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Netflix закрыл сериал «Блеск» после третьего сезона. «Молодых охотниц за головами» — после первого

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Сериал «Блеск» о женском рестлинге не вернется на экраны. Netflix прекратил производство четвертого сезона, который был заказан в августе 2019-го. Работа над продолжением шла полным ходом, и создатели успели отснять первый эпизод, когда съемки пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса. В связи с дороговизной проекта в конечном счете стрим-сервис принял решение полностью закрыть сериал. Актерскому составу и съемочной группе полностью оплатили работу.

«Коронавирус убил настоящих людей. Это национальная трагедия, и мы должны сосредоточиться на ней. Он же, судя по всему, убил наш сериал, — заявили создатели проекта Лиз Флэхайв и Карли Менш. — Netflix решил не заканчивать съемки заключительного сезона „Блеска“. Нам была предоставлена творческая свобода сделать сложную комедию о женщинах и рассказывать их истории. И о рестлинге. А теперь этого больше нет. В мире сейчас происходит много дерьмовых вещей, которые намного важнее этого. Но все равно отстой, что мы больше не увидим этих пятнадцати женщин вместе в кадре».

С проектом распрощалась и звезда сериала Элисон Бри. «Дом — милый „Блеск“», — написала актриса в Instagram.

Кроме «Блеска», Netflix закрыл сериал «Молодые охотницы за головами». Проект вышел 14 августа 2020 года и получил в основном положительные отзывы критиков и зрителей. Несмотря на это, Netflix остался недоволен просмотрами и не стал продлевать сериал на второй сезон.

Источник: Deadline 1 / Deadline 2 

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