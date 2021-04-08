«Оскар-2021»: Гид по номинациям

Сколько раз номинирован «Минари»? А за что может получить награду «Довод»? А что с фильмами, которые не попали в российский прокат? Разбираемся, кто претендует на статуэтки Американской академии и почему именно.



Нынешняя церемония пройдет на фоне не самой радужной картины американского проката: коронавирусный локдаун серьезно ударил по кинотеатрам, на лидирующие места на рынке претендуют стриминговые сервисы, количество и качество релизов упало. В каком-то смысле номинантов пришлось набирать по сусекам, допустив к гонке и фильмы, вышедшие онлайн (подробнее об особенностях «Оскара-2021» читайте тут). Сильнее всего дефицит заметен в технических номинациях: тут много фильмов, которые не сильно-то и выделяются операторской изобретательностью или фантастической работой со звуком.

Политическая напряженность, связанная с президентскими выборами и сопутствующими им беспорядками, тоже отразилась на списке номинантов: значительная часть картин-фаворитов посвящена чисто американской повестке и не выходила в российский прокат.

КиноПоиск подробно рассказывает обо всех участниках финишного забега — от потенциальных победителей в основных категориях до документалок и фильмов на иностранном языке, тем более пока неизвестных у нас.

Главные фавориты

«Земля кочевников»

6 номинаций: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль, лучший адаптированный сценарий, лучшая работа оператора, лучший монтаж

Главный претендент на призы в оскаровской гонке — нетипичный роуд-муви с Фрэнсис МакДорманд. Любимая аудиторией и академией актриса играет овдовевшую женщину, которая отправляется в бесцельное путешествие по американскому пейзажу, который увиден грустными глазами инди-режиссера Хлои Чжао (во всех своих фильмах она лирически показывает маргиналов из глубинной Америки). Чжао берет нас в медитативное странствие, не размеченное традиционными дорожными знаками и типичными поворотами сюжета. Вместе с МакДорманд в фильме снялись настоящие американские номады, люди, для которых шоссе — и дом, и призвание. А для Чжао дорога стала вполне самостоятельным героем: отдельное удовольствие тут наблюдать медленную смену видов за окном фургона под сентиментальный саундтрек Людовико Эйнауди.

Подробнее о фильме читайте тут.

«Манк»

10 номинаций: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучшая актриса второго плана, лучшая работа оператора, лучшая работа художника-постановщика, лучшие костюмы, лучший звук, лучший грим и прически, лучший саундтрек

Монументальная работа Дэвида Финчера — классическое кино о кино. Этот черно-белый фильм имитирует эстетику конца 1930-х годов, в частности манеру оператора «Гражданина Кейна» Грегга Толанда. Ирония в том, что рассказ о великом сценаристе Германе Манкевиче, снятый по сценарию Финчера-старшего, не получил номинацию за лучший сценарий.

В остальном же у «Манка» неплохие шансы в каждой категории. Гари Олдман традиционно великолепен в гротескном образе непросыхающего язвительного Манкевича. Его герой — писатель, который считает себя гением, но всю жизнь занимается какой-то халтурой. К нему является искуситель — 25-летний вундеркинд Орсон Уэллс, который сперва просит гениальный сценарий, а потом требует отказаться от его авторства. Наряду с Олдманом в главной роли блистательно выступила Аманда Сайфред, сыгравшая его конфидентку, актрису и любовницу медиамагната Уильяма Хёрста — Мэрион Дэвис.

Подробнее о фильме читайте тут.

«Отец»

6 номинаций: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая актриса второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучшая работа художника-постановщика, лучший монтаж

Композитор Эйнауди написал музыку сразу для двух фильмов в гонке. Если в «Земле кочевников» его мелодии иллюстрируют бескрайность американских равнин, то в «Отце» пространство смыкается вокруг героя Энтони Хопкинса, погружающегося в пучины деменции. Энтони (героя зовут так же, как исполнителя роли) не узнает собственную дочь, которую, сменяясь, играют Оливия Колман и Оливия Уильямс. Поскольку дочери надо покинуть город, она начинает искать для него сиделку. Впрочем, явь ли это или фантазм Энтони, до конца неизвестно; зритель наблюдает печальные игры разума героя. Пока все теряет смысл в его мире, мы, наоборот, складываем пазл непростой жизни старика из разрозненных воспоминаний. Фильм снят французским романистом и драматургом Флорианом Зеллером, адаптировавшим для кино собственную пьесу.

«Суд над чикагской семеркой»

6 номинаций: лучший фильм, лучший актер второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучшая работа оператора, лучший монтаж, лучшая песня

Когда-то фильм о процессе над противниками войны во Вьетнаме по сценарию Аарона Соркина планировал снимать Стивен Спилберг, но не сложилось. Через 13 лет после замысла Соркин сам выполнил режиссерскую работу и точно попал в дух времени, рифмующегося с бунтующими шестидесятыми. В фильме рассказывается о суде над восемью активистами, участвовавшими в антивоенных протестах в Чикаго, которые жестоко подавила полиция. На скамье подсудимых — хороший парень в очках, солидный человек, активист «Черных пантер» (ему быстро заткнут рот кляпом по решению судьи, и так восьмерка превратится в семерку), но, главное, хиппи. Их цветастые рубашки контрастируют с траурной униформой прокуроров, чиновников и судей. Ярче всех выделяется Саша Барон Коэн в роли легендарного лидера психоделически-анархической революции Эбби Хоффмана. Наконец-то он номинирован на «Оскар» как актер!

Подробнее о фильме читайте тут.

«Иуда и черный мессия» 5 номинаций: лучший фильм, лучший актер второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучшая работа оператора, лучшая песня

Как и в истории «чикагской семерки», события происходят во время яростной борьбы за гражданские права. «Иуда и черный мессия», повествуя о «Черных пантерах» — организации, боровшейся против полицейского насилия в гетто, выходит за рамки BLM-повестки на широкий фронт интернациональной борьбы с капитализмом вообще. Митинги «Пантер» привлекают всех отверженных — и черных гангстеров, и латиноамериканские группировки, и даже группы белой бедноты, которая молится на конфедератский флаг! А проходят они, что тоже символично, в церкви. Это соединение в единой протестной волне политических, расовых, общегражданских и религиозных мотивов, так отозвавшееся в американском обществе, расколотом беспорядками 2020-го, кажется хорошим аргументом в пользу «Оскара» за лучший фильм.

В фильм щедро вмонтирована кинохроника 1960-х, и на этих кадрах видны все основные участники черного сопротивления. В том числе и два центральных персонажа: «черный мессия» Фред Хэмптон, застреленный в 1969-м федералами лидер «Черных пантер» (его биография излагается в песне Rakim, также номинированной на «Оскар»), и Иуда, предавший его агент ФБР Билл О’Нил, который покончил с собой в 1990-м. Трудно сказать, кто из них главный герой, хотя формально история показана глазами Иуды, который погружается в мир подпольщиков и к финалу искренне проникается революцией. Видимо, поэтому оба актера — и Дэниэл Калуя, и Лакит Стэнфилд — претендуют на лучшую мужскую роль второго плана.

«Минари»

6 номинаций: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучшая актриса второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучший саундтрек

Еще одна история о меньшинствах в США и одновременно — о погоне за американской мечтой. Семья корейских иммигрантов переезжает из города в поля Арканзаса: отец намерен стать преуспевающим фермером. Жена не видит тут особых перспектив, зато дети в восторге от перемены мест. Тяготы и восторги показаны глазами младшего ребенка — Дэвида, для которого ферма становится огромной игровой площадкой. Ли Айзек Чун написал сценарий по собственным воспоминаниям о детстве в Америке 1980-х. История ребенка, который, как маленькая сорная трава, закрепляется во враждебном мире, закономерно тронула большинство зрителей. Тем более, что актерский состав тут звездный: Стивен Ян прославился после «Пылающего», а Юн Ё-джон, сыгравшая бабушку Дэвида, знаменита в Южной Корее уже более полувека.

Подробнее о фильме читайте тут.





«Девушка, подающая надежды»

5 номинаций: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж

Кэри Маллиган играет в дебютном фильме Эмиральд Феннел женщину, которая пожертвовала карьерой ради мести абьюзерам. Несмотря на мрачный сюжет, фильм снят в бодрой манере, напоминающей повествовательный стиль Райана Джонсона, отчего вся история смотрится условной игрой с конвенциями жанра. По сути «Девушка, подающая надежды» — антимелодрама, где устаревший жанр rape-and-revenge приобретает новое, современное звучание и уничтожает едва наметившуюся романтическую линию. Подробнее о жанровых экспериментах в фильме можно почитать в нашем обзоре.

«Звук металла»

6 номинаций: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший актер второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучший звук, лучший монтаж

«Звук металла» больше похож не на типичный оскаровский фильм, а на европейскую артхаусную драму. Здесь минимум внешних эмоций, нет хэппи-энда, зато есть многочисленные паузы и оглушительная тишина как главный прием.

Сюжет дебютного игрового фильма Дариуса Мардера напоминает другого триумфатора премии «Оскар» — «Одержимость» Дэмьена Шазелла: здесь Риз Ахмед тоже разыгрывает перед нами судьбу барабанщика. Его герой глохнет и попадает в лесной приют для слабослышащих, которым руководит спивающийся ветеран Вьетнама Джо. Джо хочет приобщить экс-ударника к красоте страны глухих, но тот стремится вернуться в мир звуков и, накопив достаточно денег, вставляет себе кохлеарные имплантаты. Увы, искусственный слух не равен настоящему и удовольствие от музыки навсегда потеряно.

У Пола Раджи, играющего Джо, шансов на статуэтку даже больше, чем у Ахмеда. Сейчас в тренде аутентичность, а Раджи, хоть сам и не слабослышащий, был воспитан глухими родителями и действительно воевал во Вьетнаме.

«Ма Рейни: Мать блюза»

Номинации: лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая работа художника- постановщика, лучшие костюмы, лучшие грим и прически Это старомодное разговорно-театральное кино, сценарий которого основан на популярной бродвейской постановке (в ней когда-то блистала Вупи Голдберг). Одну из первых признанных блюзовых певиц Ма Рейни гротескно играет Виола Дэвис в диком макияже и с кучей золотых зубов. Гениальная и совершенно невыносимая в быту певица не жалеет ни своих белых менеджеров, ни черный бэнд, в котором играет амбициозный трубач Иви (последняя роль Чедвика Боузмана). Этот стиляга в желтых ботинках мечтает о славе и независимости, об успехе, который станет местью белым, погубившим его семью. Пронзительная игра Боузмана, еще недавно «первого черного супергероя», за которую он скорее всего удостоится посмертного «Оскара».

«Еще по одной»

2 номинации: лучший фильм на иностранном языке, лучший режиссер

Датские учителя — истории, психологии, музыки и физрук — в псевдонаучных целях пьют каждый день. Разумеется, однажды наступит похмельное утро, но перед этим герои, особенно историк в исполнении Мадса Миккельсена, еще многое успеют сделать. Номинация на «Оскар» окончательно выводит из тени Ларса фон Триера его земляка и бывшего соратника Томаса Винтерберга, который поставил фильм по собственной пьесе. Фильм посвящен погибшей дочери режиссера, Иде Винтерберг. Подробнее о нем читайте тут

Какие еще фильмы претендуют на статуэтки в творческих номинациях?

«Соединенные Штаты против Билли Холидей»

Номинация: лучшая женская роль

Ли Дэниелс (его самый известный фильм — «Сокровище») не вошел в число оскаровских фаворитов. Снятый им байопик Билли Холидей, одной из ключевых фигур раннего американского джаза, кажется сумбурным и невольно заимствующим сюжетный прием у «Иуды и черного мессии». Здесь тоже есть черный агент ФБР, который внедряется в джазовую богему и в конце концов влюбляется в главную героиню.

Собственно, она — Билли Холлидей в исполнении Андры Дэй, — и есть главное сокровище фильма. Трехкратная обладательница «Грэмми» впервые появилась в кино. Напрашиваются сравнения с Виолой Дэвис в роли Ма Рейни, но за Дэвис пела соул-певица Максейн Льюис, а Дэй сама исполнила все песни, сымитировав характерный тембр Холидэй.

«Фрагменты женщины»

Номинация: лучшая женская роль

Критика уже назвала игру в трагедии Корнела Мундруцо лучшей работой Ванессы Кирби (звезда сериала «Корона»). Ее героиня — женщина, чья дочь умерла во время домашних родов. Актриса с полным погружением проходит через все стадии горя: от ужаса сразу после потери ребенка до апатии. В ее жизни есть два полюса: отдаляющийся муж и деспотичная, теряющая разум мать (их играют Шайя ЛаБаф и Эллен Берстин).

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«Борат 2»

Номинации: лучшая актриса второго плана, лучший адаптированный сценарий

Просидев 14 лет в казахском ГУЛАГе, Борат возвращается в Америку с подарком для друзей Дональда Трампа. Этим подарком оказывается дочь Бората по имени Тутар, открывающая для себя все прелести эмансипированной Америки. Удивительно, что в изменившимся мире Саше Барону Коэну удалось остаться и неполиткорректным и актуальным. Он второй раз претендует на сценарный «Оскар» одновременно с актерским (за роль в фильме Аарона Соркина). Но главным открытием стала его экранная дочь: Мария Бакалова, гомерически смешно изображающая неграмотную девушку из «дикого Казахстана», стала первой болгарской актрисой, номинированной на награду Академии.

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«Одна ночь в Майами»

Номинации: лучший актер второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучшая песня

Этот фильм, как и многие картины-номинанты года, также переделан из театральной постановки. Драматург Кемп Пауэрс, работавший над мультфильмом «Душа», переписал свою пьесу для режиссерского дебюта актрисы Реджины Кинг. Получилось разговорное кино, в котором большая часть действия ограничена номером мотеля. По воле автора в нем встретились реальные персонажи: боксер Кассиус Клэй, еще не ставший Мохаммедом Али, Малкольм Икс — лидер черного сопротивления и почти что духовный наставник боксера, американский футболист Джим Браун и соул-певец Сэм Кук. Четверка празднует победу Клэя над Сонни Листоном и до утра беседует о положении афроамериканцев в обществе. Сравнительно малоизвестный Лесли Одом мл. в роли Кука обратил на себя особое внимание. Как и Андре Дэй, сыгравшая Билли Холидей, Одом — музыкант. Он поет за своего героя и написал к фильму песню, также номинированную на «Оскар».

«Элегия Хиллбилли»

Номинация: лучшая актриса второго плана

Кино о трех поколениях американской деревенщины, живущих в Кентукки. Фильм держится на той самой роли второго плана — на матриархе клана в исполнении Гленн Клоуз. Сценарий «Элегии» основан на бестселлере Джея Ди Вэнса, который вырвался из глубинки и поступил в Йель, но не забыл о корнях. В фильме есть кадры семейной хроники Вэнса, поражающие внешним сходством Клоуз с его реальной бабушкой. Всегда в джинсах и с сигаретой в зубах, она играет женщину не слишком эрудированную, но твердо стоящую на земле и знающую цену всему в жизни.

«Белый тигр»

Номинация: лучший адаптированный сценарий

Почти «Миллионер из трущоб», но без всякого социального оптимизма. Рамин Бахрани («Человек с тележкой», сериал » 451 градус по Фаренгейту») экранизировал дебютный роман индийца Аравинда Адиги, получившего Букеровскую премию. В книге и фильме о своей жизни рассказывает юноша Балрам, принадлежащий к одной из низших каст. В начале пути он счастлив уже тем, что вырвался из своей деревни в Дели, чтобы прислуживать в доме богатых земляков. Поработав личным водителем наследника бизнеса, Балрам начинает сомневаться в иерархической системе индийского общества. Особенно когда хозяева заставляют своего водителя подписать приговор-признание за смертельную аварию, в которой на самом деле участвовала жена бизнесмена. Гнев Балрама обращается на тех, кто показал ему призрак свободы.

Дальше по выражению рассказчика, мы погружается с ним в «Индию тьмы» — в страну полуфеодального капитализма, замаскированного демократической демагогией и с еще более архаичной кастовой дискриминации. Но все же это веселое кино — как и положено памфлету, «Белый тигр» сдобрен черным юмором с элементами плутовской комедии. Исповедь Балрама — это его обращение к премьеру Китая, который приехал в Дели на встречу с местными бизнесменами. С первых же строк он сообщает ему, что «Америка — это такое прошлое, а Индия и Китай — такое будущее».

Фильмы на иностранном языке и документальное кино

«Коллектив» Номинации: лучший фильм на иностранном языке, лучший документальный фильм

Идеальный политический док: его вроде бы чисто румынский сюжет в духе «Смерти господина Лазареску» легко перенести на реалии любой восточноевропейской страны. В 2015-м в музыкальном клубе «Коллектив» в Бухаресте случился пожар прямо во время концерта, в давке погибло 27 человек. Потом оказалось, что из 180 пострадавших 37 умерли в больницах, хотя их ожоги не были смертельными. На эту деталь не обратил внимания никто, кроме главреда спортивного издания, который бросил все силы своей команды на расследование странных смертей. Выяснилось, что вся румынская система здравоохранения пришла в полную негодность. Журналисты устроили грандиозный скандал — и вынудили министра здравоохранения подать в отставку.

История на этом не заканчивается: новым министром становится молодой идеалист-реформатор. У документалистов есть полный доступ к нему, и группа подробно фиксирует движение новичка к цели — напролом, из последних сил, сквозь коррумпированную геронтократию. Заканчивается все предсказуемо — звонком в редакцию из органов и отставкой реформатора после очередных выборов.





«Лучшие дни»

Номинация: лучший иностранный фильм

Континентальный Китай и Гонконг отдельно выдвигают своих претендентов на Оскар. Пекинскиий кандидат, спортивный байопик «Женская волейбольная сборная», в этом году пролетел мимо номинаций. А вот снятая режиссером из Гонконга Дереком Цаном подростковая драма не только вошла в десятку самых кассовых фильмов на материке, но и вышла в финал оскаровской гонки.

История тут, кстати, происходит как раз не в Гонконге, а на континенте — в провинциальном Чунцине, застроенном свежими типовыми небоскребами. Герои фильма живут в тени общекитайского процветания: страшеклассница Чэнь Нянь прячется от кредиторов, пока ее необразованная мать торгует поддельными масками для лица. А беспризорник и мелкий жулик Бэй ночует где-то за городом в самодельной лачуге. Однажды Чэнь Нянь затупится за незнакомого бродяжку, когда его будут избивать другие бандиты. А тот в благодарность станет ее охранником и будет беречь от компании девочек-мажоров, которые уже затравили до смерти ее одноклассницу.

Задуманные, очевидно, как жесткая критика школьных реалий Китая — бешеная конкуренция, стресс перед ЕГЭ, буллинг — «Лучшие дни» снабжены аж тремя финалами, которые последовательно превращают его в оду мудрым решениям партии и правительства. Добрейшая в мире полиция, справедливейший суд и древняя традиция меритократии, предоставляющая социальные лифты даже самым униженным… В общем, это настоящий шедевр сентиментальной пропаганды, в котором актеры проливают ведра слез.

«Человек, который продал свою кожу»

Номинация: лучший иностранный фильм

Человек из названия фильма — беженец из охваченной войной Сирии, который пришел поесть на выставку современного искусства в Ливане и попал в руки скандального художника, решившего использовать его как холст. На спине героя появляется гигантская татуировка Шенгенской визы. Мигрант участвует в выставках художника в качестве живой картины; став объектом искусства, человек становится и предметом торговли.

Странная история, вдохновленная проектами бельгийского художника Вима Дельвуа, прославившегося татуировками на свиньях и людях, рассказана легко и динамично. Приглашенной звездой в фильме работает Моника Белуччи во второплановой роли арт-дилера (для пущего демонизма на нее надели золотой парик фам фаталь).

«Куда ты идешь, Аида?»

Номинация: лучший иностранный фильм

Любимая европейской критикой боснийка Ясмила Жбанич (ее «Грбавица» взяла Золотого медведя в Берлине 2006-го) впервые претендует на «Оскар» — с драмой об этнических чистках в Сребренице, одном из мрачнейших эпизодов войны в Югославии. Героиня фильма Аида — бывшая учительница, ставшая переводчицей на базе ООН. На переговорах миротворцев с сербами она понимает, что малочисленный голландский гарнизон собирается сдать город, и пытается спасти свою боснийскую семью. Но если муж и сыновья Аиды смогут затаиться на базе, другим мусульманам такой возможности не дадут. Перед запланированным отступлением голландцы разоружили боснийский военных и убеждали гражданских, что опасности для Сребреницы нет и подкрепление вот-вот придет. Переводчица же знает, что ее начальство лжет — и рассказывает об этом миру.

Подробнее о фильме читайте тут.

«Агент-крот»

Номинация: лучший документальный фильм

Тема ухода за стариками и домов престарелых популярна сегодня в документальном кино: недавние примеры — чилийские «Взрослые», или американская «Комната ожидания», а из давних — «Гербарий» Натальи Мещаниновой. «Агент-крот», чей главный герой обаятелен, чудаковат и не лишен чувства юмора, удачно вписывается в эту тенденцию. Серхио — восемьдесят три года, и он нанимается на работу шпионом. Вооруженный всевозможными полезными девайсами, включая умные очки, герой внедряется в дом престарелых, чтобы разведать, действительно ли у матери его клиентки проблемы с медперсоналом, правда ли, что ее обкрадывают и не дают лекарств.

Серхио регулярно общается с нанимателем по громкой связи и пишет отчеты, но большую часть времени кокетничает с дамами, а те рассказывают ему самые интимные подробности своей жизни в настоящем и прошлом. Сколько в фильме чилийки Мэйти Альберди достоверной правды — вопрос: он снят не на шпионскую камеру, а профессиональной командой с отличными звуком и изображением. Однако утверждается, что сотрудники и обитатели дома престарелых не знали, зачем старик находится здесь на самом деле.

«Время»

Номинация: лучший документальный фильм

У этого фильма три козыря: тема тюремной системы в США как новой формы угнетения афроамериканцев, мощная медийная поддержка The New York Times, участвовавшей в продакшене, и приз за режиссуру на «Сандэнсе» (Гаррет Брэдли — первая афроамериканка в истории фестиваля, получившая эту награду). Герои «Времени» — супруги Рич, Фокс и Роб. В 1997-м они участвовали в неудачном ограблении банка. Робу дали 60 лет, Фокс отсидела 3,5 и вышла, чтобы растить близнецов Фридома и Джастаса (его имя означает «Только мы»). А потом родила от Роба, которому не запрещены долгосрочные свидания, еще четверых детей. Все последующие годы она занималась тем, что снимала для мужа любительские видео той жизни, что идет без него, и становилась активисткой, критикующей расизм и пенитенциарную систему.

Перемежая хоум-видео Фокс с ее пламенными речами, картина переходит к философским размышлениям о течении времени (здесь оно движется чаще всего вспять или нелинейно), сути человеческой свободы и праве одних управлять другими. Пафоса и громкой риторики во «Времени», правда, больше, чем социальной или политической аналитки, но это работает: Роб в итоге вышел по УДО.

«Мой учитель-осьминог»

Номинация: лучший документальный фильм

Если вас мучает вопрос, почему в номинанты не попала впечатляющая «Гунда» Виктора Косаковского, возможно ответом станет одно слово: «Netflix». Этот влиятельный стриминг-сервис снял другой трогательный фильм про животных, который в итоге и попал в шорт-лист «Оскара». Южноафриканский документалист и океанолог Крейг Фостер снял видеодневник с элементами эссе: его закадровый текст поэтичен, наполнен полезными фактами и размышлениями. Занимаясь дайвингом, Фостер встретил осьминожку и потом он снова и снова приплывал к ней, снимая на камеру. Он ей тоже понравился — настолько, что она даже гладила Крейга щупальцами. Он все более привязывался к новой подружке, хотя не вмешался, когда ту чуть не съела акула. А какую ревность он испытал, увидев рядом с ней осьминога! А что было потом!

Получив много номинаций и призов на профильных фестивалях, «Мой учитель-осьминог» также стал лауреатом Британской киноакадемии.

«Особый лагерь: революция инвалидности»

Номинации: лучший документальный фильм

Еще одна документальная картина, спродюсированная для Netflix супругами Обама, чья «Американская фабрика» уже получала «Оскар». «Революция инвалидности» рассказывает, как и многие номинанты этого года, о революционных событиях конца 60-х — начала 70-х. Именно тогда возник летний лагерь Дженед, где волонтеры-хиппи устроили молодым людям с инвалидностью психоделический рай. Выпивка, легкие наркотики, музыка, секс — многие герои фильма впервые поцеловались именно в Дженеде, а кто-то в итоге обзавелся семьей. После такой инъекции принятия многие жители лагеря, вернувшись домой, ринулись в бой за свои права, в итоге добившись и внимания общества, и бесплатных помощников-санитаров.

Никаких формальных изысков от «Особого лагеря ждать не стоит: тут много хроники, много «говорящих голов», а вся логика повествования подводит к тому, как современный мир понимает и решает проблему инклюзии людей с инвалидностью.

Коротко: полнометражная анимация

Номинанты: «Душа», «Вперед»,«Барашек Шон: Фермагеддон», «Легенда о волках», «Путешествие на Луну»

Среди номинантов на премию за лучшую анимацию предсказуемо фигурируют две новинки студии Pixar. Во-первых, смелая «Душа» Пита Доктера — сказка, действие которой происходит после физической смерти героя. Джазмен (впервые в пискаровском фильме фигурирует черный протагонист), мечтавший о большой карьере, преждевременно отправляется на тот свет и, осев в лимбе, убеждает еще не рожденную Душу, что Земля не такое уж плохое место. Во-вторых — «Вперед», история про двух молодых братьев-эльфов, которые ищут своего отца в мире, утратившем магию. Еще один номинант — сиквел британского «Барашка Шона» с подзаголовком «Фермагеддон». Здесь обитатели фермы столкнулись с пришельцами из другого мира; Шон подружился с милой инопланетянкой и должен помочь ей найти дорогу домой.

Общая особенность Оскара-2021 — обилие среди номинантов кино, произведенного стримингами. Среди мультфильмов это, во-первых, «Легенда о волках» Apple Originals, первая картина Томма Мура («Тайна Келлз», «Песнь моря»), сделанная им не на своей студии Cartoon Saloon. Психоделическая двумерная анимация Мура показывает столкновение волшебного и человеческого мира. Героиня — юная дочь охотника — подружилась с девочкой-оборотнем; а в это время английские оккупанты во главе с Оливером Кромвелем пытаются извести всех волков Ирландии.

Второй стриминговый релиз — «Путешествие на Луну», копродукция Netflix и китайской студии Pearl. Мульфильм кажется эхом довирусной эпохи и свойственных ей надежд американских продюсеров на китайский рынок. Он рассказывает о потерявшей мать девочке, которая отправилась со сводным братом на ракете к лунной богине. Однако та оказалась не такой приятной, как в сказках. Другое напоминание об амбициях американцев в Китае — также участвующая в оскаровской гонке диснеевская «Мулан».

Коротко: фильмы с исключительно техническими номинациями

Полный список номинантов в технических категриях смотрите тут

Главная ирония «Оскара»-2021 — пролет Кристофера Нолана мимо всех основных номинаций. Его амбициозный и запутанный «Довод» так и не смог воскресить прокат блокбастеров в пандемию. Теперь он довольствуется номинациями за работу художника-постановщика и лучшие визуальные эффекты. В последней категории у «Довода» есть сильные соперники: «Мулан» с ее батальными сценами и шикарными костюмами, постапокалиптика с гигантскими мутантами «Любовь и монстры», сай-фай Джорджа Клуни «Полночное небо» и история из жизни горилл «Айван, единственный и неповторимый», спродюсированная Анджелиной Джоли.

Вестерн Пола Гринграсса «Новости со всех концов света» с Томом Хэнксом в роли ветерана американской Гражданской войны, который везет немецкую девочку к родным через Дикий Запад, претендует на операторский «Оскар». За картинку тут отвечал Дариуш Вольски, ранее занимавшийся «Пиратами Карибского моря»; фильм Гринграсса — вообще его первая номинация на какую бы то ни было премию (Вольски также выдвигался на премию Британской академии). Также картина номинирована за саундтрек, звук и работу художника-постановщика.

«Грейхануд» Аарона Шнайдера претендует на Оскар за лучший звук— и это серьезный конкурент изысканному «Звуку металла». Атмосфера войны на море создается в фильме о героическом капитане эсминца не столько визуальными спецэффектами, сколько звуками, пробирающими до костей: ударами волн о металлический корпус судна, грохотом орудий, шелестом приближающихся торпед, писком сонара.

Наконец, отметим два эффектных фильма, претендующих на «Оскар» за лучшие костюмы — «Эмму.», экранизацию романа Джейн Остин со скрупулезно воссозданными нарядами эпохи на героине Анни Тейлор-Джой, и «Пиноккио» Маттео Гарроне — мрачную сказку, максимально близкую к духу оригинала Карло Коллоди.