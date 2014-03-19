Как коронавирус изменит комиксы и кино

Пандемия COVID-19 радикально повлияла и на индустрию кино, и на мир комиксов: закрытие кинотеатров и книжных магазинов, перенос крупных супергеройских проектов, остановка съемок крупнобюджетных фильмов. В новом выпуске подкаста про комиксы и кино «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают, что уже произошло и что случится в будущем, а также изучают, как переломные исторические события — Великая депрессия, Вторая мировая война, 11 сентября — влияли на супергеройские истории и отображались в кинематографе.

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Список комиксов, упомянутых в подкасте: