«Борат 2»: Саша Барон Коэн снова троллит Америку. А она по-прежнему ведется!

Саша Барон Коэн — человек с тысячей лиц, гонзо-комик и самый несносный сатирик нашего времени — неоднократно заявлял, что распрощался с образом казахстанского журналиста Бората Сагдиева. После успеха скандального фильма 2007 года актер заявил, что персонаж стал слишком узнаваемым, поэтому использовать его в прежнем качестве трикстера-провокатора уже невозможно (подробнее о рискованном творческом методе Коэна мы писали здесь).

Почему он вернулся?

В последние годы Коэна обвиняют в агрессивной политизированности, хотя он был таким всегда. Это в России «Борат» известен как глумливая комедия про казаха в цивилизованном мире, хотя на самом деле Борат — кривое зеркало самой Америки, концентрат стереотипов американского истеблишмента о том, как выглядят «варвары с посткоммунистического Востока» (то есть и мы с вами). Именно высокомерные «цивилизованные белые люди», а не простак Сагдиев, были по-настоящему унижены на экране.

И вот спустя полтора десятилетия Борат неожиданно возвращается. В компании своей дочери Тутар (Мария Бакалова) он предпринимает турне по США, в которых бушует эпидемия ковида и бурлят политические противоречия. Коэн в образе недалекого иностранца-антисемита снова провоцирует обывателей: в июне он выступил с песней на съезде реднеков-альт-райтов, где его куплетам («заразим Обаму китайским вирусом!») подпевали десятки человек. Но мишенью его самых диких выходок стали политики высшего уровня. В январе Борат сорвал съезд консерваторов, на котором выступал трамповский вице-президент Майк Пенс, а в июле записал фейковое видеоинтервью с бывшем мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани — в финале республиканец едва не занялся сексом с «дочерью» Бората.

Коэн в последние годы активно дает интервью от своего имени, сиквел «Бората» он прямо называет своим вкладом в борьбу с потенциальным авторитаризмом и политикой «открытого фашиста» Дональда Трампа. Неудивительно, что фильм выходит накануне очередных президентских выборов в США.

О чем же фильм?

Мария Бакалова и Саша Барон Коэн

«Борат 2» сразу начинается со сцен, в которых рассказывается, как пытливый журналист провел последние 14 лет. Оказывается, родина была очень разочарована его первым фильмом (официальные лица Казахстана неоднократно критиковали перформансы Коэна), поэтому кудрявый неудачник коротал время в казахском ГУЛАГе. Но в одночасье все меняется: премьер Назарбаев (Дэни Попеску) вызывает Бората в сумрачный офис, где дает ему новое задание. Оказывается, глава правительства расстроен тем, что Макдональд (так в фильме!) Трамп водит дружбу с крутыми мировыми лидерами вроде Владимира Путина, Жаира Болсонару, Ким Чен Ына и Кеннета Уэста. Чтобы Назарбаев смог войти в элитарный клуб, нужно подобраться к правой руке Трампа, вице-премьеру (на самом деле вице-президенту) Майклу Пенсу с подарком — обезьяной Джонни, «министром культуры и первой порнозвездой Казахстана».

Когда Борат доплывает до Америки, то обнаруживает, что вместо животного в коробке сидит его дочь Тутар. О ее существовании он узнал, когда вышел из ГУЛАГа. Списавшись по факсу с Назарбаевым, он решает подарить 15-летнюю девочку Пенсу. Сама Тутар засматривается мультиками про восточноевропейскую принцессу Меланию и толстого американского принца Дональда, поэтому идею поддерживает.

Это все так же смешно?

На американской земле Борат сразу ступает на тропу гонзо-сатиры — покупает в зоомагазине клетку для своей дочери, и они вместе отправляются в центр женского здоровья. Там пастор отговаривает их от аборта, хотя Борат всего лишь пытается объяснить, что девочка проглотила пластмассового младенца. Долгоиграющие перформансы тоже присутствуют — например, Коэн четыре дня, не выходя из образа, живет в доме с реднеками и сторонниками теории заговора (демократы пьют детскую кровь!).

Лучшие его номера — это по-прежнему троллинг политиков (тут исключительно республиканцев) и их фанатичных сторонников. В белоснежном ку-клукс-клановском облачении он проникает на конференцию консерваторов, переодеваясь в туалете в Дональда Трампа, чтобы вбежать в зал во время речи Майка Пенса и предложить ему свою дочь в подарок. Вошло в фильм и то самое выступление Бората-певца с кантри-песнями про ВОЗ, коронавирус и Обаму. Самый острый момент случается ближе к финалу: Тутар берет то самое интервью у президентского адвоката Джулиани. Правда, все эти скандальные сцены уже обсуждались в прессе за несколько месяцев до выхода фильма. Коэн старался снимать, не привлекая внимания, но в 2020-м это сделать намного труднее, чем в 2006-м.

Кроме того, Коэн уже так шутил: в 2018 году вышел его документальный сериал «Кто есть Америка?», где комик примерял на себя несколько разных провокативных образов. Коэн в костюме стереотипного ультралиберала рассказывал консервативным жителям глубинки, что вскоре у них будет построена самая большая в мире мечеть (разумеется, на деньги Клинтонов), а Берни Сандерс с вежливым изумлением слушал монолог блогера-конспиролога (тоже Коэн) о том, что чертов Обама погубил великую страну. Правда, сюжет с демократом Сандерсом занимал от силы 5% материала, так что об объективной насмешке над обоими лагерями американской политики тут говорить не приходится).

К сожалению, «Борат 2» до самых провокационных моментов «Кто есть Америка?» не дотягивает. Жестких, на грани кринжа, номеров в фильме три, ну, четыре. Каждый получасовой эпизод сериала мог похвастаться куда большим сатирическим потенциалом! Когда Коэн в образе агента «Моссада» заставил Дика Чейни оставить автограф на канистре для водных пыток, а конгрессмен Джейсон Спенсер ославился на всю страну, выкрикивая в эфире слово на букву «н» и показывая голый зад на фейковой тренировке по противодействию исламским террористам. Ничего подобного в сиквеле «Бората» нет.

Вердикт

Зачем же Саша Барон Коэн вернулся к отработанному вроде бы образу? Кажется, чтобы полностью изжить его. До сего дня «Борат 1» был символом невежества, пусть невинным, но дикарем. Финал первого фильма сохранял статус-кво: великая Америка оставалась ориентиром для условного Казахстана, а сам Борат никаких уроков в ходе своего путешествия не выучил.

Сиквел же показывает перевоспитание недоразвитого героя из стихийного консерватора в ответственного либерала. Тутар забывает о клетке и постепенно превращается в феминистку, а вместе с ней и «Борат 2» начинает задумываться о роли женщин в современном обществе и мнимом величии Макдональда Трампа. Он даже спасает дочь во время интервью с Джулиани, вбегая в гостиничный номер и предлагая взамен себя. Сиквел «Бората» содержит куда больше игровых сцен и в итоге совершенно неожиданно превращается в трогательное роуд-муви про взаимоотношения отца и дочери (в духе «Бумажной луны» Богдановича или недавней «Последней капли» Софии Копполы).

В итоге фильм зависает в странном положении между игровой комедией и сатирическим доком. Новое явление Бората Сагдиева оказывается ностальгическим, но каким-то необязательным, а его главное достижение — открытие комедийных талантов Марии Бакаловой. Молодая болгарская актриса, до этого снявшаяся в «Гоморре», пока не особо известна и на момент написания этого текста в ее Instagram было всего лишь 16 тысяч подписчиков.