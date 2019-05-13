От Гая Фокса до Пугала: Самые знаменитые маски в кино

Одним из символов пандемии COVID-19 стали медицинские маски. Во многих странах ношение масок в общественных местах стало обязательным. К тому же многие и сами опасались заразиться, поэтому во время прогулок закрывали нижнюю часть лица. Подобная мера безопасности уже переросла в модный тренд: бренды в своих ателье стали шить маски, которые потом направили в медицинские центры и больницы.
Мы вспомнили самые популярные маски из известных фильмов и рассказываем, как они повлияли на массовую культуру или, наоборот, как массовая культура повлияла на создание этих масок для персонажей. В списке — герои хорроров, комиксов и классики XX века.
V
Маска Гая Фокса не только одна из самых узнаваемых в кино и комиксах. Она стала символом протестного движения и в реальной жизни — практически на любых гражданских акциях ее можно увидеть в бушующей толпе. Объяснить эту связь нетрудно: герой экранизации комикса Алана Мура, анархист и революционер V, живет в тоталитарной Англии, которая жаждет абсолютного контроля над населением. Однажды он попадает в концлагерь, где подвергается медицинским экспериментам и тестам. Выжив и сохранив рассудок, V сбегает, взорвав лабораторию, и на свободе начинает крестовый поход против системы, жестоко расправляясь с ее адептами.
Дизайн маски придумал Дэвид Ллойд, иллюстратор оригинального комикса Алана Мура. Дворянин Гай Фокс, он же V, носит маску, чтобы скрыть ожоги полученные в концлагере.
Фото: Wiktor Szymanowicz, Barcroft Media via Getty Images
После премьеры фильма протестующие частенько выходят на улицы в масках. Например, активисты хакерской группы «Анонимус» и некоторые участники «Захвати Уолл-стрит». А фото выше сделано в 2018 году в Лондоне во время акции «Марш миллиона масок» против глобальных корпораций и коррумпированных политиков.
Фото: Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images
Джокер
Маска и грим Джокера — символ анархии, неконтролируемого безумия и прочная ассоциация с одним из самых харизматичных негодяев в истории кино. В фильме Кристофера Нолана король преступного мира Готэма и главный враг Бэтмена обезличен: мы не знаем ни его биографии, ни настоящего имени, но его внешний облик моментально врезается в память.
Маска, которую мы видим в начале фильма, — это отсылка к сериалу «Бэтмен», а конкретно к эпизоду «The Joker is Wild» 1966 года, где Джокера сыграл Сесар Ромеро. Сочетание цветов его грима сильно напоминает маску во время ограбления банка.
В остальных же сценах Хит Леджер предстает в гриме, нанесение которого занимало около часа. Для сравнения: Хоакина Феникса гримировали всего 15—20 минут, а Джареда Лето — три часа.
Фото: Burak Akbulut, Anadolu Agency via Getty Images
Маску, отдаленно похожую на ту, что была на Джокере во время ограбления, недавно надел один из жителей Мадрида. Он был в числе протестующих, недовольных тем, как правительство Испании борется с коронавирусом.
Фото: Burak Akbulut / Anadolu Agency via Getty Images
Джейсон Вурхиз
Хоккейная маска Джейсона Вурхиза — визитная карточка хорроров 1980-х, без которой не обходится ни Хеллоуин, ни Comic-Con, ни любое другое торжество гик-культуры. Но маньяк-убийца получил ее не сразу. В первом фильме мы видим Джейсона еще ребенком в воспоминаниях его матери, а во втором он носит на голове мешок, под которым скрыто лицо, изуродованное в результате врожденной опухоли. В третьей части Джейсон начинает охоту на группу молодых людей и, убив одного из них, находит ту самую хоккейную маску.
Знаменитая маска появилась в фильме благодаря специалисту по 3D-эффектам Мартину Джею Садоффу. Он занимался хоккеем и как-то раз принес на съемки спортивную экипировку, включая маску команды Detroit Red Wings. Она приглянулась режиссеру Стиву Майнеру, и тот сделал копию большего размера. На получившейся маске он добавил отверстия и красные треугольники вокруг носа.
Фото: Ollie Millington, Getty Images
Фанат Джейсона наводит ужас на посетителей лондонского Comic-Con.
Фото: Ollie Millington / Getty Images
В сценах, где на Джейсоне нет хоккейной маски, Ричард Брукер снимался с толстым слоем грима, который изображал увечья его героя. На его наложение уходило по 6 часов.
Дарт Вейдер
франшиза «Звездные войны»
У шлема Дарта Вейдера особый и в то же время знакомый стиль. Дело в том, что художник по костюмам Джон Молло держал в уме дизайн штальхельма — пехотной каски, которую носили немецкие солдаты. За 43 года образ Вейдера неоднократно цитировался на всевозможных конвентах, а журнал Empire поставил его на первое место в топе главных злодеев всех времен.
Изначально в костюме Вейдера не было шлема. Добавить его предложил художник Ральф Маккуорри, когда узнал, что по задумке Джорджа Лукаса злодей должен безболезненно перемещаться в космическом пространстве. В итоге Маккуорри объединил дыхательную маску и шлем самурая, создав один из самых запоминающихся образов в космическом фэнтези.
Фото: Omar Havana, Getty Images
Образ Вейдера также иногда становится символом протеста в реальной жизни. Это фото сделано в декабре 2019 года в Париже во время протестов против пенсионной реформы.
Фото: Omar Havana / Getty Images
Фото: Samir Hussein, WireImage, Getty Images
А вот косплеер в костюме Вейдера ведет за собой отряд штурмовиков на лондонской премьере девятого эпизода.
Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images
Майкл Майерс
Франшиза «Хэллоуин»
Свою белую маску — тоже неизменный атрибут любого гик-праздника — Майкл Майерс крадет в хозяйственном магазине, после того как сбегает из психиатрической больницы, куда его поместили в детстве за жестокое убийство сестры. Именно в ней он будет злодействовать во всех фильмах серии, за исключением «Хэллоуин 3: Сезон ведьм», в котором герой не появляется.
На съемки первого фильма у Джона Карпентера было всего 300 тыс. долларов, поэтому отделу по реквизиту пришлось импровизировать. В итоге художник-постановщик Томми Ли Уоллес купил за два доллара маску Уильяма Шетнера из «Звездного пути», а чтобы Майерс внушал ужас, на лицевой части расширили отверстия для глаз и почти полностью удалили брови.
Фото: Getty Images
В следующих частях маска Майерса почти не менялась, если не считать, например, более вытянутой лицевой части и длинных волос, которые появились в пятом фильме. Фанаты, впрочем, приняли дизайн негативно, в числе прочего раскритиковав коричневые брови.
Фото: Getty Images
Призрачное Лицо
Маску Призрачного Лица сложно перепутать или забыть, поскольку череп и кричащий человек, которых она одновременно напоминает, — настоящая квинтэссенция ужаса. Во франшизе «Крик» под маской убийцы скрывались разные герои, но образ линчевателя оставался прежним: черный плащ, нож и маска с вытянутым ртом и глазницами.
Знаменитую маску обнаружила продюсер фильма Марианн Маддалена, когда в поисках съемочных локаций посетила дом, где снималась «Тень сомнения» Альфреда Хичкока. Аксессуар оказался продукцией компании Fun World, поэтому Уэсу Крэйвену пришлось добиться разрешения использовать маску в своей картине.
Фото: Ollie Millington, Getty Images
Призрачное лицо — популярное украшение любого мероприятия, завязанного на поп-культуре. Вот, например, косплеер пугает посетителей Comic-Con в Лондоне.
Фото: Ollie Millington / Getty Images
Фото: Ollie Millington, Getty Images
А вот Призрачное Лицо в компании других икон хоррора — Майкла Майерса из «Хэллоуина» и Джейсона Вурхиза из «Пятницы, 13-го».
Фото: Ollie Millington / Getty Images
Бэтмен
«Бэтмен» (1989) и «Темный рыцарь» (2008)
Маска Бэтмена едва ли нуждается в представлении. Темный рыцарь по-прежнему в числе лидеров в списках главных героев комиксов — например, Empire поставил его на второе место. Комиксы DC, похоже, никогда не покинут большие экраны, а маска Бэтмена еще долго будет украшать прилавки магазинов и развлекательные конвенты.
В фильме Тима Бёртона костюм Бэтмена был сделан из латекса, поэтому маска легко деформировалась и по сегодняшним меркам напоминала наряд для Хеллоуина, нежели боевой комплект.
Спустя почти 20 лет Кристофер Нолан изобразил экипировку Бэтмена в виде настоящей брони. В «Темном рыцаре» маска сделана из прочного, пуленепробиваемого материала.
Фото: Ollie Millington, Getty Images
Бэтмен — по-настоящему народный герой. Его преданных фанатов можно встретить где угодно, даже в лондонском метро!
Фото: Ollie Millington / Getty Images
Маска
Благодаря зеленой маске Джим Керри исполнил если не лучшую, то уж точно самую яркую роль в карьере — чего только стоят отвисшая челюсть и выскочившие из орбит глаза! Фильм Чака Рассела наследует тропы классического супергеройского кино. Неудачник Стэнли Ипкисс живет ничем не примечательной жизнью до тех пор, пока случайно не обнаруживает деревянную маску, которая наделяет его магическими способностями.
На превращение Джима Керри в супергероя гримеры тратили по четыре часа, что порой раздражало актера. При этом Чак Рассел признавался, что талант Керри изображать самые разные гримасы сэкономил студии около миллиона долларов на спецэффектах, тогда как лицо менее выразительного актера пришлось бы обрабатывать на постпродакшене.
Фото: Ollie Millington, Getty Images
После выхода «Маска» собрала в прокате 351 млн долларов при бюджете в 23 миллиона, а роль Керри покорила не одного зрителя. На фото — косплеер Маски из Лондона. Ни один Хеллоуин не обходится без такого комплекта.
Фото: Ollie Millington / Getty Images
Ганнибал
Если увидел маску Лектера — жди беды. Железный корпус, плотно прилегающий к его лицу, и железные прутья на месте рта дают понять, что Ганнибал может разделаться с жертвой одними зубами. А взгляд Энтони Хопкинса пугает еще сильнее. Такую маску его герой носил в тюрьме, где Ганнибала навещала стажерка Кларисса Старлинг (Джоди Фостер) — ей понадобилась помощь одного маньяка в поимке другого.
Маску Лектера сделал скульптор Эд Кубберли по просьбе художницы по костюмам Коллин Этвуд. На тот момент он ничего не знал ни об Энтони Хопкинсе, ни о грядущем фильме, но зато умел делать хоккейные маски. Идея пришла к нему за пять минут. Кубберли взял нижнюю часть вратарской маски, закрыл отверстие для рта тремя железными прутьями и закрасил поверхность зелено-коричневыми тонами.
Фото: Don Post
В преддверии Хеллоуина в 2008 и 2009 годах студия Don Post выпустила линейку масок Лектера.
Фото: Don Post
Кролик
Фанаты «Донни Дарко» до сих пор спорят о замысле фильма Ричарда Келли, и одна из его загадок — это человек в костюме и маске кролика по имени Фрэнк, который приходит к старшекласснику Донни Дарко (Джейк Джилленхол) и предупреждает о конце света. После встречи героя ждет череда курьезов — от упавшего с неба двигателя самолета до полубреда, в котором Донни затапливает свою школу. А кролик все время где-то рядом, в маскарадном костюме и с жутким оскалом.
Возможными источниками вдохновения для кролика режиссер называет собственные сны и роман-сказку «Обитатели холмов». Он точно знал: тряпичный костюм должен вызвать у зрителя тревогу. Для этого художники изобразили на маске Фрэнка кривую усмешку.
Пугающая улыбка Фрэнка сделала маску одной из самых популярных в канун Хеллоуина.
Фото: Jerritt Clark, Getty Images
В 2017 году «Донни Дарко» исполнилось 15 лет. В честь юбилея в Лос-Анджелесе прошел торжественный показ, который посетил, например, Эдгар Райт.
Фото: Jerritt Clark / Getty Images
Экс-президенты
В отличие от хорроров, маски в фильме Кэтрин Бигелоу не только внушают страх — это и некая насмешка над теми, кого грабят их носители. Дело в резиновых гримасах, сделанных по подобию лиц президентов США. По сюжету спецагент Джонни Юта (Киану Ривз) выходит на работу в ФБР, где получает первое задание — выследить банду грабителей, которые обнесли не один десяток банков. У преступников особые приметы: они никого не убивают, не берут много денег и, предположительно, увлекаются серфингом.
Во время каждого ограбления преступники носят маски бывших глав США — Линдона Джонсона, Джимми Картера, Рональда Рейгана и Ричарда Никсона (слева направо).
Под маской Рейгана скрывается лидер банды Бодхи в исполнении Патрика Суэйзи.
Фото: Getty Images
Сегодня любой желающий может купить комплект масок за 172 доллара на Amazon.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
В следующем году «На гребне волны» отметит 30-летие. С момента выхода вокруг фильма возник собственный фандом, а поклонники продолжают косплеить грабителей на разных конвентах.
Фото: Getty Images
Бэйн
«Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Бэйн, террорист, захвативший Готэм в триквеле «Темного рыцаря», носит маску-респиратор, которая смешивает вдыхаемый им воздух с газом, спасающим его от боли. Кроме того, из-за маски его голос отличается низким и оттого зловещим тембром.
Свое детство Бэйн провел в подземной тюрьме, где однажды подвергся жестокому нападению толпы. В фильме не упоминается, какую травму он получил, но благодаря маске Бэйн не чувствует боли и может сражаться на равных с остальными.
Фото: Shareif Ziyadat, Getty Images
Образ Бэйна часто цитируется за пределами кино. Так, в 2018 году баскетболист Джеймс Харден отметил Хеллоуин в маске, как у суперзлодея.
Фото: Shareif Ziyadat / Getty Images
Фото: Paul Butterfield, Getty Images
А вот — девушка в образе Бэйна на очередном гик-конвенте. Маска суперзлодея ценится среди фанатов, а после вспышки COVID-19 такие аксессуары стали еще популярнее.
Фото: Paul Butterfield / Getty Images
Фрэнк
Джон, главный герой картины Леонарда Абрахамсона, живет где-то в глубинке Англии и грезит о карьере музыканта. Однажды удача протягивает руку: в город приезжает рок-группа, в составе которой Джон вскоре будет колесить по Ирландии, играя на клавишных и принимая участие в записи ее дебютного альбома. Все бы ничего, если не считать одну странность: лидер бэнда — странноватый парень по имени Фрэнк, который никогда не снимает гигантскую маску. Дело в том, что в детстве у Фрэнка были проблемы с психикой, и однажды отец соорудил ему такую маску.
Несмотря на то, что Фрэнка играет сам Майкл Фассбендер, его лицо мы видим лишь в конце, а остальные полтора часа актер носит большую голову из папье-маше.
Фото: Tim P. Whitby, Getty Images for Sundance
Один из первых показов картины состоялся в апреле 2014 года в Лондоне. Мероприятие вышло максимально аутентичным: зал стадиона 02 Arena был забит зрителями в масках Фрэнка.
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for Sundance
Роршах
Маска Роршаха сшита из белой ткани, на которой все время переливаются темные пятна. Такая композиция напоминает знаменитый тест Роршаха, где испытуемый по-своему интерпретирует карточку с белыми кляксами.В «Хранителях» под этой маской скрывается Уолтер Ковач, единственный супергерой, который продолжает действовать вне закона, жестоко расправляясь с преступниками.
Переливающиеся пятна Роршаха были сделаны с помощью компьютерной графики. На съемках актер Джеки Эрл Хейли носил латексную маску, а уже на постпродакшене на нее добавили движущиеся кляксы. Причем скорость пятен зависит от того, какие эмоции испытывает Роршах во время сцены.
Фото: Andrew Toth, Getty Images for New York Comic Con
«Хранители» по праву считаются лучшей картиной Зака Снайдера, а ее герои стали частью поп-культуры и объектами косплея. Роршах не исключение.
Фото: Andrew Toth / Getty Images for New York Comic Con
Кожаное Лицо
Образ маньяка Буббы Сойера, включая маску, частично вдохновлен Эдом Гином, серийным убийцей, орудовавшим в США в прошлом столетии. Помимо прочего, он выкапывал трупы на кладбищах и расчленял их, отслеживая новые захоронения через некрологи в газетах. В фильме Маркуса Ниспела и Тоуба Хупера семья Буббы также вскрывает могилы и охотится на людей, а сам маньяк прячет лицо под маской, сделанной из кожи его жертв.
В первом фильме Кожаное Лицо появляется в трех образах — в маске для убийства, маске Старой леди и маске Красотки». По словам актера Гуннара Хансена, маска как бы обезличивает его героя, и, чтобы выразить себя, он периодически меняет облик.
Когда в дом приходят Дрейтон и Салли, на Буббе маска Старой леди. Еще мы видим на нем фартук и деревянную ложку в руках. Так маньяк дает понять, что в данный момент хочет быть домохозяйкой и готовить.
К ужину Кожаное Лицо надевает маску Красотки. Также на нем женский парик и черный костюм, которые соответствуют традициям провинциального юга США.
Боба Фетт
«Звездные войны»
Пусть Боба Фетт и не главный герой «Звездных войн», его фандому позавидует звезда не одной франшизы. А теперь его, похоже, ждет новый виток популярности: дело в том, что шлем и броня Бобы сделаны из сверхпрочного мандалорского железа — того самого, которое выручает главного героя «Мандалорца». И, по слухам, знаменитый наемник, выследивший Хана Соло по просьбе Дарта Вейдера, появится во втором сезоне шоу.
Шлем Бобы Фетта многофункционален. Он дает обзор на 360 градусов, оборудован сенсорным датчиком, позволяющим выслеживать цели, а также имеет запас кислорода на два часа.
Фото: Albert L. Ortega, Getty Images
Косплееров Бобы Фетта можно встретить на любом Comic-Con и, конечно же, на Star Wars Celebration.
Фото: Albert L. Ortega / Getty Images
Железная Маска
В костюмированной драме, частично основанной на романе «Виконт де Бражелон» Александра Дюма, маска — символ заточения. Ее носит Филипп, брошенный в тюрьму своим братом, королем Франции Людовиком XIV. За почти 400 лет история Железной Маски значительно повлияла на мировую культуру. Узник упоминается в творчестве Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, а также в других фильмах, включая картины Джеймса Уэйла и Аллана Дуона.
Перед съемками художники разработали несколько вариантов масок, и на финальный во многом повлиял Леонардо ДиКаприо. Актер хотел, чтобы ему было по-настоящему некомфортно в образе Филиппа, поэтому маску специально сделали тесной.
Вот так узник выглядел в фильме «Человек в железной маске» 1939 года. Еще Железная Маска появлялся как минимум в семи картинах, включая эпизод «Утиных историй».
Убийцы
Дизайнеры масок из «Незнакомцев», очевидно, цитируют классику. Например, маски двух девушек стилистически напоминают «„V“ значит Вендетта», а образ их друга явно отсылает нас к Пугалу, злодею из «Бэтмен: Начало». В триллере Брайана Бертино, вдохновленном историей убийства Шэрон Тейт, это трио врывается в загородный дом и терроризирует молодую пару.
Если у девушек — Куколки и Красотки — обычные пластиковые маски, то их спутник носит тряпичный мешок, чем напоминает Джейсона Вурхиза из «Пятница, 13-е — Часть 2».
Свои лица незнакомцы показывают жертвам только один раз — перед тем как их убить.
Ирма Веп
Преступница в черной маске и облегающем костюме, которую играет Мюзидора, во многом напоминает образ популярных героинь комиксов — Черной Кошки Marvel и Женщины-кошки DC, хотя «Вампиры» вышли в 1915 году. В семичасовом киносериале Луи Фейада, одного из пионеров съемок на натуре, Париж охвачен ужасом из-за банды Вампиры, которая терроризирует город погромами, похищениями и убийствами.
Мюзидора (настоящее имя — Жанна Рок) была акробаткой и сама делала все трюки. Она снималась в кино и до «Вампиров», но прославилась благодаря этому сериалу — в нем мир впервые увидел образ роковой женщины.
В рамках рекламной кампании здания Парижа были увешаны плакатами фильма. На нем были изображены три лица в масках, подписанные четырьмя вопросами: «„Qui? Quoi? Quand? Où…?“» — «Кто? Что? Когда? Где…?»
Кристиан Женессье
Одновременно элегантная и жуткая маска вдохновила Джона Карпентера на создание образа Майкла Майерса из франшизы «Хэллоуин». В отличие от большинства фильмов в этом списке, в «Глазах без лица» ее носит не преступник, а жертва обстоятельств. Девушка по имени Кристиан попадает в автокатастрофу, и, чтобы восстановить ее лицо, доктор Женессье, заманивает в свое поместье нескольких женщин, которые попадают на его хирургической стол.
Отсылки к фильму Жоржа Франжю можно увидеть во многих фильмах — например, героиня фильма «Кожа, в которой я живу» Педро Альмодовара носит очень похожую маску.
Картина значительно повлияла на развитие хоррора: в ней настолько натуралистичны сцены хирургических операций, что многие режиссеры стали вставлять их в свои фильмы.
Зеленый Гоблин
Металлическая маска Зеленого Гоблина — символ второй, темной личности Нормана Осборна, которая просыпается в нем после эксперимента с химическим газом (недаром создатели комиксов сравнивали Гоблина с мифологическим демоном). В итоге Осборн надевает зеленый экзоскелет и начинает мстить своим неприятелям.
Изначально Сэм Рэйми хотел, чтобы герой Уиллема Дефо носил подвижную резиновую маску, как в комиксах. Когда он увидел готовый вариант, то понял: в таком образе Зеленый Гоблин будет чересчур страшным для молодых зрителей. И сделал выбор в пользу брони с металлическим шлемом.
Фото: Getty Images
Многие зрители критиковали дизайн шлема, но, как выяснилось, даже у этой версии есть свои фанаты.
Фото: Getty Images
Мародеры
В приквеле «Судной ночи», где на 12 часов легализуется любое насилие, из-за упадка экономики люди грабят друг друга в причудливых масках. У одной из них, например, рога и вытянутый нос. По словам дизайнеров, они вдохновлялись нарядами Венецианского карнавала, который ежегодно проходит в Италии.
Также в числе референсов — фестиваль Rosenvolk, ежегодная реконструкция средневековой культуры Германии.
Изначально дизайнеры подготовили 40 вариантов разных масок, из которых в фильме можно заметить лишь половину. Создатели почти отказались от красно-синей, но в последний момент вмешались маркетологи. В итоге маска попала на постер в фильма. В ней изобразили человека в позе статуи Свободы.
Еще больше масок в кино вы можете посмотреть в нашем видео.
Автор: Алексей Дарбинян