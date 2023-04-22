Фильмы с Джеки Чаном знает весь мир, и для многих поколений зрителей он стал любимым киногероем детства. Но, несмотря на популярность и коммерческий успех, большинство до сих пор не воспринимают его картины всерьез, считая их всего лишь забавным кино категории Б. В этом видеоэссе мы попытаемся сломать этот стереотип и расскажем, почему Джеки Чан на самом деле серьезный режиссер со своим авторским почерком (который сохранился и в тех фильмах, где он формально не занимался постановкой).

Чем его подход к кунг-фу-боевикам отличается от версии Брюса Ли? Как именно он снимает экшен и совмещает традиции китайской оперы с американским слэпстиком? В чем особенность его персонажей и почему они полностью заместили образ реального Джеки Чана? Обо всем этом мы и поговорим в нашем новом ролике о культовом гонконгском актере, режиссере, продюсере и постановщике трюков.