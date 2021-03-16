История красной дорожки «Оскара»: Протест Бетт Дэвис, гламур Dior и нога Анджелины Джоли

За почти вековую историю красной дорожки «Оскара» можно проследить эволюцию моды и развитие статуса премии — от скромных нарядов 1930-х до роскошных дизайнерских костюмов в наши дни. Историк кинокостюма Катерина Крупнова выбрала образы, определившие лицо каждого оскаровского десятилетия.
1929-й: начало. Спортивные туфли и шейный платок
Первая церемония вручения премии американских кинематографистов тихо прошла в отеле Roosevelt 16 мая 1929 года. Тогда она никак не называлась. Название «Оскар» премия получит лишь в 1934 году. Мероприятие длилось 15 минут, победители были известны заранее, и никто из собравшихся не думал торжественно одеваться. Джанет Гейнор, получившая награду за роли сразу в трех, еще немых фильмах («Седьмое небо», «Ангел с улицы» и «Восход солнца»), пришла в джемпере, юбке-миди, белых носках и спортивных туфлях. Единственным украшением актрисы стал шейный платок. Исследователи моды отмечают, что ее образ подходил больше для игры в гольф, чем для церемонии награждения. Позже Гейнор говорила: «Если бы я знала, какой ажиотаж будет окружать церемонию в будущем, я бы нарядилась как следует».
1930-е: платья от студий. Ночная рубашка, меха и бунт
В 1930-е годы актрисы, как правило, приходили на церемонию в нарядах, созданных художниками по костюмам студий, с которыми они были связаны контрактами. Выбирать не приходилось, да и сами кинодивы не рассматривали оскаровскую ночь как важнейшее событие в жизни. Согласно легенде, Луиза Райнер, номинированная в 1938 году за главную роль в фильме «Благословенная земля», на церемонию идти не планировала, потому что в прошлом году уже получила «Оскар» за «Великого Зигфилда» и была уверена, что в этом победа ей не светит. Однако именно Райнер стала первой номинанткой, которой вручали награду два года подряд, так что после звонка с новостями пришлось молниеносно собраться. Времени на макияж и укладку не было, и ехать на церемонию пришлось в ночной сорочке. Но это никого не смутило, ведь спали голливудские дивы в те времена в роскошных нарядах.
Типичным для лауреатки Американской киноакадемии 1930-х стало шелковое платье в пол без рукавов, украшенное цветами. Главным художником по костюмам той эпохи был легендарный Адриан. Он работал на студии MGM и одевал актрис как для съемок, так и для церемоний (мы рассказывали о нем вот здесь). В его наряде можно увидеть, например, Норму Ширер, которая получила в 1931 году премию за фильм «Развод». Адриан придумал для нее изящный ансамбль из платья и жакета с короткими рукавами, отделанными норкой.
А вот Бетт Дэвис в 1936-м стала первой, кто использовал оскаровский наряд как способ высказать свое несогласие. Она считала, что студия Warner Bros., c которой ее связывал многолетний контракт, предлагает ей однотипные роли и не дает раскрыться актерскому потенциалу. Дэвис попросила своего приятеля и художника по костюмам студии Орри-Келли (он одевал актрису также в оскароносной «Опасной») сшить старомодное платье с простецким сине-белым принтом. Бетт хотелось выглядеть как обслуживающий персонал, и ей это удалось. Актриса судилась со студией, проиграла и на два года уехала сниматься в Англию. А когда вернулась в Голливуд, Джек Уорнер все-таки стал давать ей роли сильных женщин, которые она играла с таким блеском, что номинировалась на «Оскар» пять лет подряд. Получая статуэтку за «Иезавель» в 1939-м, Дэвис уступила голливудскому гламуру, представ перед публикой в вечернем платье из черного тюля с лифом, декорированным белыми перьями.
1940-е: патриотизм и шик. Черный цвет против Адриана
Вторая мировая война повлияла на оскаровский дресс-код. Официальное распоряжение Академии предписывало отказаться от роскоши и бриллиантов, носить черный, темно-коричневый и серый оттенки и патриотично выбирать для нарядов ткани, произведенные в США. Так, в 1942 году звезда хичкоковских фильмов Джоан Фонтейн получала награду за «Подозрение» в сдержанном платье из черного кружева, купленном в люксовом магазине I. Magnin & Co. Изюминкой образа стал кружевной капюшон, украшенный белыми цветами.
Во второй половине 1940-х вынужденная строгость военных лет сменилась возвращением к роскоши — иногда чрезмерной, как в случае с зеленым многослойным, напоминающим кочан капусты платьем, которое для Лоретты Янг придумал Адриан.
Идеальный пример воплощения голливудского шика сороковых — платье Оливии де Хэвилленд, в котором она получила свой первый «Оскар» за фильм «Каждому свое» в 1947 году. Нежнейший тюлевый наряд пудрово-голубого оттенка с потрясающей цветочной вышивкой был куплен в магазине Chez Sonia, принадлежавшем известному дизайнеру Соне Розенберг, в свое время эмигрировавшей из России в США. И хотя журнал Vogue писал, что только Соня могла придумать подобное платье, на самом деле это было творение Энн Лоу — одной из первых афроамериканских дизайнеров, которая часто анонимно выполняла заказы для других марок. Лоу была талантливейшим модельером, шила кутюрные вещи для американской элиты (в том числе свадебное платье Джеки Кеннеди), однако из-за цвета кожи оставалась неизвестной широкой публике до конца 1960-х.
1950-е: золотые стандарты и культовые тандемы. Живанши, Хепберн и Грэйс Келли
В 1950-е на красной дорожке «Оскара» правил диоровский new look. Актрисы блистали в платьях с подчеркнутой талией и пышными юбками, а главными аксессуарами эпохи были белые атласные перчатки и меховые палантины. Студийные художники продолжали доминировать среди дизайнеров оскаровских платьев, но тандемы «актриса — кутюрье» стали набирать обороты. Были и такие мастерицы, как Джоэнн Вудворд: она купила зеленую тафту за 100 долларов и за две недели сшила себе платье, которым гордилась не меньше, чем полученной наградой.
Один из культовых союзов пятидесятых — Одри Хепберн и Юбер де Живанши. Они познакомились в 1953 году во время работы над костюмами к фильму «Сабрина». Хепберн в итоге оказалась верной музой для модельера, который одевал ее в жизни и на экране 40 лет. Их первым сотрудничеством вне съемок стал кружевной наряд, в котором актриса в 1954 году получила «Оскар» за роль принцессы Анны в «Римских каникулах». Он во многом вдохновлен образом ее героини из последней сцены фильма, придуманным художником по костюмам Эдит Хэд. Платье цвета слоновой кости с изящным тонким ремешком на талии и вырезом-лодочкой — само воплощение фирменного стиля Живанши и нового понимания женственности в противовес тяжеловесному голливудскому гламуру. Журнал Timе признал это платье лучшим в истории «Оскара», а в 2011 году оно было продано частному коллекционеру с аукциона за 132 тыс. долларов.
Эталонным оскаровским нарядом пятидесятых также принято считать триумфальное платье Грэйс Келли, в котором актриса получила награду за роль страдающей жены алкоголика в «Деревенской девушке». Его придумала легендарная художница по костюмам Эдит Хэд (8 премий «Оскар» и 35 номинаций!), которая не раз одевала Грэйс на экране, включая хичкоковские хиты «Окно во двор» (1954) и «Поймать вора» (1955). Крой атласного платья был простым: классический силуэт, легкая драпировка на бедрах. Главное здесь ментоловый цвет: ледяной оттенок отлично подчеркивал аристократически холодную красоту Грэйс. Свой элегантный образ она дополнила высокими белыми перчатками, маленькой сумочкой на цепочке, расшитой бисером, и атласными лодочками в тон платью.
Примечательно, что актриса выгуливала этот дизайнерский шедевр трижды. Впервые — на нью-йоркской премьере «Деревенской девушки» в 1954 году, для которой оно изначально было сшито (и на снимках с показа видно, что его дополняло летнее пальто). Во второй раз — на оскаровском вечере, а в третий раз она надела его для фотосъемки журнала LIFE две недели спустя после победы на церемонии.
1960-е: нарушая запреты. Самодельные наряды и голая Барбра Стрейзанд
Sweet sixties на оскаровской красной дорожке начинались сдержанно, наследуя традиции предыдущей эпохи с платьями в пол. Но затем в 1966 году британка Джули Кристи, получившая награду за роль в «Дорогой», всколыхнула модное сообщество, появившись на «Оскаре» в эффектном комбинезоне собственного дизайна, сшитом из золотистой ткани ламе. На следующую церемонию бунтарка пришла в легкомысленном мини-платье в горошек. Опасаясь дальнейших экспериментов, в 1968 году Эдит Хэд составила правила оскаровского дресс-кода, которые были разосланы всем гостям церемонии и предписывали запрет мини и культ макси. Тем не менее Одри Хепберн в творении Живанши с дерзким лифом, расшитым камнями и открывающим верхнюю часть живота, и Натали Вуд в эффектном белом платье свободного кроя демонстрировали новые представления о голливудском гламуре.
Настоящая бомба взорвалась в 1969 году. Во-первых, потому что в первый и последний раз академики поделили награду между двумя актрисами — легендой золотого века Кэтрин Хепберн (Элеонора Аквитанская в исторической драме «Лев зимой») и дебютанткой Барброй Стрейзанд (Фанни Брайс в мюзикле «Смешная девчонка»). Во-вторых, из-за наряда Стрейзанд. Молодой канадский дизайнер Арнольд Скаази придумал для нее брючный костюм из полупрозрачной ткани, расшитой пайетками: топ с белым воротником «Питер Пэн», украшенный черным бантом, рукава с белыми манжетами и расклешенные брюки. В свете софитов костюм стал полностью прозрачным, и попа звезды, поднимавшейся на сцену за своим «Оскаром», вошла в историю церемонии. Любопытно, что Барбра должна была идти на мероприятие в довольно старомодном студийном наряде из тафты, однако, когда она показала этот вариант Скаази, тот его забраковал и уверил актрису, что ей нужно что-то посмелее.
1970-е: эклектика и диско-шик. Протест Джейн Фонды и унисекс Дайан Китон
1970-е стали временем экспериментов и отказов от помпезных вечерних нарядов. Звезда «Истории любви» Эли МакГроу могла прийти на церемонию в вязаной шапочке. Шер делала мощную заявку на будущее звание королевы эпатажа в откровенном наряде Боба Маки с восточными мотивами, а Лорен Хаттон в радужном плиссированном платье Halston с глубоким декольте и в рыжей короткой шубе выглядела как древнегреческая богиня, собравшаяся на дискотеку.
В 1972 году Джейн Фонда, так же как и Бетт Дэвис, использовала оскаровский выход для протестного высказывания. Актриса, получившая награду за роль в триллере «Клют», пришла на церемонию в элегантном брючном костюме Yves Saint Laurent, напоминавшем френч Мао (она увлекалась идеями коммунизма) и идеально сидевшем на ее точеной фигуре. «Я купила этот костюм сразу после рождения дочери в 1968 году, — вспоминает Фонда. — Я решила надеть его на церемонию, поскольку посчитала, что он хорошо соответствовал тому мрачному времени. Мне не хотелось покупать роскошный наряд, когда война во Вьетнаме была в самом разгаре».
Изначально Фонда планировала в своей благодарственной речи осудить военные действия США, однако послушала своего отца, легенду Голливуда Генри Фонду, и воздержалась от политики. Он посоветовал ей произнести такие слова: «Нужно сказать так много. Но сегодня неподходящее время». «Я так и сделала, — вспоминает актриса. — И надела при этом костюм, который все сказал за меня».
Отдельно стоит упомянуть образ Дайан Китон, в котором она получила «Оскар» за главную роль в «Энни Холл». Это не просто посвящение ее героине из комедии Вуди Аллена, а квинтэссенция стиля самой актрисы: несмотря на возражения художницы по костюмам «Энни Холл» Рут Морли, приложившей руку к оскаровскому образу Китон, в гардеробе возлюбленной невротичного Элви Сингера было полно личных вещей Китон. Льняной пиджак оверсайз Giorgio Armani с тряпичной розой на лацкане, рубашка, застегнутая на все пуговицы, плиссированная юбка и клетчатый шарф, обмотанный вокруг шеи, не самый очевидный, но запоминающийся выбор для красной дорожки.
1980-е: время эпатажа. Широкие плечи и шоу от Шер
В эту десятилетку звезды выбирают подплечники и пайетки, не делая акцентов на именах дизайнеров. Актрисы носят комбинезоны, как, например, Сисси Спейсек и Сигурни Уивер, и платья-миди, расшитые камнями и блестками, как Джессика Лэнг и Ширли Маклейн. Деми Мур продолжила традицию актерских нарядов, сшитых по самостоятельному дизайну, хотя эти бархатные велосипедки с кружевным лифом и турнюром с золотистой подкладкой до сих пор числятся в ряду главных модных конфузов «Оскара».
Но главный шоустоппер красной дорожки «Оскара» 1980-х — это Шер. Актриса так негодовала, что в 1986 году ее не номинировали за главную роль в фильме «Маска» Питера Богдановича, что решила выйти в самом эпатажном наряде в истории церемонии. «Я не хочу выглядеть как домохозяйка в вечернем платье», — заявила она и обратилась за помощью к другу и дизайнеру Бобу Маки. Тот придумал конструкцию из кроп-топа, декорированного стразами, легинсов, набедренной повязки, кейпа из кашемира и умопомрачительного головного убора из петушиных перьев, напоминающего ирокез — чтобы не повредить его, звезде пришлось ехать, скрючившись на полу лимузина. Представляя на сцене номинантов в категории «Лучший актер второго плана», Шер сорвала бурные овации зала и украла момент славы победителя Дона Амиче.
Академики все же заметили Шер: два года спустя она получала заветную статуэтку за «Во власти луны» в чуть менее экстравагантном творении Боба Маки — прозрачном платье одалиски, щедро украшенном камнями и стразами, с бархатной шалью в комплекте. Говорят, когда признанная икона стиля Джейн Фонда увидела победительницу, она хохотала как сумасшедшая.
1990-е: Армани и новая классика. Платье из банковских карточек и триумф Николь Кидман
Это десятилетие стало временем больших дизайнеров и модных домов. Главный герой декады — Джорджио Армани, который начал с того, что взялся за перевоспитание Джоди Фостер. В 1989 году актриса пришла на церемонию в пошлом голубом платье из жатой тафты, которое купила на отдыхе в Италии. Фостер в тот вечер не только получила «Оскар» за «Обвиняемых», но и возглавила список самых плохо одетых звезд. В следующем году Армани и его верная соратница, пиарщица и стилист Ванда Макдэниел одели актрису в черный шелковый костюм, который понравился модным критикам. По словам Макдэниел, с тех пор Джоди каждый раз обращалась к ним со словами: «Просто скажите мне, что надеть». Идеальный крой, лаконичные силуэты, сдержанная элегантность — эти свойства стиля Армани определили облик красной дорожки нового времени. В его нарядах на «Оскаре» побывали, кажется, все голливудские дивы — от ветеранки Джессики Тэнди до начинающей Сальмы Хайек.
Одним из самых смелых выходов стал наряд художницы по костюмам австралийского хита «Приключения Присциллы, королевы пустыни» Лиззи Гардинер. Она получала «Оскар» в платье, сшитом из золотых карточек American Express. В 1998-м Шэрон Стоун, секс-символ эпохи, смиксовала кутюрную лиловую юбку Vera Wang с обычной белой рубашкой GAP, которую позаимствовала у своего тогдашнего мужа Фила Бронштейна. Недоумением десятилетия оказался белый смокинг Christian Dior, который Селин Дион надела задом наперед. Сейчас певица не жалеет, что выбрала такой смелый лук, и думает, что для конца 1990-х это было чересчур авангардно.
Если выбирать самый знаковый образ красной дорожки 1990-х, это будет триумфальное появление Николь Кидман в платье Джона Гальяно из его весенней кутюрной коллекции для дома Christian Dior, который он возглавил в 1996 году. До этого момента Кидман воспринимали прежде всего как жену Тома Круза (до развода оставалось четыре года), но после оскаровской ночи 1997 года она стала настоящей звездой. На ней было потрясающе красивое платье из зеленовато-желтого шелка, который критики поэтично назвали тканью «цвета весенней травы», с деликатной вышивкой в стиле шинуазри, высоким разрезом и фантазийной спиной. Оно моментально прославило молодого дизайнера.
2000-е: битва модных домов. Винтаж на Джулии Робертс и потрясающее платье Холли Берри
В следующем десятилетии оскаровская красная дорожка становится настоящим полем битвы для дизайнеров и стилистов. Преобладает классический гламур с роскошью тканей и богатством фактур. Удачно выбранные наряды превращают многих актрис в звезд глянца, как это было в 2006 году с Кирой Найтли в потрясающем платье Vera Wang из тафты цвета бургунди. Таблоиды язвительно критикуют Гвинет Пэлтроу, которая не надела бюстгальтер под прозрачное платье Alexander McQueen, а самым запоминающимся нарядом десятилетия стало платье-лебедь Бьорк, созданное в 2001 году македонцем Марьяном Пежоски и вдохновившее ведущую церемонии «Эмми» Эллен ДеДженерес на гомерически смешную пародию. В конце десятилетия многие актрисы выбирали платья с открытым плечом, и эта стилистическая отсылка к кинодивам золотого века Голливуда плавно перейдет в следующее десятилетие.
Первой актрисой нового времени, рискнувшей появиться на ковровой дорожке в винтажном наряде, стала Джулия Робертс, которая получила «Оскар» за роль неунывающей Эрин Брокович в фильме Стивена Содерберга. Робертс выбрала шикарное черно-белое графическое платье со шлейфом, которое Валентино создал для своей коллекции 1992 года, посвященной кинозвездам. Триумф Джулии задал тренд на винтаж на оскаровских церемониях, ведь исторические наряды и платья прошлых коллекций позволяют выстроить диалог с легендами моды сквозь десятилетия. Так, в 2006 году Риз Уизерспун блистала в Christian Dior 1955 года, а Дженнифер Лопес — в винтажном платье греческого дизайнера Жана Дессе.
В 2002 году Холли Берри стала первой афроамериканской актрисой, которая удостоилась «Оскара» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Бал монстров». Она вышла на дорожку в бордовом платье Elie Saab с полупрозрачным лифом, украшенным цветочной вышивкой. Эффектный наряд Берри мгновенно прославил молодого ливанского дизайнера, был признан одним из самых сексуальных за всю историю церемонии и возродил тренд на «голые» платья. В 2011 году Берри в нем даже попала в одну из серий «Симпсонов».
2010-е: платья-мемы и фешен-баттлы. Нога Анджелины Джоли и падение Дженнифер Лоуренс
«Оскар» 2010-х наследует установкам нулевых. Многие актрисы становятся амбассадорами брендов: Марго Робби, например, связана контрактом с Chanel, Эмма Стоун — с Louis Vuitton, а Дженнифер Лоуренс — с Dior. На моду сильнее начинают влиять социальные сети, в которых ценят запоминающиеся и мемоемкие образы. Абсолютный фаворит здесь — Леди Гага, хотя в свое время многие иронизировали над Анджелиной Джоли в классическом черном платье Atelier Versace с выставленной правой ногой. Главная новость — появление концепции новой маскулинности и интерес к мужским нарядам. Билли Портер, Тимоти Шаламе и Джаред Лето доказывают, что мужская вечерняя мода — это нескучно!
Квинтэссенцией кутюрной роскоши десятилетия стало платье, в котором Дженнифер Лоуренс была признана лучшей актрисой в 2013 году за роль в драмеди «Мой парень — псих». Она уже стала амбассадором Dior, и было понятно, что на красной дорожке появится в одном из нарядов Рафа Симмонса, возглавлявшего модный дом Christian Dior. По признанию актрисы, впервые она увидела роскошное нежно-розовое платье-бюстье лишь утром в день церемонии. «Я проснулась, примерила платье, оно подошло, и я вздохнула с облегчением». Поднимаясь на сцену за наградой, Лоуренс запуталась в пышном подоле и упала на ступеньках, и падение стало темой для мемов. Из-за этого цены на наряд Dior взлетели до заоблачных 4 млн долларов! Платье Симмонса для Дженнифер Лоуренс считается самым дорогим в истории кинопремии.
Живым воплощением новой мужественности стал Билли Портер. Два года назад звезда сериала «Поза» предстала на красной дорожке в эффектном наряде Christian Siriano: верхняя часть смокинга, белая рубашка с рюшами, галстук-бабочка и бальное бархатное платье-бюстье, надетое поверх рубашки. Портер — открытый гей и старается превратить любой свой выход в модное высказывание. «Моя цель — быть ходячим предметом политических дискуссий, — говорит он. — Я хочу бросать вызов ожиданиям. Людям будет очень неудобно смотреть на мою черную задницу в бальном платье, но это только мое дело, и оно больше никого не касается».
В этом году в условиях пандемийных ограничений красная дорожка будет представлена в усеченном формате — с сокращенным количеством гостей, социальной дистанцией и масками, которые, правда, можно не носить в момент съемок на камеру. Но, чтобы гарантировать создание праздничной атмосферы и соблюсти традиции оскаровского гламура, организаторы разослали письма участникам церемонии с призывом соблюдать вечерний дресс-код и исключить из гардероба худи и пижамы, полюбившиеся за год локдауна.
Исходя из списка номинантов и тех, кому предстоит объявить победителей, стоит ждать эффектных выходов Холли Берри, Рене Зеллвегер и Риз Уизерспун. Не исключены сюрпризы от звезды «Вестсайдской истории» Риты Морено, которая три года назад решила повторить свой оскаровский образ шестидесятилетней давности. Будет интересно увидеть, как принципы устойчивой моды и разумного потребления продемонстрирует Лакит Стэнфилд — номинант за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Иуда и черный мессия», три года назад появившийся на церемонии в смокинге Ermenegildo Zegna из экошелка. И позволят ли охранники повторить эпатажной Андре Дэй, претендующей на «Оскар» за главную женскую роль в байопике «Соединенные Штаты против Билли Холидей», свой трюк 2018 года, когда она просто легла на красную дорожку в роскошном кутюрном платье.
93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. Пока можно принять участие в нашей игре «Угадай победителей «Оскара“». В этом году вы можете выиграть умную колонку Яндекс.Станция и подписки на наш онлайн-кинотеатр.
Автор: Катерина Крупнова
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