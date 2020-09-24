Что смотреть дома: «Беспринципные», «Суд над чикагской семеркой», «По волнам: Искусство звука в кино»

Политическая драма Аарона Соркина, хоррор про амбициозную пианистку, документальный фильм о том, как саунд-дизайн повлиял на кинематограф, — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов. Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Беспринципные» Альманах любовных похождений обитателей Патриарших прудов. Где смотреть: КиноПоиск HD

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«Суд над чикагской семеркой» Драма Аарона Соркина о протестах против войны во Вьетнаме. Где смотреть: Netflix

В 1968 году во время съезда Демократической партии в Чикаго проходили молодежные протесты против войны во Вьетнаме и других сомнительных пунктов американской политики. Активности левых радикалов пыталась противостоять полиция, а семерых молодых людей (в том числе лидера «Черных пантер» Бобби Сила) показательно судили за попытку организации бунта. Это второй режиссерский проект сценариста Аарона Соркина после не самого удачного дебюта «Большая игра». Теперь ставки выросли: исторический материал, социальная ярость и впечатляющий ансамбль (Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Яхья Абдул-Матин II, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Китон и другие).



«Дес» Дэвид Теннант — серийный убийца. Где смотреть: Sundance Now

Британская история ужасов: Дэвид Теннант играет реального маньяка Денниса Нильсена, который на стыке 1970-х и 1980-х убил 15 человек. Сериал фокусируется не на поимке преступника (его выдала засоренная останками канализация), а на его допросе и попытках разобраться, как Дес (так просит называть себя Нильсен) стал тем, кем стал. Скупая фактура, сдержанная игра Теннанта, пугающе похожего на своего героя, вопросы без ответов — получился строгий британский детектив о непостижимости зла.



«Сглаз» Мистический хоррор о подозрительном женихе. Где смотреть: Amazon Prime

«Сглаз» — третий фильм хоррор-альманаха студии Blumhouse для Amazon. В основе картины — аудиопьеса восходящей звезды американского театра Мадхури Шекар. Паллави (Сунита Мани) — успешная 30-летняя женщина, чья личная жизнь заставляет ее мать Уше (Сарита Чоудри) волноваться и подозревать сглаз. Она активно ищет для дочери мужа, но то, что начинается как комедия про разницу американских и индийских культурных кодов, вскоре превращается в параноидальный триллер: симпатичный Сандип (Омар Маскати), с которым начинает встречаться Паллави, кажется Уше человеком из ее прошлого и чуть ли не злым духом.



«Ноктюрн» Хоррор-версия «Одержимости» Дэмьена Шазелла. Где смотреть: Amazon Prime

Застенчивая пианистка Джульетта (Сидни Свини из «Эйфории») вечно находится в тени сестры-близняшки. Однако фаустианская сделка и доступ к заметкам недавно погибшей ученицы музыкальной школы позволяют ей затмить родственницу. Дебют постановщицы Зу Кверке вызывает дежурные ассоциации с «Одержимостью» Дэмьена Шазелла и «Черным лебедем» Даррена Аронофски, но еще сильнее — с позапрошлогодним нетфликсовским «Совершенством» про мстительную виолончелистку. Это четвертая и, кажется, последняя картина альманаха Welcome to Blumhouse, во всяком случае пока.



«По волнам: Искусство звука в кино» Док о роли и эволюции звука в фильмах. Где смотреть: КиноПоиск HD

Есть традиция делить фильмы на те, в которых важнее текст, и те, в которых — изображение. Это противопоставление игнорирует не менее важную часть кинематографа — звук. «По волнам» Мидж Костин, которая занималась саунд-дизайном «Скалы» и «Армагеддона», пытается восстановить справедливость и напоминает, что слышать мир человек начинает уже в утробе, а звуком можно создать целый мир, едва ли не более впечатляющий, чем при помощи камеры или слов. Вместе с Костин о роли аудио рассуждают известные режиссеры и звукорежиссеры — от Софии Копполы и Терезы Эктон («Спасти рядового Райана») до Кристофера Нолана и Уолтера Марча («Апокалипсис сегодня»).



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«Руководство для нянь: Как поймать монстра» Хоррор про нянь, которые спасают детей от чудовищ. Где смотреть: Netflix

Юная Келли (Тамара Смарт) начинает подрабатывать няней, и на первой же смене ее подопечного крадет бугимен — некто Гран Гиньоль (Том Фелтон). Удивительное событие открывает ей дверь в мир детских страхов, где полно разных чудищ, с которыми борется целая организация боевитых нянь. Страшилки про монстров под кроватью — по-прежнему неисчерпаемый источник сюжетов. Вот и Netflix готов сделает франшизу по циклу Джо Балларини, если «Руководство» покажет хорошие цифры.



«Социальная дистанция» Zoom-сериал от создателей «Оранжевый — хит сезона». Где смотреть: Netflix

В августе вышло новое шоу Дженджи Коэн «Молодые охотницы за головами», а следом она спродюсировала восьмисерийный альманах про самоизоляцию, который превозносит силу человеческого духа. «Социальная дистанция» рассказывает про разлученные семьи и изматывающую работу врачей, дистанционную борьбу с алкогольной зависимостью и путешествия посредством видеоигр. Возможно, полгода назад сериал смотрелся бы еще актуальнее, но и сейчас жизнь во время ковида не балует поводами для оптимизма — любой вдохновляющий проект оказывается кстати.

«100 лет счастья и сожаления»

Фильм-коллаж о важнейших человеческих состояниях.

Где смотреть: Artdoc.Media

Документальный фильм Константина Салтыкова — 30-минутный коллаж из монологов десяти людей десяти поколений, размышляющих о том, что такое счастье и что в их жизни вызывало сожаления. Не только попытка ухватить ответы на вечные вопросы, которые дают люди разных возрастов, но и своего рода столетняя интеллектуальная одиссея, которая осмысляет, как менялись жизненные приоритеты россиян.

«Идея»

Прорывной мультфильм о силе мысли.

Где смотреть: Mubi

В 1932 году аниматор Бертольд Бартош, который прежде работал с выдающейся художницей силуэтных мультфильмов Лотти Рейнигер, переехал в Берлин и экранизировал одноименный роман-ксилографию «Идея». Сюжет 30-минутного фильма посвящен возникновению и путешествию идеи: рожденная в сознании мыслителя-художника, она — обнаженная женщина — отправляется в мужской мир, где на нее посягают власть и капитал. Экспериментальный мультфильм и сам столкнулся с сопротивлением цензуры — не из-за обнаженной натуры, а из-за пропаганды социализма.

Автор: Алексей Филиппов