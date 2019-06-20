БезМасок: Цапник, Сутулова, Бербер, Шпица и другие звезды в фотопроекте КиноПоиска

Из-за пандемии коронавируса эту весну все провели дома: отменились планы, фестивали, работа, встречи. Нам захотелось сохранить в памяти это время. И мы придумали фотопроект #БезМасок, чтобы показать, что актеры в изоляции, с одной стороны, обычные люди, а с другой — все-таки умеют сходить с ума творчески! Специально для КиноПоиска фотограф Наталья Думко вооружилась мобильным телефоном, подглядела звездный быт и рассказывает и показывает, что получилось.

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Фотосессия по удаленке? Нет, спасибо! Я не сразу приняла идею модной FaceTime-съемки, все казалось слишком несовершенным и игрушечным. Однако концепция нашего проекта зацепила сразу. И, согласитесь, когда вам дают полную свободу творчества, отказаться невозможно. Есть только ты, твой опыт, твое воображение, актер, который тебя не видит, а иногда и не слышит, и человек, в чьих руках телефон — это серьезный вызов для фотографа.