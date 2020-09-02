Венеция-2020: Корейский криминал, гуманитарный триллер из Боснии и Стэйси Мартин в душе

«Ночь в раю»

Криминальный триллер — мощный, как античная трагедия

Тхэ-гу (Ом Тхэ-гу) — гангстер, работающий на крестного отца по имени мистер Янг. В день, когда конкуренты безуспешно пытаются хедхантить Тхэ-гу, в подстроенной автомобильной аварии гибнут его сестра с племянницей (такая вот месть за отказ предать своего крестного отца). Герой наносит ответный удар, приглашая хедхантера в сауну: на запотевшее стекло брызнет кровь, а мистер Янг в награду за лояльность поможет Тхэ-гу сбежать на остров Джеджу. Где у Тхэ-гу и случится та самая, вынесенная в название ночь в компании торговца оружием Куто и Чон-ён, его смертельно больной племянницы (такая вот рифма). С острова путь Тхэ-гу лежит во Владивосток, но дотуда он не доедет — рай ближе.

Пак Хун-джон — сценарист («Я видел дьявола»), режиссер и продюсер, чья фильмография состоит сплошь из гангстерских криминальных драм. Большой опыт в жанре заметен в каждом кадре «Ночи»: хореография рукопашных тут отточена, схватки буквально выглядят как танцы строгих мужчин в черных костюмах и с арматурой в руках, и исполнены они с той экстремальной жесткостью, которая вообще отличает корейское гангстерское кино.

Однако с приездом героя на остров тональность непредсказуемо меняется на лирическую: бескрайний пляж, горизонт, океан, двое влюбленных, которым все это не пригодится. «История преследования и жестокой мести разворачивается в мизансценах с океанскими видами и синим небом. Надеюсь, аудитория считает иронию», — усмехается режиссер. Герои жалят друг друга колкостями: «Ты в порядке?» — «Ненавижу людей, задающих идиотские вопросы. Я похожа на человека, который в порядке?» Чувства невыразимы, спрятаны под броней, невозможность их выразить меняет жанр, превращая «Ночь в раю» в трагедию античной мощи.

«Куда ты идешь, Аида?»

Гуманистический триллер про побег из Сребреницы

В 2006 году фильм Ясмилы Жбанич «Грбавица» получил в Берлине «Золотого медведя». Его тема (главная героиня, боснячка, изнасилованная сербами-четниками во время югославской войны, не может рассказать о случившемся дочери) была очень актуальной: на Балканах вовсю шли поиски военных преступников, ни Ратко Младич, ни Радован Караджич еще не были арестованы, хотя в Гааге уже судили боснийского полевого командира Насера Орича (к возмущения сербов, он был оправдан почти по всем пунктам обвинения). Но, кажется, травма гражданской войны в Боснии еще не изжита, и вот Жбанич снова берется за скальпель, вскрывая нарывы. В этот раз она рассказывает о массовых расправах армии Ратко Младича над мусульманами, отступавшими из захваченной сербами Сребреницы и попавшими в засаду.

Жбанич показывает события глазами Аиды (Ясна Джуричич), школьной учительницы из Сребреницы, аккредитованной переводчицей при в голландском контингенте миротворческих войск ООН. Правильный бейдж правильной конторы может здорово пригодиться в жизни и даже спасти ее. Следом за военным командиром храбрая Аида будет бегать за проволоку и обратно мимо осаждающих базу толп гражданских. Ее цель — протащить внутрь робкого мужа и еще более робких сыновей.

Все метафоры здесь лобовые. И оригинальное название — Quo vadis — апокрифический вопрос апостола Петра, бегущего из Рима, где по приказу Нерона были перебиты христиане, встреченному на пути Христу, который как раз направлялся в Рим. И структура триллера — бег с препятствиями по коридорам базы. И актерская работа: в роли матери, спасающей семью, Джуричич включает рубильник и дает высокое напряжение. «Это фильм о женщине, которую заставили играть в войну, в мужскую игру, — говорит Жбанич. — Он о храбрости, любви и стойкости и еще о том, что происходит, если не обращать внимания на предупреждающие сигналы». Сигнал «Аиды» звучит до неприличия громко и резко (а для кого-то, возможно, и фальшиво: в боснийской войне все стороны пролили достаточно крови, и у сербов тоже имеется свой мартиролог), однако действует как надо: зритель плачет, сопереживая Аиде и всему ее народу.

«Любовники»

Французская мелодрама из штампов изящной огранки

Лиза (Стэйси Мартин) влюблена в Симона (Пьер Нинэ). Но парень ее мечты торгует наркотиками; нечаянно доводя друга до передоза, он сбегает в горизонт. Лиза долго звонит на выключенный телефон и предается отчаянию: ее выгоняют из университета, она устраивается гардеробщицей в раздевалку клуба, где один из номерков оказывается счастливым. Хозяин пальто, обеспеченный господин (Бенуа Мажимель) неопределенных занятий (то ли страховщик, то ли арт-дилер, то ли торговец оружием), вскоре становится ее мужем. Брак решает материальные, но не личные проблемы: богатый муж оказывается контрол-фриком и абьюзером. Отправившись в семейный отпуск на тропический остров, Лиза встречает старую любовь. Симон теперь водитель, он возит богатых туристов, и между героями даже не дистанция, а социальная пропасть. Лиза бросается в нее с головой, но тайное вскоре становится явным.

Режиссер «Любовников» Николь Гарсия — важная фигура французского киноистеблишмента, актриса, снимавшаяся у Бертрана Тавернье, Бертрана Блие, Жака Риветта, Алена Рене, Клода Лелуша и Филиппа Гарреля. В 1986 году она стала сама снимать кино (ее дебютная короткометражка сразу же попала в Канны), и это уже девятый ее фильм. Его попадание в венецианский конкурс можно объяснить либо непотизмом, либо золотым актерским составом (все же именно французские звезды самые популярные в Европе). Собственно, актеры — это главный капитал фильма, названного самой Грасией «мрачной басней», но едва ли содержащего какую-то мораль, кроме «страсть хоть и опасна, но украшает жизнь». Тема вывернутых до предела страстей — единственное, что занимает постановщицу, которая процарапывает любовный треугольник до крови, на телах своих актеров. Страдают все: немолодой опасный Мажимель (он один тут действительно играет, а не позирует), красавец беспредельщик Нинэ, богоподобная Стэйси Мартин. Сцена, в которой она принимает душ в лакшери-отеле, кажется единственным, ради чего было снято это простое, хотя и неглупое глянцевое кино.