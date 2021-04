История красной дорожки «Оскара»: Протест Бетт Дэвис, гламур Dior и нога Анджелины Джоли

Автор: Катерина Крупнова



Фото: C SNAP / Entertainment Pictures / «Легион-Медиа», William Grimes / Michael Ochs Archives / Getty Images, John Kobal Foundation / Getty Images, Hulton Archive / Getty Images, Archive Photos / Getty Images, Hulton Archive / Getty Images, Archive Photos / Getty Images, Hulton Archive / Getty Images, Earl Leaf / Michael Ochs Archives / Getty Images, Legacy Collection / «Легион-Медиа», Silver Screen Collection / Hulton Archive / Getty Images, Kevin Mazur / WireImage / Getty Images, Steve Starr / Corbis via Getty Images, Archive Photos / Getty Images, Hulton Archive / Getty Images, Michael Montfort / Michael Ochs Archives / Getty Images, Fotos International / Getty Images, Ron Galella Collection via Getty Images, Ron Galella Collection via Getty Images, Barry King / Getty Images, Jeffrey Mayer / WireImage, Frank Trapper / Corbis via Getty Images, Sebastian Artz / Getty Images, Kevin Winter / Getty Images, John Shearer / WireImage / Getty Images, Kevin Mazur / WireImage / Getty Images, Frank Trapper / Corbis via Getty Images, Wally Skalij / Los Angeles Times via Getty Images, SGranitz / WireImage / Getty Images, KMazur / WireImage, Frank Micelotta / Getty Images, Jeffrey Mayer / WireImage / Getty Images, Jason Merritt / Getty Images, Steve Granitz / WireImage / Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images, Dan MacMedan / Getty Images, Frazer Harrison / Getty Images, Steve Granitz / WireImage / Getty Images, Steve Granitz / WireImage / Getty Images, Jason Merritt / Getty Images, Mark Davis / WireImage / Getty Images