайца, шерсть как у кошки, человекообразные руки, но все вместе это дает ощущение, что это и не человек, не животное, а нечто уникальное».