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Из-за коронавируса в Штатах выросли продажи маски Бэйна из «Темного рыцаря»

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Вместе с введением карантина неожиданным героем изоляции стал Бэйн в исполнении Тома Харди. Противник Бэтмена из фильма Кристофера Нолана носил маску, отменял спортивные мероприятия и запрещал людям выходить на улицы. В итоге во время пандемии коронавируса история Бэйна получила новое развитие: его маска стала пользоваться повышенным спросом среди американцев.

Поскольку во многих городах США запрещается выходить на улицу без масок, люди начали скупать пластиковые маски Бэйна из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Несмотря на то, что ее использование не одобрено врачами (или армией), маска уже распродана в нескольких магазинах костюмов (хотя все еще доступна на Amazon).

По словам Дэвида ДеЖака, представителя сети Costume.com, пик продаж масок пришелся на апрель и начало мая. Он добавил, что у них еще остались маски Бэйна для детей, а также большой запас костюмов суперзлодея, которые не пользуются таким спросом.

ДеЖак отметил, что в последнее время увеличилось количество запросов на самые разные маски, не только Бэйна. В частности, люди продолжают покупать резиновые маски президента США Дональда Трампа.

Одновременно с этим на сайте Etsy, где пользователи продают самодельные товары, увеличилось количество тканевых масок Бэйна.

Источник: THR

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