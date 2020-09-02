Как Фрэнсис МакДорманд нарушила все правила Голливуда, но стала лицом американского кино

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ВидеоКак Фрэнсис МакДорманд нарушила все правила Голливуда, но стала лицом американского кино

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Как Фрэнсис МакДорманд перешла от однотипных героинь второго плана к главным ролям? Почему она не любит светские вечеринки и не фотографируется с поклонниками? Что объединяет всех ее персонажей — от беременной полицейской в «Фарго» до пробивной Милдред в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури»? И почему она идеальная актриса для главной роли в «Земле кочевников»?

В этом видеоэссе разбираем карьеру Фрэнсис МакДорманд, самой необычной голливудской звезды.

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Обычная жизнь в Санкт-Петербурге резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора
В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и др.
Режиссер:Олег Трофим
Уже в кино
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