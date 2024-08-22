Что смотреть в кино: французский «Холоп», комедия в духе Коэнов и хоррор с Расселом Кроу

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выходят новинки в разных жанрах: французский ремейк российского хита «Холоп из Парижа», черная комедия «Ненасытные люди», боевик с Дэйвом Батистой «Игра киллера», хоррор с Расселом Кроу «Экзорцизм» и фэнтези с Джеки Чаном «Легенда»

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 12 сентября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

Главные премьеры

Владелец сети отелей решает перевоспитать избалованного сына-мажора, заставив его поверить, что тот перенесся на 350 лет назад, во времена Людовика XIV. Французский ремейк российского комедийного хита (монгольский вариант уже сняли, турецкий — в производстве). Комедию поставили Александр Шарло и Франк Манье (сценаристы «Бобро поржаловать!» и «Астерикса на Олимпийских играх»), а главные роли сыграли Одран Каттен, Кад Мерад и Кловис Корнийяк.

Подробнее о другом ремейке «Холопа»

Полицейский-новичок (Химеш Патель) в первый день работы случайно убивает хозяйку дома, приехав на вызов. Тем временем его напарник (Джозеф Гордон-Левитт) находит в жилище миллион долларов и предлагает коллеге замести следы и поделить куш. Вскоре выясняется, что женщину должен был убить колумбийский киллер, для которого ее муж-богач и оставил наличку. Криминальная комедия в духе братьев Коэн от режиссера инди-вестерна «Старый Генри» Потси Пончироли. Второй план впечатляет: Лили Джеймс, Тим Блейк Нельсон, Саймон Рекс, Трейси Лордс и Хосе Мария Яспик.

Из-за поставленного по ошибке смертельного диагноза профессиональный киллер заказывает коллегам-соперникам со всего мира свое собственное убийство. Узнав о промахе врачей, главный герой пытается спастись от армии наемников. Редкий случай — боевик, который провел в производственном аду почти 30 лет. За это время к сценарию приложили руку десять (!) авторов, а главную роль успели предложить Снайпсу, Стэйтему и Кейджу. В итоге киллера сыграл Дэйв Батиста, его противницу — Пом Клементьефф, а подругу — София Бутелла. За режиссуру отвечал экс-каскадер и мастер боевых искусств Дж. Дж. Перри.

Стареющий актер, страдающий от алкогольной зависимости, начинает сходить с ума во время съемок хоррора об экзорцизме в духе «Изгоняющего дьявола». Второй подряд фильм ужасов с Расселом Кроу про изгнание дьявола после «Экзорциста Ватикана» (на самом деле, ленту сняли еще до прошлогоднего хита на похожую тему). Киноманский сюжет придумали авторы метаслэшера «Последние девушки» М. А. Фортин и Джошуа Джон Миллер. Увы, в американском прокате «Экзорцизм» провалился и телами критиков не овладел: на Rotten Tomatoes у него дьявольски низкие 28%.

Подробнее о карьере Рассела Кроу

Восьмой совместный фильм Джеки Чана и режиссера Стэнли Туна, работавших вместе над «Разборкой в Бронксе» и «Полицейской историей 3». «Легенда» — это своеобразный духовный сиквел их предыдущих боевиков «Миф» и «Доспехи бога: В поисках сокровищ». На этот раз профессор археологии Джек и его помощник находят древний артефакт и начинают видеть сны, в которых они генералы империи Хань. На Letterboxd поклонники Джеки жалуются на сценарий, визуальные эффекты и омоложенный дипфейк главной звезды. Зато хвалят живописные локации и финальную битву.

Подробнее о Джеки Чане

Камбоджийский хоррор, который у себя на родине получил несколько фестивальных призов и стал рекордсменом проката. Действие происходит в 1993 году после падения тиранического режима Пол Пота. Новая воспитательница приезжает с младшей сестрой в детский приют, где их начинают преследовать призраки погибших 10 лет назад детей и мстительный дух прежней главы заведения. Чтобы успокоить души мертвых, героиням придется восстановить события прошлого и раскрыть зловещую тайну мрачного места.

Дебютная драма Ильи Михеева, выпускника мастерской Константина Лопушанского в СПбГИКиТ, название которой отсылает к 110-й статье Уголовного кодекса об ответственности за доведение до самоубийства. По сюжету ученица выпускного класса (Полина Цыганова) элитного санкт-петербургского лицея перестает разговаривать с окружающими, после того как ее одноклассница кончает с собой. Ее мама-адвокат (Елизавета Боярская) начинает расследование, которое приводит к опасным последствиям. Фильм получил приз за лучший национальный игровой дебют на фестивале «Одна шестая», а жюри фестиваля «Зимний» отметило его за игру Цыгановой и операторскую работу.

Вторая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Не ремейк и не продолжение советской мелодрамы Ильи Фрэза о первой любви, а свежее авторское прочтение. В этот раз режиссер Ирина Волкова («Диалоги») и сценаристка Ярослава Пулинович («Я не вернусь») сделали акцент на маме главного героя, превратив фильм в историю об агрессивной материнской заботе. Несчастная женщина Вера яростно пытается разрушить отношения пятнадцатилетнего сына с дочерью первой любви своего мужа. Заглавную роль сыграла Виктория Толстоганова, а над саундтреком вновь работал композитор Алексей Рыбников.

Очередная комедия от сценариста Гайка Асатряна и продюсера Сарика Андреасяна («Вася не в себе», «Неприличных гостей», «Манюня»). Вор-домушник пробирается в квартиру, когда ее хозяйка решает покончить с собой из-за измены жениха. Он ее останавливает, она его приковывает наручниками к трубе в ванной. Вскоре в жилище заявляются ее подруги, родители и бывший. В не ту дверь, как шутят в трейлере, зашли Никита Кологривый («Слово пацана») и Катерина Ковальчук («Крепостная», «Гусар»).

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Повторный прокат

Черно-белая экзистенциальная притча Михаэля Ханеке о жизни в канун большой войны. «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и две номинации на премию «Оскар».

Культовый неоновый боевик Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в роли влюбленного каскадера-гонщика. Не просто экшен, но и изящное авторское кино, получившее приз за режиссуру в Каннах.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

13 сентября в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

13 сентября в 19:00 в киноцентре «Каро Галерея» (Краснодар)

16 сентября в 19:30 на «Лендоке» (Санкт-Петербург)

Немой бродяга, скитавшийся по пустыне четыре года, отправляется с сыном на поиски его матери. Красивейшее роуд-муви Вима Вендерса, получившее «Золотую пальмовую ветвь». Обновленная 4К-реставрация выйдет в прокат в честь 40-летия картины. В Москве фильм обсудят со зрителями кинокритик Арина Бойко и киновед Всеволод Коршунов, в Краснодаре — киновед Кира Кац, а в Санкт-Петербурге — главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

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12 сентября в 19:00 в кинотеатре «Художественный» (Москва)

12 сентября в 19:00 в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург)

В рамках фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend 2024 зрителям покажут биографию одного из главных фантазеров современного кино, автора клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk и режиссера «Вечного сияния чистого разума». Гондри рассказывает о том, как не бояться делать то, что нравится, и не терять связи со своим внутренним ребенком. Фестиваль, в программу которого также вошли доки «20 лет со Смешариками» и «Линч/Оз», пройдет в более чем двадцати городах России.

14 сентября в 14:15 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

Цикл показов «Импортные грезы», посвященный зарубежным фильмам советского кинопроката, завершится фильмом классической хоррор-серии студии Universal по мотивам романа Герберта Уэллса. «Человек-невидимка возвращается» стал первым фильмом ужасов в фильмографии будущего короля жанра Винсента Прайса. Ленту представит историк кино Андрей Икко.

Все еще в прокате

Тихая драма о взрослении от студии А24, отметившейся в этом жанре фильмами «Леди Бёрд», «Середина 90-х» и «Восьмой класс». Смышленная 11-летняя девочка и ее чудная и несчастная мама-иглотерапевтка Джанет живут в лесном домике в Массачусетсе начала 1990-х. Интровертное задумчивое кино в духе раннего Ноа Баумбака, Келли Райхардт и Майка Миллса.

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Трогательная и брутальная драма китайца Гуань Ху (автора патриотического блокбастера «Восемь сотен»), победившая в каннском «Особом взгляде». В центре сюжета — дружба экс-заключенного и злого пса, которая меняет жизнь самого героя и облик глухой провинции накануне Олимпийских игр в Пекине.

Творческое переосмысление готической супергероики 1990-х с Биллом Скарсгардом («Оно») в роли мрачного воскресшего мстителя. Ребут был вдохновлен «Сталкером» и «Джоном Уиком», а результат получился неоднозначным.

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Стареющая знаменитость принимает экспериментальный препарат, чтобы создать молодую версию себя. Боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куолли, получивший в Каннах приз за сценарий.

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Эпическая экранизация романа Александра Дюма про бывшего моряка Эдмона Дантеса, который мстит заговорщикам за несправедливое заключение в тюрьме. В главной роли — Пьер Нинэ.

Новый ребут франшизы про красного черта от соавтора «Адреналинов» Брайана Тейлора. На этот раз супергерой (Джек Кеси из сериала «Штамм») сражается с демоном в горах Аппалачи.

Автор: Михаил Моркин