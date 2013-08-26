Хорошие мальчики, кошмарные директора и зачетные учителя: 6 фильмов и сериалов про школу на Кинопоиске

Школьные будни уже позади, и вы поняли, что скучаете? Мы выбрали шесть неочевидных фильмов и сериалов про школу: российские драмы, рок-мюзикл и комедии о подростках. Самое время вспомнить, как это было.

Российские сериалы и фильмы

Коля Смирнов — обычный школьник. По каким-то предметам успевает, по каким-то — не очень. Спорит с отцом, ссорится с братом, совершает ошибки. За одну неделю в жизни мальчика случается много всего: он влюбляется в учительницу, находит общий язык с директором школы, начинает отношения с девушкой, а еще играет в казино, дерется, дает советы взрослым и налаживает отношения с близкими. В общем, крайне насыщенно проводит время, как и любой подросток, в жизни которого даже самый обычный день может быть полон невероятных событий.

В комедии Оксаны Карас («Мерзлая земля», «Чиновница») драма легко уживается с абсурдом, показывая показывая то, как все еще непросто быть молодым. Сценарий написали Михаил Местецкий («Легенда № 17») и Роман Кантор («Эпидемия»), сместив первоначальный фокус со спортивной драмы в школьную трагикомедию. Главную роль исполняет Семён Трескунов, эксцентричного директора сыграл Михаил Ефремов, а отца Коли — Константин Хабенский, во многом самостоятельно придумавший образ своего героя.

«Хороший мальчик» — отличное кино про школу и обычную жизнь подростков. Тут есть и обаятельные герои, и ситуации, знакомые каждому, и вереница комических событий, которые все же гармонично уживаются в одном сюжете.

Состоять в родительском комитете — это как еще одна работа. Собрания, поездки, дни рождения, школьные мероприятия и постоянный контроль за детьми — все ложится на плечи родителей. В родкоме обычной школы состоят только мамы, но внезапно одним из участников становится отец. Главный герой сериала — Сергей Шмелёв, который только что расстался с женой и решил воспитывать сына самостоятельно. Он устраивает мальчика в школу, где когда-то учился сам. Сергей не особо горит желанием заниматься общественной работой, но обстоятельства вынуждают его взять на себя эту роль. На протяжении двух сезонов герои сериала переживают разные ситуации: выбирают подарки для учителей, решают конфликты между детьми, обсуждают учебные вопросы.

Режиссер Мария Кравченко, известная также по сериалу «Жена олигарха», в «Родкоме» без прикрас показывает, сколько всего приходится делать родителям, хотя дети иногда бывают более самостоятельными, чем о них думают взрослые. В главной роли отца-одиночки — звезда «Кухни» и «Последнего богатыря» Виктор Хориняк.

Сериал в равной степени понятен и детям, которые найдут себя в героях-школьниках, и взрослым. Даже если вы никогда не состояли в родительском комитете и не выбирали цвет занавесок в класс ваших детей, уж на собрания вы точно ходили!

Леонид Прыгунов — в прошлом заместитель начальника тюремной колонии. Но после внезапного увольнения и измены жены ему приходится вернуться в родной город и согласиться на должность директора школы. Все ученики — непростые подростки, кто-то даже с криминальным прошлым. Новый директор с энтузиазмом вводит новые порядки и верит, что ему удастся изменить школу к лучшему. Коллеги-преподаватели скептично относятся к этой идее, а ученики ожидаемо не хотят ничего менять. В итоге завуч даже разрабатывает план по свержению директора, но положение Прыгунова постепенно начинает меняться. Пережив пожары, нападение бандитов, неудачные вечеринки и предательства, директор с учениками наконец налаживают школьную жизнь.

В фильме Милы Погребиской больше комедии, чем драмы. Часть съемок проходила в реальной колонии, что стало испытанием для молодых актеров. Мораль фильма проста: дисциплина — вещь в одинаковой степени важная в работе, будь то тюрьма или школа.

Сложно рассказать о такой мрачной стороне жизни, как преступления и их последствия, а особенно если речь о преступлениях, совершенных детьми. Но «Кошмарному директору» это удается сделать и серьезно, и трогательно, и даже с юмором.

Зарубежное кино про школу

Избалованная американка Поппи Мур ни в чем не знает отказа. Дорогие наряды, шикарные вечеринки у бассейна и никаких забот — так выглядят ее будни. Но все меняется, когда отец решает отправить ее в английский пансион. В деревенской глуши не ловит сеть, вместо красивых платьев приходится носить растянутые свитера, а вечеринки уступают место тренировкам по лакроссу. Но у всех этих ужасов обнаруживаются и плюсы: красивый мальчик, по-настоящему верные подруги, признание директора школы и гордость отца. Богатой девочке удается изменить свои взгляды — она осознает, что в жизни есть нечто большее, чем веселье и мода. Классический сценарий исправления подростка, обретения новых ценностей и целей в жизни.

В роли главной оторвы — молодая Эмма Робертс. А строгую, но внимательную и справедливую директрису пансиона сыграла Наташа Ричардсон, и это последняя роль актрисы.

«Оторва» — классическая подростковая комедия, в которой есть все традиционные для жанра элементы: богатая красотка, очаровательный принц, подставы от ненастоящих друзей, школьное соперничество и зажигательные вечеринки.

В выпускном классе старшей школы учатся три Хэзер. Они королевы, которые диктуют порядки всем. Внезапно они принимают в свою банду еще одну ученицу — Веронику. Девушка, конечно, счастлива, но на самом деле ей не очень нравится, как Хэзер обращаются с другими людьми. И постепенно у нее созревает коварный план свержения королев с пьедестала. Загадочный новый парень Вероники решает ей помочь, но оказывается, что он готов зайти гораздо дальше, чем представляла девушка.

Рок-мюзикл, где большую часть времени герои не говорят, а поют о своих чувствах, по сюжету отдаленно напоминает «Дрянных девчонок», хотя на деле основан на фильме «Смертельное влечение» с молодыми Вайноной Райдер и Кристианом Слэйтером. В мюзикле удалось раскрыть такие жесткие темы, как насилие и школьный буллинг.

Очередная адаптация известного сюжета почти точно воспроизводит события «Смертельного влечения», включая все культовые песни. Но характеры героев и мрачные события смотрятся мягче, создатели не уходят в жестокость оригинала, поэтому «Королевы школы» подходят для более широкой аудитории, а не только для фанатов старого фильма.

Элизабет Холзи явно не образцовая учительница. На уроках она спит или читает журналы, а детям вместо скучных лекций показывает фильмы. Работа вообще мало интересует Элизабет, но все меняется, когда она узнает о ежегодной премии, которую получает тот учитель, чей класс наберет самый высокий балл на выпускном тесте. Эта новость сильно меняет поведение учительницы: теперь вместо просмотра фильмов на уроках разбор литературы, сочинения и дискуссии. А всем неуспевающим — серьезные наказания. В процессе достижения своих целей Элизабет не гнушается обмана, манипуляций и других нечестных методов. Но в итоге циничная и эгоистичная училка все-таки проникается школьной жизнью. Оказывается, в ней все-таки есть талант педагога!

В роли очень плохой училки — Кэмерон Диас, а еще в комедии снялся Джастин Тимберлейк (в одной сцене он даже поет!). За режиссуру отвечал Джейк Кэздан, постановщик двух недавних ремейков «Джуманджи».

По-настоящему смешная комедия о школе, только любовные драмы, соперничество и тусовки тут не у школьников (хотя немного и у них тоже), а у учителей. Поэтому и юмор жестче, и шутки откровеннее, и традиционное раскаяние главной героини в финале тоже по-взрослому неоднозначное.

Автор: Катя Семёнова