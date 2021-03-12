КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

«Оскар-2021»: Номинанты

Обсудить0

Ник Джонас и Приянка Чопра объявили номинантов премии «Оскар-2021». О приятных и неприятных сюрпризах мы расскажем в отдельном материале, а пока что вот люди и проекты, претендующие на престижную награду.

Драма Дэвида Финчера «Манк» лидирует по количеству номинаций и отмечена в десяти категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гари Олдман) и «Лучший режиссер».

Шесть фильмов получили по шесть номинаций: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». Все эти фильмы были представлены в категории «Лучший фильм» вместе с «Девушкой, подающей надежды», которая собрала пять номинаций.

Список номинантов выглядит так:

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший режиссер

Эмиральд Феннел на съемках фильма «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Дэниэл Калуя в фильме «Иуда и черный мессия»

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оригинальный сценарий

«Минари»

Лучший иностранный фильм

Лучший анимационный фильм

«Легенда о волках»

Лучший документальный фильм

Лучший оператор

«Новости со всех концов света»

Лучшие визуальные эффекты

Лучший композитор

Лучший монтаж

«Звук металла»

Лучший дизайн костюмов

Лучший звук

«Душа»

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший короткометражный фильм

«Подарок»

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший художник-постановщик

«Ма Рейни: Мать блюза»

Лучший грим и прически

Лучшая песня

«Музыкальный конкурс „Евровидение“»

93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 апреля.

В ближайшие дни мы запустим традиционную игру КиноПоиска «Угадай победителей „Оскара“».

Фото: Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Дау» и расследования Навального получили премии «Белый слон». Награждение политика привело к конфликту

«Дау» и расследования Навального получили премии «Белый слон». Награждение политика привело к конфликту

Вчера
«Они теперь просто раздают их всем подряд»: Тайка Вайтити не обрадовался «Грэмми» за саундтрек к «Кролику Джоджо»

«Они теперь просто раздают их всем подряд»: Тайка Вайтити не обрадовался «Грэмми» за саундтрек к «Кролику Джоджо»

Вчера8
«Счастливо оставаться» — главный французский фильм года. Черная комедия получила 6 премий «Сезар»

«Счастливо оставаться» — главный французский фильм года. Черная комедия получила 6 премий «Сезар»

13 марта1
Шварценеггер, Уиллис и Дауни-мл. попали в число номинантов антипремии «Золотая малина»

Шварценеггер, Уиллис и Дауни-мл. попали в число номинантов антипремии «Золотая малина»

12 марта47

Главное сегодня

«Оскар-2021»: Номинанты

Вчера144
«Оскар-2021»: Номинанты
Почему «Земля кочевников» достойна «Оскара» за лучший фильм года
Крупным планом

ПодкастПочему «Земля кочевников» достойна «Оскара» за лучший фильм года

Вчера2
Зак Снайдер отвечает на 8 вопросов о «Лиге справедливости» (и нет, он не смотрел версию Уидона)
Интервью

Зак Снайдер отвечает на 8 вопросов о «Лиге справедливости» (и нет, он не смотрел версию Уидона)

Вчера30
«Дау» и расследования Навального получили премии «Белый слон». Награждение политика привело к конфликту

«Дау» и расследования Навального получили премии «Белый слон». Награждение политика привело к конфликту

Вчера
«Они теперь просто раздают их всем подряд»: Тайка Вайтити не обрадовался «Грэмми» за саундтрек к «Кролику Джоджо»

«Они теперь просто раздают их всем подряд»: Тайка Вайтити не обрадовался «Грэмми» за саундтрек к «Кролику Джоджо»

Вчера8
«Событие десятилетия в супергеройском кино»: Первые реакции на «Лигу справедливости Зака Снайдера»

«Событие десятилетия в супергеройском кино»: Первые реакции на «Лигу справедливости Зака Снайдера»

Вчера35
«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории. Он обошел «Мстители: Финал»

«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории. Он обошел «Мстители: Финал»

13 марта65
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт