Что смотреть в кино: инди-хит «Планета Джанет», триллер Романа Каримова и победитель «Особого взгляда»

В новой рубрике рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выйдут кафкианский триллер «Затерянные», теплая инди-драма «Планета Джанет» (уже во многих критических топах этого года!) и китайская драма «Черный пес», победившая в каннской программе «Особый взгляд».

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 5 сентября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

Главные премьеры

Тихая фестивальная драма о взрослении от студии А24, отметившейся в этом жанре фильмами «Леди Бёрд», «Середина 90-х» и «Восьмой класс». В центре повествования — смышленая 11-летняя Лейси (Зои Циглер) и ее чудная и несчастная мама-иглотерапевтка Джанет (Джулианна Николсон из «Мейр из Исттауна»), живущие в лесном домике в Массачусетсе начала 1990-х. Интровертное задумчивое кино в духе раннего Ноа Баумбака, Келли Райхардт и Майка Миллса поставила дебютантка Энни Бейкер, известная драматургиня и лауреатка Пулитцеровской премии. Критики хвалят картину за актерские работы, ламповую атмосферу и чуткие наблюдения.

Трогательная и брутальная драма китайца Гуань Ху (автора патриотического блокбастера «Восемь сотен»), победившая в каннском «Особом взгляде». Кино рассказывает о дружбе экс-заключенного и злого пса, которая меняет жизнь самого героя и облик глухого городка в пустыне Гоби накануне Олимпийских игр в Пекине. Ждать мрачную социальную чернуху в духе детектива «Черный уголь, тонкий лед» или «Только течет река» не стоит. Критики обещают весьма остроумное кино и сравнивают его с работами Такеши Китано.

Подробнее о фильме

Камерный психологический триллер про одиночество в космосе с Кейси Аффлеком и Лоренсом Фишбёрном. Режиссером выступил автор кинговского хоррора «1408» Микаэль Хофстрём, а соавтором сценария — Нэйтан Паркер, написавший «Луну 2112» и «Равных». Космический экипаж отправляется в многолетний полет на спутник Сатурна, Титан, где землян ждут драгоценные залежи метана. Однако из-за постоянного анабиоза один из астронавтов начинает стремительно терять связь с реальностью. Рейтинг на Rotten Tomatoes не космический, всего 46%. Критики даже шутят, что не нашли признаков жизни и сами впали в спячку.

Новый триллер Романа Каримова («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!», «Днюха!»), снятый в духе фильмов Абдрашитова и Миндадзе и написанный на стыке Кафки и Салтыкова-Щедрина. Четверо столичных бизнесменов-карьеристов (среди них — Егор Корешков и Никита Кологривый) застревают в сюрреалистическом квесте во время поездки на провинциальный бизнес-форум.

Подробнее о фильме

Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша, оставшаяся без опекуна после смерти бабушки, отправляется в путешествие с воздушно-романтичной тетей. Комедийное роуд-муви от режиссера трилогии «Непослушник» Владимира Котта. В главных ролях — Кристина Асмус и Таисья Калинина, которую в «Одном маленьком ночном секрете» открыла Наталия Мещанинова.

Московский подросток после размолвки родителей переезжает в скучающий приморский городок, где готовится к соревнованиям по бегу, разбирается в отношениях с матерью и влюбляется в одноклассницу. Дебют о взрослении сняли Ася Олешкевич и Влад Краснослободцев, выпускники мастерской Константина Лопушанского. Фильм побывал на многих российских фестивалях, где критики нашли в нем влияние советских школьных драм («Розыгрыш», «Чучело», «Пацаны») и Сергея Соловьёва.

Экранизация одноименного израильского романа Айелет Гундар-Гошен от постановщицы картины «Страна Саша» Юлии Трофимовой и сценаристки «Почки» Марии Шульгиной. 17-летняя девушка Ева (Елизавета Ищенко из «Алиса не может ждать»), которой наскучила ее однообразная жизнь, обвиняет популярного певца в насилии. К делу подключается следовательница, решившая посадить музыканта на 10 лет. Сюжет из социальной драмы решен в стилистике легковесной комедии о взрослении, однако это не помешало фильму получить на ММКФ «Серебряного святого Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры».

Подробнее о фильме

1948 год. Бывшая оперная певица едет с четырьмя детьми, коровой и пианино товарным вагоном в Москву, чтобы найти пропавшего мужа. Трогательную дорожную драму с Александрой Урсуляк в главной роли поставил Владимир Грамматиков ― автор советских детских фильмов «Усатый нянь» и «Мио, мой Мио». Для него эта история стала личным высказыванием о собственной матери. А над сценарием работали постоянные соавторы Андрей Кончаловский и Елена Киселёва («Дорогие товарищи!», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай», «Грех»). Кроме того, за картинку отвечал Алишер Хамидходжаев, оператор Николая Хомерики, Бориса Хлебникова и Сергея Дворцевого.

Южнокорейский детективный триллер с Чон До-ён («Тайное сияние», «Чрезвычайная ситуация»), Чи Чхан-уком («Подставной город», «Хилер») и Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»). Бывшая офицер полиции в обмен на квартиру и круглую сумму соглашается сесть в тюрьму, чтобы прикрыть начальника-коррупционера. Позже на свободе ей приходится начать целое расследование, чтобы получить обещанное. В режиссерском кресле — О Сын-ук, автор криминальных драм «Бесстыдник» и «Килиманджаро».

Одаренная студентка из бедной семьи помогает детям элиты списывать на экзаменах, чтобы самой продвинуться по социальной лестнице. Американский ремейк тайского триллера-хита «Злой гений». Над сценарием работали Дж. С. Ли («Как избежать наказания за убийство») и Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда», «Капитан Америка: Новый мир»).

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

5 сентября в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Участник программы «Сандэнса» откроет международный фестиваль документального кино «Докер». Лента рассказывает про двух госагентов, которые ездят по Бутану и опрашивают жителей, чтобы измерить валовое национальное счастье в стране. Критики свое счастье уже измерили: все 13 рецензий на Rotten Tomatoes положительные.

11 сентября в 19:30 в кинотеатре «КАРО 7 Атриум» (Москва) и 7 сентября в 19:00 киноцентре «Родина» (Санкт-Петербург)

В Москве, Петербурге и Новосибирске пройдет фестиваль «Современное кино Китая», программным директором которого стал киновед Дмитрий Комм. 7 и 11 сентября покажут новый фильм Сюй Хаофэна — основоположника ревизионистского направления в уся-фильмах о боевых искусствах. «100 ярдов» — лента о двух мастерах кунг-фу, которые никак не могут закончить свой поединок в стремительно меняющемся и вестернизирующемся Китае 1920-х годов.

8 сентября в 18:00 в «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Антибайопик культового екатеринбургского поэта-хулигана Бориса Рыжего выходит в прокат 12 сентября, но широкий релиз предваряет серия предпоказов по разным российским городам. Фильм представят и обсудят главный редактор сайта журнала «Сеанс» Павел Пугачёв, сценарист Савва Минаев и исполнитель главной роли Евгений Алёхин — поэт, писатель и участник рэп-групп «макулатура» и «ночные грузчики».

Всё еще в прокате

Трогательная классика Хаяо Миядзаки о приключениях двух девочек и пушистого лесного духа в послевоенной Японии. Серое божество Тоторо стало одним из главных символов студии Ghibli и японской анимации в целом. Именно «Тоторо» первым познакомил российских зрителей с творчеством Миядзаки — аниме выпустили в советский прокат в далеком 1989-м!

Подробнее о фильме

Полнометражное продолжение мультсериала анимационной студии «Мельница» про космического пришельца. По сюжету друзья Лунтика — кузнечик, пчелка, бабочка и гусеницы — помогают ему вернуться домой на Луну, чтобы найти маму. Режиссером мультфильма выступил двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит (франшиза «Три богатыря»).

Подробнее о фильме

Купить билеты заранее

Немой бродяга, скитавшийся по пустыне четыре года, отправляется с сыном на поиски его матери. Красивейшее роуд-муви Вима Вендерса, получившее «Золотую пальмовую ветвь». Обновленная 4К-реставрация выйдет в прокат в честь 40-летия фильма.

Подробнее о фильме

Культовый неоновый боевик Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в роли влюбленного каскадера-гонщика. Не просто экшен, но и изящное авторское кино, получившее приз за режиссуру в Каннах.

Подробнее о фильме

Автор: Михаил Моркин