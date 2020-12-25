КиноПоиск
Хочу 200 баллов
Крупным планом

Подкаст«Девушка, подающая надежды»: Феминистский триллер про насилие, маскирующийся под ромком

Обсудить0

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Как «Девушка, подающая надежды» обманывает ожидания и переворачивает тропы триллеров и ромкомов? Почему у фильма такой яркий визуальный ряд? Что делает Кэри Маллиган идеальной актрисой для главной роли? И как фильм Эмиральд Феннел по-новому рассказывает о проблеме сексуализированного насилия?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают с кинокритиком и ведущей подкаста о немецком кино «Покалигарим» Ксенией Реутовой, как устроена «Девушка, подающая надежды» — один из фаворитов оскаровской гонки. О социальной проблематике фильма рассказывает авторка Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Фильмы и сериалы, упомянутые в выпуске:

«Ты» (2018 — настоящее время) — детективный триллер и одновременно деконструкция романтической комедии; главный герой влюбляется в девушку, начинает сталкерить и вмешиваться в ее жизнь.

«Психо» (1960, реж. Альфред Хичкок) — классический триллер о приятном молодом человеке, который оказывается не так прост.

«Зона охоты» (2015, реж. Кирби Дик) — документальный фильм об изнасилованиях в кампусах американских университетах и о том, как руководство вузов скрывает масштаб проблемы.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Обсудить
Обычная жизнь в Санкт-Петербурге резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора
В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и др.
Режиссер:Олег Трофим
Уже в кино
Купить билет

Смотрите также

Как «Девушка, подающая надежды» переизобрела жанр rape and revenge

Как «Девушка, подающая надежды» переизобрела жанр rape and revenge

9 марта
Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»

5 марта2
Кэри Маллиган осудила рецензию, в которой ее назвали «недостаточно сексуальной» для роковой женщины

Кэри Маллиган осудила рецензию, в которой ее назвали «недостаточно сексуальной» для роковой женщины

25 декабря 202038
Чего в «Майоре Громе» больше — эффектного кинокомикса или политической агитки?
Крупным планом

ПодкастЧего в «Майоре Громе» больше — эффектного кинокомикса или политической агитки?

5 апреля54

Главное сегодня

Крупным планом

Подкаст«Девушка, подающая надежды»: Феминистский триллер про насилие, маскирующийся под ромком

Вчера9
«Девушка, подающая надежды»: Феминистский триллер про насилие, маскирующийся под ромком
BAFTA-2021: 15 самых стильных нарядов церемонии

BAFTA-2021: 15 самых стильных нарядов церемонии

Вчера7
Netflix впервые закажет производство российских сериалов. Их могут снять создатели «Эпидемии», «Чик» и «Холопа»

Netflix впервые закажет производство российских сериалов. Их могут снять создатели «Эпидемии», «Чик» и «Холопа»

Вчера6
Стали известны лауреаты премии BAFTA-2021. Больше всего статуэток получила «Земля кочевников»

Стали известны лауреаты премии BAFTA-2021. Больше всего статуэток получила «Земля кочевников»

11 апреля13
Гильдия режиссеров США вручила премию Хлое Чжао за «Землю кочевников»

Гильдия режиссеров США вручила премию Хлое Чжао за «Землю кочевников»

11 апреля3
Кинокритики и киноведы подвели итоги 2020 года. Лучший фильм — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

Кинокритики и киноведы подвели итоги 2020 года. Лучший фильм — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

10 апреля14
Как «Амели» притворяется милой сказкой
Культовое кино

ВидеоКак «Амели» притворяется милой сказкой

10 апреля16
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт