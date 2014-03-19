Как коронавирус изменит комиксы и кино

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Через вселенные

ПодкастКак коронавирус изменит комиксы и кино

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Пандемия COVID-19 радикально повлияла и на индустрию кино, и на мир комиксов: закрытие кинотеатров и книжных магазинов, перенос крупных супергеройских проектов, остановка съемок крупнобюджетных фильмов. В новом выпуске подкаста про комиксы и кино «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают, что уже произошло и что случится в будущем, а также изучают, как переломные исторические события — Великая депрессия, Вторая мировая война, 11 сентября — влияли на супергеройские истории и отображались в кинематографе.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисахА еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Список комиксов, упомянутых в подкасте:

  • «Капитан Америка», 1941, № 1 (первое появление Капитана Америка, обложка с Гитлером);
  • «Tales of Suspense», 1963, № 39 (первое появление Железного человека, война во Вьетнаме);
  • «Капитан Америка и Сокол. Секретная империя», 1974, № 169—176 (Капитан Америка против Никсона, Уотергейтский скандал);
  • «Strange Tales», 1963, № 115 (предыстория Доктора Стрэнджа);
  • «Удивительный Человек-паук. Vol. 2», 2001, № 36/477 (спецвыпуск к 11 сентября);
  • «Академия Амбрелла».
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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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