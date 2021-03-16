История красной дорожки «Оскара»: Протест Бетт Дэвис, гламур Dior и нога Анджелины Джоли

Эталонным оскаровским нарядом пятидесятых также принято считать триумфальное платье Грэйс Келли, в котором актриса получила награду за роль страдающей жены алкоголика в «Деревенской девушке». Его придумала легендарная художница по костюмам Эдит Хэд (8 премий «Оскар» и 35 номинаций!), которая не раз одевала Грэйс на экране, включая хичкоковские хиты «Окно во двор» (1954) и «Поймать вора» (1955). Крой атласного платья был простым: классический силуэт, легкая драпировка на бедрах. Главное здесь ментоловый цвет: ледяной оттенок отлично подчеркивал аристократически холодную красоту Грэйс. Свой элегантный образ она дополнила высокими белыми перчатками, маленькой сумочкой на цепочке, расшитой бисером, и атласными лодочками в тон платью.

Примечательно, что актриса выгуливала этот дизайнерский шедевр трижды. Впервые — на нью-йоркской премьере «Деревенской девушки» в 1954 году, для которой оно изначально было сшито (и на снимках с показа видно, что его дополняло летнее пальто). Во второй раз — на оскаровском вечере, а в третий раз она надела его для фотосъемки журнала LIFE две недели спустя после победы на церемонии.