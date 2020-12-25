«Девушка, подающая надежды»: Феминистский триллер про насилие, маскирующийся под ромком

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Как «Девушка, подающая надежды» обманывает ожидания и переворачивает тропы триллеров и ромкомов? Почему у фильма такой яркий визуальный ряд? Что делает Кэри Маллиган идеальной актрисой для главной роли? И как фильм Эмиральд Феннел по-новому рассказывает о проблеме сексуализированного насилия?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают с кинокритиком и ведущей подкаста о немецком кино «Покалигарим» Ксенией Реутовой, как устроена «Девушка, подающая надежды» — один из фаворитов оскаровской гонки. О социальной проблематике фильма рассказывает авторка Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Фильмы и сериалы, упомянутые в выпуске:
«Ты» (2018 — настоящее время) — детективный триллер и одновременно деконструкция романтической комедии; главный герой влюбляется в девушку, начинает сталкерить и вмешиваться в ее жизнь.
«Психо» (1960, реж. Альфред Хичкок) — классический триллер о приятном молодом человеке, который оказывается не так прост.
«Зона охоты» (2015, реж. Кирби Дик) — документальный фильм об изнасилованиях в кампусах американских университетах и о том, как руководство вузов скрывает масштаб проблемы.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов