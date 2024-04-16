5 самых любопытных фильмов фестиваля «Одна шестая»

В Екатеринбурге завершился международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Кинокритик Тимур Алиев выбрал пятерку неординарных и заметных картин из конкурсов игрового и неигрового кино.



«Одна шестая» — молодой международный фестиваль в Екатеринбурге, который развивается быстрыми темпами. Впервые он состоялся в 2022-м и привлек 3000 зрителей. На второй фестиваль в 2023 году пришло уже более 9000 человек.

Появилась «Одна шестая» по инициативе сотрудников Свердловской киностудии, переживающей ренессанс (с 2021 года здесь запущено в производство 16 проектов). Президент фестиваля — режиссер Евгений Григорьев, он же креативный продюсер Свердловской киностудии. Программный директор «Одной шестой» и куратор игрового конкурса — кинокритик Егор Москвитин. Документальную секцию собирает Мария Готлиб, ранее курировавшая программу московского Центра документального кино.

Лучший зарубежный неигровой дебют

Прощание с номадами

Фильм-наблюдение за жизнью племени бахтиари — иранскими номадами, которые каждый год кочуют с севера на юг и обратно. Главная героиня — Хаджар, женщина за 60, полная сил и энергии: сегодня обед приготовит, завтра одежду в реке постирает, послезавтра за стадом овец приглядит. Но муж Хаджар давно мечтает об оседлой жизни. Двое их сыновей устроились в городе, работают в сфере строительства. Супруг с радостью бы к ним присоединился, но не оставлять же Хаджар в одиночестве. Это живописная и трагическая история семьи, мужчины которой обманывают женщину (спойлер: овец продадут без ее ведома, в результате чего все племя со временем останется и без шерсти, и без мяса).

Марьян Хосрави много лет снимает документальное кино, фокусируясь на социальных проблемах Ирана. «Реквием по племени», мировая премьера которого состоялась на кинофестивале в Шанхае, наглядно показывает, как традиционные сообщества распадаются под натиском реалий современности. Семейный разлад ставит под угрозу образ жизни целого племени. Впрочем, это не единственная причина упадка традиционного уклада: путешествия бахтиари усложняет и климат Ирана, ставший более суровым, и тяжелые условия прохода через горные перевалы.

Гран-при игрового конкурса

Драма взросления шамана

Зе — 17 лет, он начинающий шаман (обращаются к нему исключительно как к духу предков), живущий в Монголии. Перед каждым сеансом связи с духами Зе облачается в непроницаемую маску и костюм с множеством гремящих цепей и украшений. Местные жители выстраиваются к нему в очередь за советами и наставлениями. Параллельно Зе учится в школе: терпит нападки одноклассников («Что происходит с твоим духом, когда ты кончаешь?»), числится лучшим учеником в классе. Дело происходит в Улан-Баторе — столице, продуваемой всеми ветрами. Камера то и дело парит над городом, редкие высотки грозно нависают над крохотными деревянными домами, окруженными шестью сотками.

Шаманские обряды в маленькой, тесной палатке — сильнейшие эпизоды фильма; по атмосфере это практически «Два, три, демон, приди!» у нас дома. С появлением в истории девушки Маралау (одна из клиенток Зе, которая приходит к нему накануне сложной операции на сердце) фильм превращается в напряженную драму взросления. Зе стоит перед дилеммой — обзавестись нормальной семьей и профессией или стать настоящим шаманом, что подразумевает обет целибата.

Лучший актерский ансамбль

Частная хроника бомбардировок Белграда

1999-й, Сербия. В небольшом белградском доме живут три сестры: Драгана, Тяча и Соня. Девочки по очереди снимают друг друга на VHS-камеру, задавая каверзные вопросы об отношениях в семье, симпатии к мальчикам во дворе и делах учебных. Через несколько месяцев объединенные силы НАТО начинают бомбардировку страны. Отца девочек некоторое время назад призвали в армию, теперь они гадают, когда же папа вернется. Зритель мысленно добавляет: «И вернется ли в принципе».

В объектив VHS-камеры попадает все без разбора; она подглядывает, смотрит вверх, в мирное небо над головой, на куст около дома, в котором стрекочут кузнечики. Авиация НАТО не перестает летать над городом, неся хаос и разрушения.

Даже в такой жуткой атмосфере жизнь продолжается. Камера фиксирует и появление незнакомых детей в доме соседей (это не проговаривается буквально, но зритель легко догадается: перед нами беженцы). Мальчик лет двенадцати и его младшая сестра растеряны и молчаливы. Лишь общение с тремя сестрами понемногу снимает их тревогу. Пока где-то падают бомбы, в жизни девочек появляется и первая влюбленность.

Несколько причин не верить жертве

Юной Еве (Лиза Ищенко) 17 лет, и в ее жизни практически ничего не происходит. На лето она устраивается работать в кафе, но и там в основном скучает, пока подруги выкладывают в соцсетях фотографии с тусовок. Однажды в кафе заглядывает известный музыкант (Стас Старовойтов) и, будучи в отвратительном расположении духа, хамит девушке. Та в слезах убегает во двор, он догоняет ее, она начинает кричать и…

Нет, не то, что вы подумали, ничего не происходит, но во тьме монтажной склейки с черным экраном начинают роптать люди: «Что он с ней сделал?», «Почему она так кричала?», «Надругался над бедняжкой». Короче, все ясно. Во время беседы со следователем (Марьяна Спивак) Ева молчит в ответ на вопрос «Расскажи, что он с тобой сделал?». Следовательница все понимает без слов — о таком не говорят.

«Лгунья» — экранизация одноименного романа писательницы Айелет Гундар-Гошен, только действие перенесли из Израиля в Россию. Это совсем не «Охота» Томаса Винтерберга, а скорее, кино, переворачивающее вверх ногами наши представления о добре и зле. В картине задается неудобный вопрос: а что если женщинам не нужно верить на слово, когда они заявляют о насилии или абьюзе? Жертва в мире Трофимовой — музыкант, которого не только оболгали, но которому сломали жизнь (лишили работы, довели до попытки суицида и вот-вот посадят). Вердикт: тема вроде актуальная, но есть стойкое ощущение, что авторы заходят совсем не в ту дверь.

Женщины против терроризма

На севере Сирии дислоцировано необыкновенное подразделение, полностью состоящее из женщин. Отряд женской самообороны (The Women’s Protection Units) сражается на стороне сирийских демократических сил с 2011 года, противостоит вооруженным исламистским группам. Иранская режиссерка Негин Ахмади отправляется в Сирию, чтобы вступить в отряд и снять о нем документальное кино. Спойлер: выживут не все.

Ручная камера повсюду следует за девушками в бронежилетах и с автоматами. В объективе Ахмади и сражение с невидимым в кадре врагом, и общение с участницами отряда, и беседы с членами семьи, которые очень по-разному относятся к тому, что их дочери и сестры выбрали такой путь. Героиням приходится сражаться сразу на два фронта: с противником — буквально, а символически, за признание — с солдатами-мужчинами, воюющими с ними на одной стороне, но относящимися к женщинам с откровенным пренебрежением. Не обходится без жестких эпизодов: в одной из сцен девушки освобождают из лагеря пленниц, которых долгое время избивали и насиловали.

Автор: Тимур Алиев