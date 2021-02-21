Как «Девушка, подающая надежды» переизобрела жанр rape and revenge

На КиноПоиск HD стал доступен комедийный триллер «Девушка, подающая надежды» — номинированный на два «Золотых глобуса» фильм в жанре «месть за изнасилование» (rape and revenge). Рассказываем о фильме с Кэри Маллиган и вспоминаем ленты, которые его предвосхитили.

О чем «Девушка, подающая надежды»?

30-летняя Кэсси Томас когда-то была блестящей студенткой медицинского факультета, а сейчас живет с родителями и работает бариста в крохотной кофейне. По вечерам она ходит по барам, где притворяется вдрызг пьяной, и каждый раз ее уязвимостью пользуются мужчины, которые сначала везут ее к себе домой и, несмотря на отказы, пытаются склонить к сексу. Когда оказывается, что Кэсси трезва и отдает себе отчет в том, что происходит, парни в ужасе пытаются замять ситуацию. Так Кэсси прорабатывает травму: в университете ее лучшая подруга покончила с собой, после того как ее изнасиловали, но за это никого не наказали.

Кто работал над фильмом?

С «Девушкой, подающей надежды» в полном метре дебютировала сценаристка и постановщица Эмиральд Феннел, которая писала сценарии к сериалам «Бездельницы» и «Убивая Еву» (у второго она была еще и шоураннеркой одного сезона).

Роль Кэсси исполнила Кэри Маллиган, звезда «Великого Гэтсби», «Драйва» и «Воспитания чувств», а производством занималась компания Марго Робби LuckyChap Entertainment, чьи проекты (среди них — «Хищные птицы», «Тоня против всех», «Конченая») всегда отличаются смешением жанров, мрачным юмором и феминистской тематикой.

Помимо Маллиган, в фильме сыграли стендап-комик и режиссер Бо Бёрнэм, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Конни Бриттон и Адам Броди.

Что за жанр «месть за изнасилование»?

«Месть за изнасилование» (rape and revenge) — это поджанр эксплуатационных фильмов ужасов. Как правило, эти истории четко следуют трехактной структуре: в первом акте главную героиню насилуют, во втором она собирается с силами, а в третьем мстит обидчикам. Нередко к жанру также причисляют ленты, где за женщину мстят ее близкие мужчины — отец или муж. Изначально фильмы жанра критиковали за откровенность, насилие и то, что женщин там изображали как объект. Со временем и сами фильмы, и отношение к ним менялись, и некоторые исследовательницы считают, что сейчас это, скорее, кино про эмпауэрмент. Ведь когда женщины мстят, они заново обретают независимость и субъектность.

Как Феннел переизобретает жанр?

«Девушка, подающая надежды» сделана тоньше других фильмов жанра. Преступление остается за кадром, и даже само слово «изнасилование» тут не звучит. Насильники показаны не карикатурными отморозками, а «хорошими парнями», которые сначала якобы хотят помочь пьяной девушке, а затем отказываются принимать ее «нет» за ответ. А Кэсси, вместо того чтобы убивать и расчленять всех подряд, объясняет мужчинам, в чем они неправы. «Девушка, подающая надежды» порицает не конкретных преступников, а саму культуру отношения к жертвам, в которой им не верят, если насильник обладает высоким статусом и хорошими характеристиками.

На какие фильмы жанра стоит обратить внимание?

Родоначальником жанра считается артхаусная классика Ингмара Бергмана, в основу которой легла шведская народная баллада «Дочери Тёре из Вэнге». По сюжету праведный христианин (Макс фон Сюдов) мстит братьям-пастухам, изнасиловавшим и убившим его дочь. Из-за сцены изнасилования ленту цензурировали в США, что не помешало ей получить «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. В 1972-м с вольным хоррор-ремейком ленты, получившим название «Последний дом слева», в кино дебютировал Уэс Крэйвен. Насилия там, разумеется, гораздо больше, чем у Бергмана.

«Я плюю на ваши могилы»

Экстремально жесткий триллер, где за себя мстит уже сама героиня, вызвал скандал в начале 1980-х, когда разошелся огромными тиражами на видеокассетах в США и Великобритании. Особое промо эксплотейшену нехотя сделал именитый кинокритик Роджер Эберт, назвав его худшим фильмом в истории. Хотя изначально у кинотеатров, где показывали «Я плюю», устраивали пикеты, с годами в ленте рассмотрели профеминистскую позицию, ведь зрители идентифицируют себя с жертвой. Дженнифер (Камилль Китон) не получает удовольствия от мести, но и в полицию не обращается.

Ранняя работа Абеля Феррары, вдохновленная лентами «Жажда смерти», «Таксист» и «Триллер: Жестокий фильм». В ней немая нью-йоркская швея Тана (17-летняя Зои Ланд) теряет рассудок, после того как ее дважды насилуют. Постоянно сталкиваясь с объективацией и приставаниями, Тана поначалу требует покоя, а затем начинает убивать всех мужчин, которые переходят границы. В отличие от коллег, Феррара не концентрируется на сцене изнасилования и быстро переходит к трансформации героини. Режиссер также наполняет фильм символизмом (второго насильника героиня убивает утюгом и яблоком) и черным юмором.

Корали Фаржеа в своем дебюте перерабатывает жанр: это нарочито нереалистичное кино, где законы физики и анатомии нарушаются так же часто, как в фильмах Тарантино. Дженнифер изобретательно мстит женатому любовнику и его друзьям, которые бросили ее умирать посреди пустыни, когда она отказалась молчать об изнасиловании. В отличие от тезки из «Я плюю на ваши могилы», для этой Дженнифер насильник не совсем случайный человек (в какой-то момент она с ним даже флиртует), но Фаржеа считает это, скорее, отягчающим обстоятельством.