Широкие плечи Адриана: Кто научил Голливуд одевать гламурных див

Адриан Адольф Гринберг, или просто Адриан, человек, который по сей день входит в список самых влиятельных художников по костюмам, родился в 1903 году в Коннектикуте в семье еврейских эмигрантов. Его родители, Гилберт и Хелен, зарабатывали на жизнь созданием всевозможных декоративных шляпок, столь популярных в начале ХХ века. Няня увлекалась кройкой и шитьем, а дядя — сценографией, так что судьба будущего именитого дизайнера была практически предопределена.

Адриан / Фото: Getty Images

Когда Адриану исполнилось восемнадцать, он без труда поступил в престижную Нью-Йоркскую школу изящных и прикладных искусств, ставшую впоследствии знаменитой на весь мир Школой дизайна Парсонс. В 1922 году Адриан отправился в парижский филиал школы, где не только познакомился с представителями кино- и модной индустрии, но и получил первое предложение о работе — создать костюмы для бродвейского мюзикла Music Box Revue. С этого момента Адриан начал стремительное превращение в главного дизайнера Голливуда.

В 1925 году он познакомился с Наташей Рамбовой, на тот момент женой известного актера Рудольфа Валентино, а также художником по костюмам и сценографом. Рамбова предложила Адриану поработать над нарядами для готовящейся картины «Кобра», где она выступала в качестве продюсера, а ее муж снимался в главной роли. Так Адриан попал в Голливуд, а уже три года спустя подписал контракт с крупнейшей на тот момент киностудией Metro Goldwyn Mayer и стал благодаря этому главным художником по костюмам золотой эры Голливуда.

Джоан Кроуфорд и Адриан / Фото: Getty Images

За свою карьеру Адриан разработал костюмы для 262 картин, самые известные из которых — «Мост Ватерлоо», «Ниночка» и «Филадельфийская история». На его счету также экстравагантные костюмы для фильма «Великий Зигфилд» и исторические платья для фильмов «Дама с камелиями» и «Мария-Антуанетта». Разработал он и наряды всех мастей для картины Джорджа Кьюкора «Женщины» — острой сатиры на праздный высший свет, где женщины подбирают к дорогому платью мужчину, способного за него заплатить (и, конечно, впоследствии снять).

Уникальность фильма состояла в том, что в нем не было ни одного мужского персонажа (и это в 1939 году!), зато фигурировало около 150 статисток и именитых актрис, в том числе Джоан Кроуфорд, Норма Ширер, Розалинд Расселл, Джоан Фонтейн, Полетт Годдар и Хедда Хоппер, которых и одевал Адриан. Учитывая специфику картины и огромное количество женских персонажей, кутюрье придумал для каждой из основных героинь особый узнаваемый стиль. Так, для злодейки Кроуфорд он разработал гламурный, сверкающий гардероб. Очаровашку Норму Ширер одел в белоснежные блузы и платья. А подружку-сплетницу Розалинд Расселл наградил своими фирменными широкими плечами и многочисленными головными уборами.

«Мост Ватерлоо» «Ниночка» «Филадельфийская история» «Великий Зигфилд» «Мария-Антуанетта» «Женщины»

Среди массового зрителя Адриан больше всего известен фильмом 1939 года «Волшебник страны Оз», для которого он придумал не только все костюмы, но и расшитые пайетками красные туфельки, ставшие впоследствии культовыми. Изначально в книге Лаймена Фрэнка Баума волшебные башмачки Дороти были серебристого цвета, однако на экране это смотрелось невыгодно. Дело в том, что экранизацию сказки снимали по новейшей для того времени технологии «Техниколор». Цветное кино только набирало обороты, поэтому чем ярче были костюмы, тем эффектнее они смотрелись на экране. Именно потому Адриан предложил сделать туфельки ярко-красными, а носочки к ним — голубыми.

За основу волшебных башмачков была взята классическая модель туфель из белого сатина (ее в 1930-е выпускала фирма Innes Shoe Company) и расшита 2300 пайеток. В общей сложности было создано около десяти реплик красных туфелек — пара основных игровых и несколько запасных на случай порчи основной пары. Впоследствии все они были распроданы на крупных аукционах. В 1970 году эксцентричный коллекционер Кент Ворнер продал основную пару некоему коллекционеру Майклу Шоу за 250 тыс. долларов, а в 2005 году их попросил для выставки Музей Джуди Гарлэнд в Миннесоте, откуда башмачки были похищены буквально на следующий день и не найдены до сих пор (подробнее мы рассказывали об этом здесь). Другую, запасную пару приобрел в 2012 году Леонардо ДиКаприо и передал Музею при Американской академии кинематографических наук и искусств. Еще одна пара хранится в Национальном музее американской истории при Смитсоновском институте.

«Волшебник страны Оз»

Поскольку в кинематографе золотой эры Голливуда еще не сформировалась такая профессия, как художник по костюмам, а актеры-мужчины зачастую одевались сами, то в титрах Адриан обычно фигурировал как «Gowns by Adrian» («Платья от Адриана»). «Если у актрисы плохая фигура, ее прикрывают, но если фигура потрясающая, то Адриан подчеркивает все ее достоинства», — описывал его работу режиссер Джордж Кьюкор. Именно поэтому среди клиенток Адриана значились все главные дивы эпохи: Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн, Джанет Монтгомери и Джин Харлоу. Как говорила о нем Джоан Кроуфорд: «Я не помню, чтобы до Адриана какая-либо мода вообще существовала».

Грета Гарбо и Адриан / Фото: Getty Images

Самым гармоничным творческим союзом сам дизайнер считал свою дружбу с Гретой Гарбо. Начиная с 1928 года и до конца карьеры все костюмы для актрисы создавал исключительно Адриан, в том числе знаменитый наряд Маты Хари, который, по признанию самого кутюрье, он разработал под впечатлением от восточной коллекции Поля Пуаре и русских балетов Дягилева. На русское влияние прямо намекает замысловатый головной убор Гарбо, отчетливо напоминающий кокошник.

Второй значимой женщиной в жизни Адриана была Джоан Кроуфорд, с которой его связывала не только большая дружба, но и 28 совместных картин. Он наизусть знал пропорции ее тела и точно понимал, где нужно подчеркнуть достоинства, а где скрыть недостатки. По легенде, плечи Кроуфорд были слегка шире бедер, что делало ее пропорции неидеальными, но только не для Адриана. Дизайнер, напротив, всячески стремился подчеркнуть и даже визуально расширить плечи актрисы, благодаря чему в 1932 году создал для героини Кроуфорд в картине «Летти Линтон» платье с объемными плечами. Это творение изменило мировую моду навсегда. К выходу «Летти Линтон» кинокомпания Metro Goldwyn Mayer совместно с крупнейшей сетью магазинов Macy’s придумала построить напротив крупнейших кинотеатров Америки небольшие бутики с дешевыми копиями знаменитого платья, так называемые киномагазинчики (cinema shops). Успех нового силуэта был настолько ошеломляющим, что полмиллиона этих копий было продано за считанные дни, а в моде появился тренд на широкие плечи. Сами киномагазинчики, в которых продавались также копии костюмов из популярных фильмов, вызвали такой резонанс среди покупательниц, что на открытии одного из них в Нью-Йорке в 1948 году даже пришлось вызвать полицию, дабы сдержать толпу желающих попасть внутрь.

«Летти Линтон» / Фото: Getty Images «Летти Линтон» / Фото: Getty Images «Летти Линтон» / Фото: Getty Images

Из-за такой невероятной популярности в 1942 году Адриан решился создать свой собственный Дом моды и открыть несколько шоурумов, после того как расторг контракт с Metro Goldwyn Mayer. По слухам, студийные боссы попросили его создать для Греты Гарбо наряд попроще, что шло вразрез с концепцией Адриана создавать из актрис гламурных богинь. Начав делать одежду и для простых смертных, Адриан распространил свое влияние по всей стране: многие американские дизайнеры начали копировать его работы.

Адриан обожал работать с тканью: драпировка, плиссировка, аппликация, комбинирование деталей и многие другие техники он использовал, для того чтобы создавать не только уникальные, но еще и удобные наряды, в которых было комфортно двигаться. Несмотря на Вторую мировую, дизайнер наладил сотрудничество с крупнейшими поставщиками тканей в США, Европе и Азии, чтобы не испытывать ни малейшего ограничения в своих творческих фантазиях. В 1940-е годы он тесно сотрудничал с дизайнером текстиля Полой Стоут. Она присылала образцы тканей, Адриан придумывал наброски платьев и предлагал Поле внести изменения. Совершенно любую ткань он мог превратить в изысканный предмет искусства, будь то обычный джерси или эксклюзивный воздушный шелк. «Ткань — первый сигнал, что костюм от Адриана», — написала модный публицист и основатель New York Fashion Week Элеанора Ламберт, описывая коллекцию дизайнера 1952 года.

Каждый костюм Адриана был индивидуальным произведением искусства и от выкройки до последнего стежка выполнялся только одним портным. Крой — его второй конек, благодаря которому Адриан создавал дерзкие и выразительные силуэты. Именно ему принадлежит авторство знаменитого «треугольного» стиля 1940-х — накладные плечи, сужающиеся к юбке-карандашу. Силуэт V-line подхватили остальные дизайнеры: нечто похожее можно было встретить в шоурумах таких брендов, как Hattie Carnegie, Townley Frock и Claire McCardell.

Hattie Carnegie Townley Frock Claire McCardell

По сей день многие дизайнеры моды и художники по костюмам черпают вдохновение в творениях Адриана. Так, при работе над фильмом «Бегущий по лезвию» художник Майкл Каплан обращался к эскизам Адриана, чтобы на их основе создать наряды для репликанта Рейчел. Его творчество повлияло на таких дизайнеров, как Александр МакКуин, Гарет Пью, Виктория Бэкхем, Донна Каран, Ральф Лорен, Джорджио Армани, Азседин Алайа, Том Форд, Эли Сааб и Валентино. К тому же широкие плечи недавно снова вернулись в моду, пройдя путь почти в сто лет, от самых первых нарядов Адриана. Вклад кутюрье сложно переоценить: именно он стал праотцом всех художников по костюмам и делал из актрис гламурных див, блистающих на экране. В его честь осенью 2017 года нью-йоркский музей Fashion Institute of Technology открыл экспозицию «Адриан: Голливуд и за его пределами», выставив на всеобщее обозрение свыше ста экспонатов.