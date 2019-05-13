От Гая Фокса до Пугала: Самые знаменитые маски в кино

Одним из символов пандемии COVID-19 стали медицинские маски. Во многих странах ношение масок в общественных местах стало обязательным. К тому же многие и сами опасались заразиться, поэтому во время прогулок закрывали нижнюю часть лица. Подобная мера безопасности уже переросла в модный тренд: бренды в своих ателье стали шить маски, которые потом направили в медицинские центры и больницы.

Мы вспомнили самые популярные маски из известных фильмов и рассказываем, как они повлияли на массовую культуру или, наоборот, как массовая культура повлияла на создание этих масок для персонажей. В списке — герои хорроров, комиксов и классики XX века.