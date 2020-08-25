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Аарон Соркин готов написать сиквел «Социальной сети», но только если его снимет Дэвид Финчер

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Во время записи подкаста Happy.Sad.Confused Аарон Соркин признался, что не против поработать над продолжением «Социальной сети» о современной истории Facebook. В последние годы соцсеть оказалась в центре нескольких скандалов, в том числе связанных с политикой, и Соркин уверен, что из этого получилась бы интересная история. Но он согласен взяться за сиквел, только если Дэвид Финчер вернется в режиссерское кресло.

«Я действительно хочу увидеть продолжение. И Скотт (Рудин, продюсер фильма — Прим. ред.) хочет увидеть продолжение, — говорит Соркин. — Люди обсуждали его со мной. Мы увидели темную сторону Facebook».

«Социальная сеть» рассказывает о создании одной из самых популярных социальных сетей — Facebook — от первой идеи в общежитии Гарвардского университета до многомиллионной империи. В центре сюжета — основатель Facebook Марк Цукерберг, который в попытке доказать миру свою значимость был готов идти по головам, предавая друзей и соратников.

Фильм, который принес Соркину «Оскар» за сценарий, основан на книге Бена Мезрича «Случайные миллиардеры». В 2019-м другую книгу о соцсети, «Zucked», выпустил Роджер Макнэйми, один из первых инвесторов компании. Соркина заинтересовала книга, и он даже встречался с автором, который предупреждал Цукерберга и главу Facebook Шерил Сандберг о странной политической активности на платформе.

«Сандберг и Цукерберг не захотели ничего делать по этому поводу, — отметил Соркин. — Все закончилось тем, что Макнэйми в подвальном безопасном конференц-зале Сената проводит брифинг для членов подкомитета по разведке о том, как Facebook разрушает демократию: „У нас есть огромная проблема, и с этим нужно что-то делать“».

«Но я напишу сиквел, только если Дэвид поставит его», — закончил Соркин разговор о «Социальной сети».

16 октября на Netflix выйдет новый режиссерский проект Соркина — драма «Суд над чикагской семеркой».

Источник: Happy.Sad.Confused

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