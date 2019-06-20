БезМасок: Цапник, Сутулова, Бербер, Шпица и другие звезды в фотопроекте КиноПоиска

Из-за пандемии коронавируса эту весну все провели дома: отменились планы, фестивали, работа, встречи. Нам захотелось сохранить в памяти это время. И мы придумали фотопроект #БезМасок, чтобы показать, что актеры в изоляции, с одной стороны, обычные люди, а с другой — все-таки умеют сходить с ума творчески! Специально для КиноПоиска фотограф Наталья Думко вооружилась мобильным телефоном, подглядела звездный быт и рассказывает и показывает, что получилось.
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Фотосессия по удаленке? Нет, спасибо! Я не сразу приняла идею модной FaceTime-съемки, все казалось слишком несовершенным и игрушечным. Однако концепция нашего проекта зацепила сразу. И, согласитесь, когда вам дают полную свободу творчества, отказаться невозможно. Есть только ты, твой опыт, твое воображение, актер, который тебя не видит, а иногда и не слышит, и человек, в чьих руках телефон — это серьезный вызов для фотографа.
Первые съемки я делала с помощью FaceTime, приложения в iPhone, которое позволяет снимать с удаленным доступом к камере телефона на той стороне. Чуть позже я перешла на Clos, и вот это приложение как раз создано для того, чтобы фотограф мог делать более совершенные снимки, управляя экспозицией и фокусом. Это окончательно развязало нам с героями руки. Мы уже могли не тратить время на то, чтобы выкручиваться из невозможных ситуаций, и направили силы на создание классных историй. Квартиры актеров превратились в настоящие съемочные локации. А география проекта была довольно обширной: Москва, Подмосковье, Сочи, Краснодар, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург.
Отдельно хочу сказать, что для меня дом — это очень личное место, и люди, которые согласились впустить, пусть и виртуально, нас в свою крепость, конечно, большие смельчаки.
Невозможно промолчать и о тех, кто работал моими руками и глазами, слушая, будем откровенны, довольно сумбурные объяснения от крошечного окошка на экране телефона. Саша-мальчик и Саша-девочка, Алекс, две Кати, Женя, Илья, Демьян, Стэн, Иван, три прекрасные Лизы, Наташа и Маша — вы полноценные герои этого фотопроекта!
Звезда «Последнего министра» не хочет расставаться со своей героиней Нечаевой и ее страстью к бургерам. В изоляции она частенько находила время, чтобы обрести гармонию, медитируя на свежем воздухе с сочной котлетой. Осторожно: посмотрев на эти фото, половина редакции заказала доставку бургеров.
Звезда «Аванпоста» и «Союза спасения» доказал: сложно заскучать, если ты живешь с двумя пацанами и четвероногим Брюликом. Вечеринки у бассейна с книжками, рок-концерты на диване, импровизированная студия с наушниками и много чего еще — такой была изоляция Артема.
Екатерина Агеева
Екатерину вы совсем недавно видели на КиноПоиск HD в фильме «Фея» Анны Меликян. Яркий парик — отличный способ скрасить скучные будни!
Актриса и фотомодель Ирина Антоненко, звезда сериала «Магомаев», проводит карантин в Лос-Анджелесе. Переговоры с Россией в условиях десятичасовой разницы во времени вести было непросто, но зато можно развлечь себя короткими побегами на океан, а дома есть попкорн!
Звезда сериала «Кухня» взял семью и сбежал на дачу. Там, на свежем воздухе, всегда есть чем развлечься: «Бременские музыканты» с младшим сыном, баскетбол в стиле «папа против трех мальчишек», гамак. А лучший способ отдохнуть от шума — медитация в бане.
Богданов («Реальные пацаны», «Т-34») тоже переждал карантин на даче. Вести хозяйство — дело непростое, поэтому девятилетний сын Демьян зафиксировал, как папа содержит автопарк в чистоте, работает в теплице и ходит на рыбалку.
Рина Гришина («Полицейский с Рублевки») уже привыкла к любимой пижаме, но какая женщина не скучает по эффектным выходам в свет? Домашние вечеринки — еще и повод улучшить навыки приготовления любимого супа «Том Ям».
Звезда «Последнего министра» и «МакМафии» — кандидат в мастера спорта по гимнастике, поэтому она знает много способов разнообразить карантинный быт: беговая дорожка с бокалом шампанского, работа над ролью под интересным углом, загар на балконе и другие домашние активности.
Актриса за время карантина не только успевала записывать пробы и заниматься сыном Германом, но и была первоклассным гидом по источникам свежих витаминов на сочинском рынке. Здоровье превыше всего!
Дмитрия Чеботарева мы скоро увидим в кинокомиксе «Майор Гром: Чумной Доктор». Пока что он ни за что не расскажет, кто скрывается под маской Чумного Доктора, даже не спрашивайте! Но зато с удовольствием посмотрит с дочкой мультфильм, сыграет в видеоигру, напилит дров для мангала и с одинаковым мастерством смастерит и деревянный кораблик, и журавликов, и венок из цветочков. А для проб Дмитрий и его жена, актриса Лиза Климова, оборудовали отдельный кабинет.
Никиту Еленева («Лето», «Молодежка», «Фея») карантин застал за переездом. Он обживается в новом подъезде, используя его как тренажерный зал. На балконе иногда можно поймать весеннее солнце в тишине обычно шумного проспекта, а на новой территории — оборудовать уголок мексиканского бара и кабинет сумасшедшего профессора.
Кузьма Сапрыкин — Иван Едешко из «Движения вверх» и Сережа Мокрый из «Проекта „Анна Николаевна“» — собрался на «Кинотавр», но что-то пошло не так.
В изоляции Анна экспериментировала с завтраками, чтением новых сценариев под неожиданным углом и примеряла разные образы, чтобы держать себя в артистической форме.
Марина Васильева
Марина Васильева («Верность», «Мертвое озеро») может вести мастер-класс по карантину в одиночестве. Вам понадобится кот, психоделическая шуба и желание подружиться со своим двойником. Не забудьте корону! И помните: нарушать самоизоляцию чревато ловким падением с самоката. Надо было оставаться дома, говорят нам эти коленки.
Чашка утреннего кофе на террасе — и звезда «Проекта „Анна Николаевна“» готова к новым свершениям. Кулинарные изыски от дочери Нади, конечно же, чтение последних новостей и работа над сценариями — профессиональная жизнь не стоит на месте.
Фешенебельный костюм министра Тихомирова Ян Цапник плавно меняет на домашний халат, в котором одинаково комфортно подымить трубкой, почитать книжку и помузицировать на крыше, любуясь бесконечными питерскими достопримечательностями.
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