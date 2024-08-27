«Планета Джанет»: атмосферная и медленная инди-драма взросления от A24

В российский прокат выходит расхваленное американской критикой драмеди студии А24 про долгое лето 1991-го. Это кинодебют известнейшего американского драматурга Энни Бэйкер и первая главная роль Джулианны Николсон («Герой наших снов», «Тоня против всех»).

1991 год. 11-летняя Лейси (Зои Циглер) живет с мамой в уютном домике в массачусетском лесу. Мама Джанет (Джулианна Николсон) не так давно получила диплом иглотерапевтки и работает из дома, хотя клиентов, мягко говоря, немного. Впрочем, дедушкино наследство помогает не волноваться из-за денег. Друзей у Лейси нет, и в летнем лагере она долго не выдерживает. «Я покончу с собой, если ты меня не заберешь», — деловито заявляет она маме по телефону посреди ночи. Мама слушается, а наутро Лейси уже жалеет: выясняется, что ей там все были рады.

Каникулы продолжаются дома. Сначала там тусуется мамин бойфренд — страдающий мигренями странный молчун Уэйн (Уилл Пэттон). По совету Лейси мама его бросает. Затем в гостиной поселяется давняя мамина подруга Реджина (Софи Оконедо), но вскоре и с ней приходится расстаться. Она не платит арендную плату, не делится шампунем и критикует давние мамины решения. Сама дерзкая Реджина сбежала из местной секты высокодуховных театралов. Бородатый духовный лидер этой коммуны, Ави (Элиас Котеас), зовет Джанет на свидание с пикником и поэзией. Лейси тихонечко разочаровывается в потерянной маме и параллельно ходит на уроки пианино.

Драмы взросления — главный конек студии А24 после хорроров. Среди них есть и фантазии про пердящий труп («Человек — швейцарский нож»), и триллеры про похищение («Комната»), и оскароносные исследования черной маскулинности («Лунный свет»). Однако по духу «Планета Джанет» все же ближе к более созерцательным ретроисториям студии вроде «Середины 90-х» про лос-анджелесских скейтеров и «Леди Бёрд» про скучные будни в Сакраменто нулевых. С дебютом Джоны Хилла кино роднит 16-миллиметровая пленка, с дебютом Гервиг — тема отношений с матерью. Еще одна ламповая трагикомедия наблюдений, в которой мало чего происходит. Зрителям предлагается понять и полюбить героев в первую очередь за их трогательное несовершенство.

Зои Циглер и Джулианна Николсон

«Планета» — дебют в кино известного драматурга Энни Бэйкер. Ее пьеса «The Flick» о сотрудниках провинциального кинотеатра получила Пулитцеровскую премию. В ее адаптации чеховского «Дяди Вани» блистал Майкл Шеннон в роли Астрова. Театральные критики хвалили истории Бэйкер про ежедневные проблемы обычных людей из маленьких городов за своеобразное чувство юмора, искренность и эмоциональную точность. «Как и все великие драматурги, она ставит перед зрителями зеркало», — писали про Бэйкер в The Daily Beast в 2017-м. В том же году ее наградили престижной стипендией Макартура за «изображение абсурда и трагедий, вытекающих из ограничений языка». Все это можно сказать и про бэйкеровский фильм о меняющейся динамике в семье.

Кстати, о семье. Муж Бэйкер, киновед Нико Баумбак — родной брат Ноа Баумбака (обоих она благодарит в финальных титрах вместе с Ари Астером). В общем и целом, «Планета Джанет» — это типичное кино Ноа Баумбака времен его сотрудничества с Уэсом Андерсоном. За похожими дисфункциональными семьями мы наблюдали в «Кальмаре и ките» и крайне недооцененной «Марго на свадьбе». В обоих фильмах смышленые дети росли под нездоровым влиянием невротических родителей, что заставляло первых быть мудрее и внимательнее взрослых и, что называется, делать выводы. Впрочем, даже по сравнению с этими картинами или, скажем, с работами Келли Райхардт и Майка Миллса (других любимцев фестивалей и А24) кино Бэйкер очень тихое, неспешное и камерное, без эмоциональных всплесков и без звезд в кадре.

Софи Оконедо и Джулианна Николсон

Хотя с исполнителями полный порядок. Веснушчатая Джулианна Николсон, никогда не теряющаяся на вторых ролях, наконец-то играет главную. Зои Циглер — юная смесь Вуди Аллена и Мэрил Стрип — органично и умилительно меланхолична. Весь фильм — череда выразительных портретов этих талантливых актрис. Камера никогда не двигается, кадры длятся долго, оператор Мария фон Хаусвольф, постоянно работающая с исландцем Хлинюром Палмасоном, может обрезать половину макушки, чтобы показать интересное положение рук. Иногда симметрия в кадре напоминает уже об Андерсоне. Птицы щебечут, по дорожке шаркают ножки. Здесь точно есть атмосфера, а это для планеты очень важно.

Автор: Михаил Моркин