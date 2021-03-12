«Оскар-2021»: Номинанты

Ник Джонас и Приянка Чопра объявили номинантов премии «Оскар-2021». О приятных и неприятных сюрпризах мы расскажем в отдельном материале, а пока что вот люди и проекты, претендующие на престижную награду.

Драма Дэвида Финчера «Манк» лидирует по количеству номинаций и отмечена в десяти категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший актер» (Гари Олдман) и «Лучший режиссер».

Шесть фильмов получили по шесть номинаций: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Земля кочевников», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой». Все эти фильмы были представлены в категории «Лучший фильм» вместе с «Девушкой, подающей надежды», которая собрала пять номинаций.

Список номинантов выглядит так:

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший режиссер

Эмиральд Феннел на съемках фильма «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Дэниэл Калуя в фильме «Иуда и черный мессия»

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оригинальный сценарий

«Минари»

Лучший иностранный фильм

Лучший анимационный фильм

«Легенда о волках»

Лучший документальный фильм

Лучший оператор

«Новости со всех концов света»

Лучшие визуальные эффекты

Лучший композитор

Лучший монтаж

«Звук металла»

Лучший дизайн костюмов

Лучший звук

«Душа»

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший короткометражный фильм

«Подарок»

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший художник-постановщик

«Ма Рейни: Мать блюза»

Лучший грим и прически

Лучшая песня

«Музыкальный конкурс „Евровидение“»

93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 апреля.

В ближайшие дни мы запустим традиционную игру КиноПоиска «Угадай победителей „Оскара“».



Фото: Getty Images