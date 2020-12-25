«Девушка, подающая надежды»: Феминистский триллер про насилие, маскирующийся под ромком

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают с кинокритиком и ведущей подкаста о немецком кино «Покалигарим» Ксенией Реутовой, как устроена «Девушка, подающая надежды» — один из фаворитов оскаровской гонки. О социальной проблематике фильма рассказывает авторка Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.

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