«Суд над чикагской семеркой»: Аарон Соркин снимает фарс про активистов

О чем это?

В 1968 году предвыборному съезду американских демократов в Чикаго сопутствуют массовые акции протеста (в основном против продолжения войны во Вьетнаме и за легализацию «Черных пантер» и наркотиков). Их организовали политические и контркультурные объединения, среди которых выделяются йиппи — члены Международной молодежной партии, выдвинувшей в американские президенты свинку по кличке Пигасус. Полиция применяет силу, ситуация выходит из-под контроля.

Зачинщикам пытаются предъявить обвинения, но еще не прошли выборы, и администрация президента Джонсона сливает дело — кабинет генпрокурора задает вопросы в основном чикагской полиции. Однако спустя полгода правосудию решает помочь новый президент Никсон, и на скамью подсудимых попадают восемь человек: Эбби Хоффман (Саша Барон Коэн), Джерри Рубин (Джереми Стронг), Дэвид Деллинджер (Джон Кэролл Линч), Том Хейден (Эдди Редмэйн), Ренье Дэйвис (Алекс Шарп), Джон Фройнс (Дэн Флаэрти), Ли Вайнер (Ной Роббинс) и Бобби Сил (Яхья Абдул-Матин II).

Последний — лидер «Черных пантер», попавший под раздачу за «пересечение границ штатов с целью организации бунта» (так чикагская семерка стала восьмеркой). Об этом процессе, который сами участники никак не хотят признавать «политическим» (то есть имеющим заведомо предрешенный результат), судье, прокурорах, адвокатах и рассказывает новый фильм Аарона Соркина, всегда любившего писать пространные диалоги и вот выступающего на лучшей для себя территории американской судебной драмы.

Для российской действительности, не скупящейся на громкие и в разной степени абсурдные судебные процессы, жанр судебной драмы все еще остается экзотическим. Традиции такого кино нет, пересчитать примеры можно по пальцам. Причины можно искать в самых разных сферах бытия: и в религии, и в истории, и, конечно, в самом устройстве юридической системы. Очевидно, что лучше всего жанр развит в англосаксонском мире с его традицией прецедентного права (то есть такого, решения в котором основаны скорее на трактовке законов в предыдущих судебных кейсах, чем на совокупности законов как таковых).

Что такое судебный прецедент? Это исторический анекдот, готовая история, разговорная драма или комедия, уже расписанная по ролям. Вот сторона обвинения (приятный молодой прокурор Ричард Шульц в исполнении Джозефа Гордона-Левитта), вот защита (Марк Райлэнс в роли Уильяма Канстлера), вот — хор свидетелей (тут Соркин немного поскромничал, хотя мог вызвать в зал примерно всех контркультурных знаменитостей 1960-х, от Аллена Гинзберга, который учил зал мантре «Харе Кришна», до Джуди Коллинз и Арло Гатри, которые на суде натурально пели свои песни).

Кастинг и балаган

Лихой кастинг (к вышеперечисленным актерам стоит приписать Фрэнка Ланджеллу в роли маразматично-реакционного судьи Хоффмана и Майкла Китона, блистательно посетившего экран в роли бывшего генпрокурора Рэмси Кларка) превращает «Суд над чикагской семеркой» в своего рода фильм-концерт. Имея набор исполнителей такого уровня, грех не дать каждому хотя бы один хитовый номер, тем более что и реальные обвиняемые, получив трибуну, превратили слушание в цирк. Особенно буйствовал руководитель Эбби Хоффман, которого в фильме Соркина исполняет Саша Барон Коэн. Он заявлял, что родился в 1960-м (имя в виду момент психологического прозрения), рекламировал чудодейственные свойства ЛСД и предлагал судье своего дилера из Флориды.

Остальные участники процесса, конечно, не отставали, к примеру вывесили флаг Южного Вьетнама рядом с американским. Это сводило с ума и судью (самая дикая сцена фильма — момент, когда приставы запихивают в рот «черной пантере» Бобби Силу кляп и приковывают к стулу за сквернословие), и присяжных. Всех обвиняемых и их адвокатов в придачу в итоге осудили за оскорбление суда. Участие в процессе на правах свидетелей практически всего лайн-апа Вудстока (да, они пели!) еще больше сделало суд похожим на балаган.

Соркин, конечно, был не в силах утрамбовать в два часа хронометража все перформансы, но он очень старался, и фильм получился праздничным. Ряд моментов — например, тот, в котором оказывается, что треть протестующих были агентами ФБР под прикрытием — способны рассмешить даже самого серьезного зрителя.

Как снимает Аарон Соркин?

Взявшись за лакомый кусок американской истории, обожающий пулеметные диалоги и политинформацию, Соркин нашел что в нем приукрасить, самих по себе протоколов и репортажей из зала суда ему было явно недостаточно.

Повествование выстроено в современном, можно даже сказать нетфликсовском стиле: это американские горки, чтобы интернет-зритель, не дай бог, не заскучал. Документальная хронология при этом, конечно, приносится в жертву кинодраматургии. Соркин переписывает сам ход процесса — например, чтобы закончить на ударном чтении имен погибших (этот эпизод был в реальности, но произошел где-то в середине слушаний).

Судья Хоффман превращается в фигуру комиксовского размаха, смешной символ бюрократической косности. Адвокат Канстлер — супергерой, как и беззащитный Бобби Сил. Яркие споры обвиняемых перемежаются судебными препирательствами и флешбэками с улиц: полицейское насилие все-таки, увы, киногеничнее очередного саркастического выхода Саши Барона Коэна.

Для судебной драмы фильм вообще как-то подозрительно часто выходит за стены здания суда. Соркин, кажется, не вполне доверяет силе написанных им слов и харизме актеров: практически все монологи поддержаны неумолимо звучащим на заднем плане саундтреком, просто чтобы хоть как-то держать ритм повествования. Когда у Соркина-сценариста есть сторонний режиссер, дела обычно идут намного лучше. Впрочем, и как сценарист при всем богатстве имеющейся в его распоряжении фактуры он ведет себя странно. Чтобы понять это, достаточно найти в интернете текст судебного выступления Рэмси Кларка, сыгранного тут Китоном. Его же словно сам Соркин написал. Зачем было нужно все это выкидывать?

Вердикт

Россыпь отличных камео и несколько замечательных (оскаровских по потенциалу) актерских работ, исключительная история, ставшая основой сценария, — все это, к сожалению, не делает «Суд над чикагской семеркой» блестящим фильмом. Трудно избавиться от мысли об упущенных возможностях, от ощущения, что авторское самоупоение попросту убивает отличный материал. Автор так хочет казаться певцом прогресса, так хочет провести параллели с днем сегодняшним, что редуцирует великий абсурд жизни до борьбы хайратого добра со стриженным злом. Короче, это вам не «Социальная сеть», тоже снятая по сценарию Соркина, но Финчером.

Однако на фоне прочего нетфликсовского потока и в ожидании финчеровского же «Манка» «Суд» выглядит достойным и предельно актуальным — особенно для России с ее судебными прецедентами — примером того, как можно одновременно развлекать и работать с исторической фактурой.