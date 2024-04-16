5 самых любопытных фильмов фестиваля «Одна шестая»

В Екатеринбурге завершился международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Кинокритик Тимур Алиев выбрал пятерку неординарных и заметных картин из конкурсов игрового и неигрового кино.
«Одна шестая» — молодой международный фестиваль в Екатеринбурге, который развивается быстрыми темпами. Впервые он состоялся в 2022-м и привлек 3000 зрителей. На второй фестиваль в 2023 году пришло уже более 9000 человек.
Появилась «Одна шестая» по инициативе сотрудников Свердловской киностудии, переживающей ренессанс (с 2021 года здесь запущено в производство 16 проектов). Президент фестиваля — режиссер Евгений Григорьев, он же креативный продюсер Свердловской киностудии. Программный директор «Одной шестой» и куратор игрового конкурса — кинокритик Егор Москвитин. Документальную секцию собирает Мария Готлиб, ранее курировавшая программу московского Центра документального кино.
«Реквием по племени»
Реж. Марьян Хосрави
Лучший зарубежный неигровой дебют
Прощание с номадами
Фильм-наблюдение за жизнью племени бахтиари — иранскими номадами, которые каждый год кочуют с севера на юг и обратно. Главная героиня — Хаджар, женщина за 60, полная сил и энергии: сегодня обед приготовит, завтра одежду в реке постирает, послезавтра за стадом овец приглядит. Но муж Хаджар давно мечтает об оседлой жизни. Двое их сыновей устроились в городе, работают в сфере строительства. Супруг с радостью бы к ним присоединился, но не оставлять же Хаджар в одиночестве. Это живописная и трагическая история семьи, мужчины которой обманывают женщину (спойлер: овец продадут без ее ведома, в результате чего все племя со временем останется и без шерсти, и без мяса).
Марьян Хосрави много лет снимает документальное кино, фокусируясь на социальных проблемах Ирана. «Реквием по племени», мировая премьера которого состоялась на кинофестивале в Шанхае, наглядно показывает, как традиционные сообщества распадаются под натиском реалий современности. Семейный разлад ставит под угрозу образ жизни целого племени. Впрочем, это не единственная причина упадка традиционного уклада: путешествия бахтиари усложняет и климат Ирана, ставший более суровым, и тяжелые условия прохода через горные перевалы.
«Город ветра»
Реж. Пурэв-Очирын Лхагвадулам
Гран-при игрового конкурса
Драма взросления шамана
Зе — 17 лет, он начинающий шаман (обращаются к нему исключительно как к духу предков), живущий в Монголии. Перед каждым сеансом связи с духами Зе облачается в непроницаемую маску и костюм с множеством гремящих цепей и украшений. Местные жители выстраиваются к нему в очередь за советами и наставлениями. Параллельно Зе учится в школе: терпит нападки одноклассников («Что происходит с твоим духом, когда ты кончаешь?»), числится лучшим учеником в классе. Дело происходит в Улан-Баторе — столице, продуваемой всеми ветрами. Камера то и дело парит над городом, редкие высотки грозно нависают над крохотными деревянными домами, окруженными шестью сотками.
Шаманские обряды в маленькой, тесной палатке — сильнейшие эпизоды фильма; по атмосфере это практически «Два, три, демон, приди!» у нас дома. С появлением в истории девушки Маралау (одна из клиенток Зе, которая приходит к нему накануне сложной операции на сердце) фильм превращается в напряженную драму взросления. Зе стоит перед дилеммой — обзавестись нормальной семьей и профессией или стать настоящим шаманом, что подразумевает обет целибата.
«78 дней»
Реж. Эмилия Гашич
Лучший актерский ансамбль
Частная хроника бомбардировок Белграда
1999-й, Сербия. В небольшом белградском доме живут три сестры: Драгана, Тяча и Соня. Девочки по очереди снимают друг друга на VHS-камеру, задавая каверзные вопросы об отношениях в семье, симпатии к мальчикам во дворе и делах учебных. Через несколько месяцев объединенные силы НАТО начинают бомбардировку страны. Отца девочек некоторое время назад призвали в армию, теперь они гадают, когда же папа вернется. Зритель мысленно добавляет: «И вернется ли в принципе».
В объектив VHS-камеры попадает все без разбора; она подглядывает, смотрит вверх, в мирное небо над головой, на куст около дома, в котором стрекочут кузнечики. Авиация НАТО не перестает летать над городом, неся хаос и разрушения.
Даже в такой жуткой атмосфере жизнь продолжается. Камера фиксирует и появление незнакомых детей в доме соседей (это не проговаривается буквально, но зритель легко догадается: перед нами беженцы). Мальчик лет двенадцати и его младшая сестра растеряны и молчаливы. Лишь общение с тремя сестрами понемногу снимает их тревогу. Пока где-то падают бомбы, в жизни девочек появляется и первая влюбленность.
«Лгунья»
Реж. Юлия Трофимова
Несколько причин не верить жертве
Юной Еве (Лиза Ищенко) 17 лет, и в ее жизни практически ничего не происходит. На лето она устраивается работать в кафе, но и там в основном скучает, пока подруги выкладывают в соцсетях фотографии с тусовок. Однажды в кафе заглядывает известный музыкант (Стас Старовойтов) и, будучи в отвратительном расположении духа, хамит девушке. Та в слезах убегает во двор, он догоняет ее, она начинает кричать и…
Нет, не то, что вы подумали, ничего не происходит, но во тьме монтажной склейки с черным экраном начинают роптать люди: «Что он с ней сделал?», «Почему она так кричала?», «Надругался над бедняжкой». Короче, все ясно. Во время беседы со следователем (Марьяна Спивак) Ева молчит в ответ на вопрос «Расскажи, что он с тобой сделал?». Следовательница все понимает без слов — о таком не говорят.
«Лгунья» — экранизация одноименного романа писательницы Айелет Гундар-Гошен, только действие перенесли из Израиля в Россию. Это совсем не «Охота» Томаса Винтерберга, а скорее, кино, переворачивающее вверх ногами наши представления о добре и зле. В картине задается неудобный вопрос: а что если женщинам не нужно верить на слово, когда они заявляют о насилии или абьюзе? Жертва в мире Трофимовой — музыкант, которого не только оболгали, но которому сломали жизнь (лишили работы, довели до попытки суицида и вот-вот посадят). Вердикт: тема вроде актуальная, но есть стойкое ощущение, что авторы заходят совсем не в ту дверь.
«Врата сна»
Реж. Негин Ахмади
Женщины против терроризма
На севере Сирии дислоцировано необыкновенное подразделение, полностью состоящее из женщин. Отряд женской самообороны (The Women’s Protection Units) сражается на стороне сирийских демократических сил с 2011 года, противостоит вооруженным исламистским группам. Иранская режиссерка Негин Ахмади отправляется в Сирию, чтобы вступить в отряд и снять о нем документальное кино. Спойлер: выживут не все.
Ручная камера повсюду следует за девушками в бронежилетах и с автоматами. В объективе Ахмади и сражение с невидимым в кадре врагом, и общение с участницами отряда, и беседы с членами семьи, которые очень по-разному относятся к тому, что их дочери и сестры выбрали такой путь. Героиням приходится сражаться сразу на два фронта: с противником — буквально, а символически, за признание — с солдатами-мужчинами, воюющими с ними на одной стороне, но относящимися к женщинам с откровенным пренебрежением. Не обходится без жестких эпизодов: в одной из сцен девушки освобождают из лагеря пленниц, которых долгое время избивали и насиловали.
Автор: Тимур Алиев