В сиквеле «Бората» Саша Барон Коэн намерен показать «опасность движения к авторитаризму»

В интервью New York Times Саша Барон Коэн раскрыл, почему он решил вернуть на экраны Бората. По словам британского комика, первый «Борат» помог раскрыть внутренние предрассудки людей, но к созданию сиквела его подтолкнуло движение США в сторону авторитаризма.

«В 2005 году вам нужен был персонаж вроде Бората — женоненавистника, расиста и антисемита, — чтобы заставить людей раскрыть свои внутренние предрассудки. Теперь эти внутренние предрассудки очевидны. Расисты гордятся тем, что они расисты, — говорит Коэн, называя Дональда Трампа «открытым расистом, открытым фашистом». — Моей целью здесь не было разоблачение расизма и антисемитизма. Цель состоит в том, чтобы рассмешить людей, но мы показываем опасное движение в сторону авторитаризма».

Коэн также рассказал, что ждет зрителей в продолжении. Среди прочего его герой использует клумбу у отеля Трампа в качестве туалета, а свою дочь держит в клетке. Дочка Бората задается вопросом, «лучше ли ее клетка, чем клетка Мелании», а когда Борат ведет ее за покупками, он просит показать отдел «„Нет“ значит „да“». Покупая шоколадный торт, он требует, чтобы на нем со смайликом было написано «Евреи не заменят нас».

Самым сложным оказался эпизод, в котором Борат в разгар пандемии пять дней живет с двумя любителями теорий заговоров. Все это время Коэн не выходил из образа Бората: «Я просыпался, завтракал, обедал, ужинал, засыпал как Борат, когда я жил в доме с этими двумя сторонниками теорий заговора».

Не все розыгрыши Бората прошли бесследно. Так, на создателей «Бората 2» подали в суд наследники покойной жертвы холокоста Джудит Дим Эванс, которая появилась в сиквеле, потому что думала, что у нее брали интервью для серьезного документального фильма. В иске утверждается, что мисс Эванс была «напугана и расстроена», узнав, что фильм «на самом деле был комедией, направленной на высмеивание холокоста и еврейской культуры».

Иск подала дочь Мишель Дим Сен-Пьер против Amazon Prime и студии Oak Springs Productions. Она требует удалить сцены с Эванс и возместить убытки в размере не менее 75 тыс. долларов.

Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.

Премьера проекта на стрим-сервисе Amazon состоится 23 октября.

Источник: New York Times