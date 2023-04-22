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ВидеоПочему Джеки Чан не просто смешной драчун, а важный автор

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Фильмы с Джеки Чаном знает весь мир, и для многих поколений зрителей он стал любимым киногероем детства. Но, несмотря на популярность и коммерческий успех, большинство до сих пор не воспринимают его картины всерьез, считая их всего лишь забавным кино категории Б. В этом видеоэссе мы попытаемся сломать этот стереотип и расскажем, почему Джеки Чан на самом деле серьезный режиссер со своим авторским почерком (который сохранился и в тех фильмах, где он формально не занимался постановкой).

Чем его подход к кунг-фу-боевикам отличается от версии Брюса Ли? Как именно он снимает экшен и совмещает традиции китайской оперы с американским слэпстиком? В чем особенность его персонажей и почему они полностью заместили образ реального Джеки Чана? Обо всем этом мы и поговорим в нашем новом ролике о культовом гонконгском актере, режиссере, продюсере и постановщике трюков.

Василий Покровский

Автор сценария

«Режиссура Джеки Чана отчасти наследует фильмам Брюса Ли. Поскольку Брюс быстро двигался, снимать его было сложно, так что требовался иной визуальный язык, который мог бы адекватно передать происходящее и не запутать зрителя. Сцены драк с его участием снимались обычно на общих планах, чтобы персонажи в кадре были в полный рост, а монтировались с необходимым минимумом склеек.

Для большей внятности и реалистичности Джеки тоже предпочитает широкоугольную оптику и общие планы, а глубокий фокус и часто статичная камера нужны ему для того, чтобы зритель мог хорошо рассмотреть арену боя и сам поединок. По той же причине в фильмах не так много экшен-сцен в темное время суток или в плохо освещенных помещениях. Актерам в картинах Джеки приходится выдерживать чуть более длинные дубли, из-за чего ценность такого исполнения несколько выше. Это принципиально отличает фильмы Джеки Чана от того, как снимают и монтируют экшен в последние десятилетия, когда на каждую склейку приходится одно движение, из-за чего монтажный рисунок может выглядеть небрежно, а операторская работа скорее передает ощущение схватки, но не показывает ее во всех подробностях».

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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова

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Режиссер:Гай Ричи
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