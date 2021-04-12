«Это среднестатистическая работа». Российские операторы комментируют претендентов на «Оскар»

Для такой полевой работы очень важен точный подбор съемочной группы. Во-первых, группа должна быть небольшой. Во-вторых, деликатной. Собрав команду единомышленников, Хлоя добилась главного: на экране присутствует та самая зыбкость реальности, сохранить которую достаточно трудно даже в документальном кино.

Несмотря на почти документальный метод работы, камера Джошуа не подчеркнуто грязная, а эстетски ручная. Чжао сказала ему перед съемками: «Изображение в этом фильме должно петь, хорошо?» Эта установка стала ключевой для поиска языка.

С первых же кадров мы эмоционально подключаемся к Фрэнсис и дальше буквально проживаем весь фильм через нее. Эффект такого чувственного участия достигается благодаря маленькой физической дистанции между оператором и героиней (метр-полтора). Джошуа использует широкоугольную оптику и фокусное расстояние 16—18—25 мм (объективы Zeiss Ultra Prime).