Как коронавирус изменит комиксы и кино

Пандемия COVID-19 радикально повлияла и на индустрию кино, и на мир комиксов: закрытие кинотеатров и книжных магазинов, перенос крупных супергеройских проектов, остановка съемок крупнобюджетных фильмов. В новом выпуске подкаста про комиксы и кино «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают, что уже произошло и что случится в будущем, а также изучают, как переломные исторические события — Великая депрессия, Вторая мировая война, 11 сентября — влияли на супергеройские истории и отображались в кинематографе.
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Список комиксов, упомянутых в подкасте:
- «Капитан Америка», 1941, № 1 (первое появление Капитана Америка, обложка с Гитлером);
- «Tales of Suspense», 1963, № 39 (первое появление Железного человека, война во Вьетнаме);
- «Капитан Америка и Сокол. Секретная империя», 1974, № 169—176 (Капитан Америка против Никсона, Уотергейтский скандал);
- «Strange Tales», 1963, № 115 (предыстория Доктора Стрэнджа);
- «Удивительный Человек-паук. Vol. 2», 2001, № 36/477 (спецвыпуск к 11 сентября);
- «Академия Амбрелла».