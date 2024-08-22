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«Ворон»: странная смесь «Сумерек» и «Джона Уика» по мотивам готической классики

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В российский прокат влетел «Ворон» — не ремейк культового готического фильма Алекса Пройаса, но творческое переосмысление для нового поколения. Теперь большую часть картины занимает мелодраматическая линия, а главный герой из загадочного ангела смерти превратился в эмоционально нестабильного наркозависимого.

Марат Шабаев

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Татуированный торчок Эрик Дрейвен (Билл Скарсгард) коротает безрадостные дни в немного комичном рехабе, где все носят розовые пижамы, издалека напоминающие об «Игре в кальмара». Однажды туда попадает загадочная девушка Шелли (FKA Twigs), которая страдает не только от наркозависимости, но и от эха собственного мрачного прошлого — по пятам за ней следует группа субъектов в пиджаках и дорогих платьях под руководством австрийского эстета Винсента Роуга (Дэнни Хьюстон).

Эрик и Шелли, разумеется, влюбляются друг в друга, сбегают из лечебницы и пускаются во все тяжкие — пьют игристое в роскошной квартире девушки, кормят друг друга интересными таблетками и зависают на потных рейвах. Пока однажды прошлое все же не догоняет Шелли. Группа головорезов хладнокровно убивает парочку. Но Эрику выпадает уникальный шанс: он застрял в сумрачном лимбе, где незнакомец (Сами Буажила) объясняет, что возлюбленную можно вернуть с того света. Для этого нужно всего-навсего расправиться с обидчиками, которые, оказывается, заключили какой-то нечестивый союз с инфернальными силами. Впрочем, и у мстителя есть свои преимущества. Теперь его раны затягиваются с невероятной скоростью, а сам он не сможет умереть, пока верит в любовь.

Идея снять вариацию классического «Ворона» казалась заранее обреченной на провал: после фильма 1994 года, на съемках которого погиб исполнитель главной роли Брэндон Ли, франшиза стабильно выдавала то посредственные, а то и откровенно провальные сиквелы/спин-оффы. Режиссер Руперт Сандерс (он снял «Белоснежку и охотника» и голливудскую адаптацию аниме «Призрак в доспехах»), конечно, постоянно проговаривает в интервью, что снимал не ремейк ленты Алекса Пройаса, а свою экранизацию комикса Джеймса О’Барра, но все же это заявление попахивает жульничеством. Оригинальное произведение оставило в поп-культуре свой след именно благодаря фильму с вечно дождливым Детройтом, мощным рок-саундтреком (Nine Inch Nails, The Cure, Rage Against the Machine и другие герои 1990-х) и дурной производственной историей.

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Сандерс пытается радикально перекроить оригинальный сюжет, оставив от него только концепт. Но в реальности и от этого каркаса осталось мало что: вместо бодрого готического боевика с протагонистом, который мстит убийцам своей девушки, режиссер предлагает совсем другой фильм, страдающий от своей полижанровости. По большей части это мелодрама, которая напоминает «Сумерки», «После» и другие пубертатные франшизы. Актеры целуют друг друга сквозь прозрачные шторы и произносят комичные фразы вроде «Если тебе будет трудно меня любить, то люби еще сильнее». В ленте Пройаса прижизненное прошлое Эрика и Шелли подавалось флешбэками, Сандерс же посвящает их роману почти половину хронометража, убивая героев только на сороковой минуте.

Билл Скарсгард и FKA Twigs

На радость тем, у кого от подобной сентиментальности сводит скулы, Сандерс все-таки вспоминает (пусть и ближе к финалу), что это еще и история о мести, причем кровавой. Ультранасилие тут работает на полную катушку, так что даже рейтинг 18+ иногда кажется чересчур мягким. Эрик вправляет себе открытые переломы, запихивает в брюхо выпавшие кишки, располовинивает мечом голову противника так, что его челюсть отвисает почти на 180 градусов. А еще забивает врагов прикладом дробовика, покрывая свой мускулистый торс плотным слоем густой крови.

По части гротескной расчлененки «Ворона» можно причислить к сплэттерам — поджанру хоррора, который строится вокруг дикого насилия. К сожалению, всему этому экшену не хватает хореографического изящества «Джона Уика». Сандерс пытается поставить эпизод в схожем духе (Скарсгард метелит врагов в холле оперы, параллельно на сцене идет постановка «Роберта-дьявола» Джакомо Мейербера), но бодрое действие слишком уж полагается на монтажные склейки. Кстати, забавный факт: дублером Брэндона Ли в оригинале был Чад Стахелски, который затем стал режиссером франшизы с Киану Ривзом.

Еще один повод для разочарования — более прозаический подход Сандерса. В первую очередь это касается образа самого Эрика. Брэндон Ли играл ангела смерти, который с неизменной улыбкой карал грешников, бесследно исчезал в сумерках и материализовывался там, где нужно (прям как Бэтмен). Билл Скарсгард же — обыкновенный парень, который подолгу тупит, даже после смерти не расстается с косяком и постоянно переспрашивает мистического проводника в Чистилище (оно, кстати, выглядит как «Сталкер» Тарковского: собака, лужи, железнодорожные пути).

Билл Скарсгард

Ну и конечно, реалистический подход сильно бьет по образу города. Дождливый Детройт в оригинале был таким же важным героем, как и населяющие его преступники; в 2024 году город-призрак заменили на безликий мегаполис (снимали всё в Праге), в котором нет ни ливня (так, рядовой дождь в паре сцен), ни брутальных преступников-готов. За бездушное зло теперь отвечают не длинноволосые неформалы, а герой Дэнни Хьюстона, явно списанный с Джеффри Эпштейна: это седовласый дьявол во плоти из дипстейт-элиты, коррумпирующей души юных девушек и своих приближенных.

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Мог ли из этого разнородного материала сложиться достойный «Ворон»? Пожалуй, да, если бы режиссер иначе расставил акценты. Материал вполне тянет на сентиментальную мелодраму, но тогда к чему тут брутальный экшен с расчлененкой? А фанаты оригинального фильма и злых revenge-боевиков вряд ли оценят слезливый образ Эрика, приторные диалоги и запоздалое начало кровавого месива.

«Ворон» Пройаса научил нас тому, что дождь не может идти вечно. А новая адаптация заставляет взять с собой и солнцезащитный крем, и зонт — черт знает, чего ждать в следующий момент.

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