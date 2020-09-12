«Оскар-21»: Привет, стриминг, пока, «Довод». Как этот год изменил приоритеты Киноакадемии

О главных сюрпризах, разочарованиях и вероятных победителях премии этого странного года рассказывает Андрей Карташов.



На 93-м «Оскаре» многое необычно, как и везде в последний год. Кинотеатры в Америке весь год были закрыты, и, чтобы набрать приличное количество потенциальных номинантов, Киноакадемия временно разрешила участвовать в гонке фильмам, выпущенным онлайн. Отчетный период, который обычно ограничивается календарным годом, продлили на два месяца ради тех съемочных групп, чью работу задержала пандемия. Соответственно, на два месяца отодвинули и саму церемонию: она пройдет 25 апреля, но точный формат, учитывая обстоятельства, пока неизвестен.

В общем, все неожиданно, кроме самого списка номинантов. Почти все фавориты на месте, хотя есть пара фильмов, которые неожиданно не отметили. В нескольких номинациях, впрочем, ожидается серьезная борьба. Рассказываем о главных тенденциях, которые выявила в этом году оскаровская гонка, и о ее немногочисленных сюрпризах.

Netflix лидирует, но не доминирует

«Манк»

Крупнейший стриминговый сервис собрал больше всего номинаций еще год назад (24, из них десять — у «Ирландца» Мартина Скорсезе), а в этом году ожидаемо укрепился на позициях лидера. А разве могло быть иначе в год, когда американский прокат почти перестал функционировать! Всего у фильмов Netflix 35 номинаций в 16 категориях, из них десять — у «Манка» Дэвида Финчера. В число претендентов на лучший фильм попал еще «Суд над чикагской семеркой» Арона Соркина (всего шесть номинаций). В пяти категориях отмечена «Ма Рейни: Мать блюза».

Правда, второе место по числу номинаций (15) заняла студия Disney со всеми своими подразделениями. В их числе и Fox Searchlight, которая прокатывала «Землю кочевников» (главный фаворит всей гонки с общим числом в шесть номинаций).

Amazon Prime совсем ненамного отстает от этого голливудского мейджора: 12 номинаций, половина их них у «Звука металла», выдвинутого в том числе и как лучший фильм.

Впрочем, есть основания подозревать, что и в нынешней ситуации академики продолжают относиться к фильмам для малых экранов со скепсисом. Например, главным сюрпризом среди вчерашних новостей стало отсутствие «Ма Рейни» (Netflix) и «Одной ночи в Майами» (Amazon Prime) в категории «Лучший фильм». Не оказалось там и нового фильма Спайка Ли «Пятеро одной крови» — тоже релиза Netflix, который летом на волне движения Black Lives Matter считали едва ли не главным претендентом на победу. В итоге у фильма Ли всего одна номинация — за лучшую музыку.

Остальные номинанты в основной категории представлены традиционными кинокомпаниями. Кроме «Земли кочевников», это «Отец» с Энтони Хопкинсом (вторая подряд номинация за главную мужскую роль!) — фильм Sony Pictures Classics; «Иуду и черного мессию» выпустила Warner Bros., а «Минари» о корейских иммигрантах — компания A24, лидер независимого кино.

Время женщин

Хлоя Чжао Эмиральд Феннел

«Оскару» годами пеняли на то, что в списках номинированных — вне специальных актерских категорий и нескольких технических номинаций — обычно одни мужчины. И хотя в недавнее время женщин среди главных творческих кадров стало больше, только изредка им удавалось претендовать на статус лучшего режиссера или оператора. В этом году впервые в истории сразу две режиссерские номинации — у женщин. Их удостоились Эмиральд Феннел за «Девушку, подающую надежды» и Хлоя Чжао за «Кочевников». Достижение Феннел особенно замечательно тем, что это ее режиссерский дебют. Чжао — фаворитка режиссерской категории (она может стать второй женщиной-лауреаткой после Кэтрин Бигелоу), а помимо этого, она лично претендует еще на три «Оскара» — как продюсер за лучший фильм, а также за адаптированный сценарий и монтаж.

Феннел тоже номинировали за сценарий (оригинальный) — знак того, что академики продолжают ценить режиссеров-авторов, реализующих собственный замысел и активно участвующих в работе над фильмом на разных стадиях (вспомним недавнюю победу Альфонсо Куарона в режиссерской и операторской номинациях за «Рому»).

«Оскар» интернешнл

«Минари»

В этом году Киноакадемия может записать себе несколько достижений в области инклюзии. Хлоя Чжао стала первой женщиной азиатского происхождения в режиссерской номинации, также за постановку «Минари» выдвинут этнический кореец Ли Айзек Чун. Благодаря тому же «Минари» артисты азиатского происхождения представлены и в актерских категориях — это Юн Ё-Джон («Лучшая женская роль второго плана») и Стивен Ян за лучшую мужскую роль.

Но главным претендентом на актерский «Оскар» видится покойный Чедвик Боузман. Он сыграл в «Ма Рейни: Мать блюза» и стал седьмым человеком в истории премии, удостоенным посмертной актерской номинации. И может стать третьим посмертно награжденным после Питера Финча («Телесеть») и Хита Леджера («Темный рыцарь»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победу вполне может одержать Дэниэл Калуя, сыгравший в «Иуде и черном мессии» активиста «Черных Пантер» Фреда Хэмптона. Кстати, это первый в истории «Оскара» номинант на лучший фильм, спродюсированный только афроамериканцами. В случае его победы статуэтки получат Шака Кинг (он же режиссер «Иуды»), Райан Куглер и Чарльз Д. Кинг.

Неудачники

О крупнейшем разочаровании мы уже писали выше: оно выпало продюсерам «Ма Рейни» и «Одной ночи в Майами», не попавшим в число претендентов на лучший фильм. Режиссерский дебют актрисы Реджины Кинг получил лишь три упоминания: актер Лесли Одом-мл. выдвинут за роль второго плана, он же отмечен за лучшую песню как соавтор музыки и текста, еще одну номинацию получил сценарист Кемп Пауэрс, переработавший собственную пьесу.

Кажется, несколько померкли оскаровские шансы «Суда над чикагской семеркой» Аарона Соркина. В Голливуде его ценят, но по-прежнему как драматурга, а не режиссера. Соркин получил свою номинацию за лучший оригинальный сценарий (и, вероятно, выиграет ее), но остался за пределами режиссерской пятерки. По оскаровской статистике это значит, что и шансов на «Лучший фильм» у «Суда над чикагской семеркой» почти нет. Остается утешаться номинацией Саши Барона Коэна за роль второго плана. Комик сыграл активиста Эбби Хоффмана, а параллельно выпустил «Бората 2» и заработал за него еще одну номинацию — за лучший адаптированный сценарий.

Что удалось «Борату 2», то не удалось «Манку»: при десяти номинациях сценарий картины, написанный покойным отцом режиссера Джеком Финчером, академия не отметила, хотя главный герой сюжета и сам сценарист, а жюри любит кино о коллегах.

А что же «Довод»? После того как Кристофер Нолан осенью не смог перезапустить кинопрокат своим фильмом, вызвавшим смешанные рецензии, «Довод» перестали рассматривать в качестве серьезного претендента на «Оскары». Он получил только две номинации — за работу художника-постановщика и визуальные эффекты.

России нет

«Дорогие товарищи!»

Ни документальная «Гунда» Виктора Косаковского, ни «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не вошли в финальный список номинантов, хотя и считались серьезными претендентами. В номинации «Лучший иностранный фильм» безусловным лидером кажется алкодрама «Еще по одной» Томаса Винтерберга, недавно взявшая три приза на «Еврооскарах» (то есть на премии Европейской киноакадемии). О симпатиях академиков говорит то, что Винтерберг неожиданно оказался и в числе номинантов за лучшую режиссуру. «Дорогих товарищей» потеснили и драма «Человек, который продал свою кожу» (первая в истории номинация Туниса), популярнейшая гонконгско-китайская мелодрама про буллинг (!) «Лучшие дни» и румынский «Коллектив» о коррупции в здравоохранении (он же номинирован и в категории «Лучший документальный фильм»). Это, кстати, второй подряд случай (после прошлогодней «Страны меда»), когда неигровое кино имеет шансы на победу в международной номинации.