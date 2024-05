Новости недели: «Дюна: Пророчество», нуарный Человек-паук и новый фильм Джармуша

Продолжаем собирать главные новости недели в еженедельном дайджесте. В свежем выпуске — приквел «Властелина колец», приквел «Игры престолов» и приквел «Дюны». А еще новые фильмы Эстлунда и Джармуша плюс номинанты на премию «Ника».

Трейлеры недели

На YouTube-канале Prime Video появился первый тизер нового сезона «Колец власти» — приквела «Властелина колец», события которого происходят за тысячи лет до событий трилогии Питера Джексона. Подробностей о сюжете продолжения пока не так много, однако, судя по трейлеру, второй сезон будет мрачнее предыдущего. Саурон копит силы, орки бесчинствуют, странные призрачные тени с горящими синими глазами угрожают Галадриэль, величественное гномье царство Казад-Дум разрушается, а один из эльфийских городов подвергается осаде. Узнать, что там случилось в Средиземье, можно будет в конце лета, когда сериал вернется на экраны. Первые серии выйдут в онлайн-кинотеатре Amazon Prime 29 августа.

Вслед за «Кольцами власти» новым роликом обзавелся и второй сезон «Дома Дракона» — спин-офф «Игры престолов» и по совместительству главный конкурент шоу Amazon. Действие сериала разворачивается за 170 лет до событий «Игры престолов». Сюжет основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», стилизованной под исторические трактаты хронологии правления Таргариенов. Первый сезон «Дома Дракона» вышел в 2022 году и состоял из десяти серий. Он охватывал примерно 30 лет и служил завязкой основной истории; первые битвы Танца драконов (кровопролитной гражданской войны между двумя ветвями правящей династии) произойдут только во втором сезоне. В нем будет восемь серий. Первая из них выйдет 16 июня.

В сети появился тизер сериала «Дюна: Пророчество», события которого развернутся за 10 000 лет до событий фильмов Дени Вильнёва. В центре сюжета — сестры Валя и Тула Харконнен и становление женского ордена Бене Гессерит. Его лидером постепенно становится Валя Харконнен, стремящаяся возродить былую славу своей семьи и отомстить Дому Атрейдес, который она винит в бедах Харконненов. Изначально режиссером проекта был Йохан Ренк, снявший «Чернобыль», а шоураннерами — Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай») и Элисон Шапкер («Остаться в живых»). Однако сперва работу над сериалом прекратила Адему-Джон, а затем и Йохан Ренк. Новым постановщиком стала Анна Ферстер, которая ранее сняла в том числе «Другой мир: Войны крови» и несколько серий «Чужестранки» и «Карнивал Роу». В касте — Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Фойлин Каннингем и Трэвис Фиммел. Премьера «Пророчества» в онлайн-кинотеатре Max должна состояться осенью.

«Стоп! Снято!» недели

В Приморском крае начались съемки драмы «Большая земля». Главная героиня — девушка, которая возвращается с сыном на остров в Тихом океане, где выросла и где ее отец работал смотрителем маяка. Одновременно с этим там появляется ее сводный брат, которого она давно не видела. Родственников связывает темная тайна. Сколько бы они ни пытались убежать от прошлого, оно все равно их настигает. Главные роли сыграли Анастасия Куимова, Артём Быстров, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Рузиль Минекаев и Евгений Харитонов. Режиссером картины выступает Юлия Трофимова, чей фильм «Лгунья» получил приз за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» на последнем Московском кинофестивале. Продюсеры картины — Надя Рехтер-Гарева и Татьяна Серебренникова. В кинотеатрах «Большая земля» должна выйти в 2025 году.

Краудфандинг недели

Классик российской анимации Гарри Бардин работает над новым мультфильмом. Проект называется «Плач на все времена». По словам режиссера, это фильм «про евреев, про их тяжелую судьбу и то, как они выбираются из этой ситуации, когда вокруг их все ненавидят, а они живут вопреки». «Я буду его снимать, потому что это мой гражданский долг. Если вы сможете мне помочь, помочь в осуществлении моей мечты, моего нового фильма, я вам буду очень признателен», — сообщил режиссер. В последние 11 лет Бардин создает свои картины исключительно благодаря народной поддержке. С 2013 года проекты аниматора («Три мелодии», «Слушая Бетховена», «Болеро 17», «Песочница» и Ave Mariа) проспонсировали более 5 000 человек.

Кастинг недели

Николас Кейдж

Николас Кейдж сыграет Человека-паука. Точнее, его мрачную альтернативную версию в сериале «Человек-паук Нуар». Это будет история о стареющем и потерявшем надежду частном детективе из Нью-Йорка 1930-х, который вынужден бороться со своим прошлым в качестве единственного супергероя города. Режиссером и исполнительным продюсером первых двух эпизодов станет обладатель премии «Эмми» Гарри Брэдбир («Энола Холмс», «Убивая Еву»), а шоураннерами выступят Орен Узиэль («Затерянный город», «Мачо и ботан 2») и Стив Лайтфут («Каратель», «Шантарам»). Сериал будет выходить на канале MGM+, а затем на Amazon Prime Video.

Аугуст Диль сыграет Дмитрия Шостаковича в новом, пока безымянном фильме Яна Комасы («Тело Христово», «Зал самоубийц»). Картина польского режиссера будет адаптацией романа Джулиана Барнса «Шум времени», посвященного жизни композитора. Сценарий напишет Кристофер Хэмптон («Отец»), а жену Шостаковича Нину сыграет Андреа Райзборо. Съемки фильма начнутся в первой половине 2025 года.

Адам Драйвер и Том Уэйтс присоединились к актерскому составу нового фильма Джима Джармуша. Картина под названием «Отец, мать, сестра, брат» расскажет три истории о взаимоотношениях родителей и их взрослых детей. Действие каждой новеллы будет происходить в разных странах: США, Ирландии и Франции. Проект описывают как «комедию с нотками меланхолии». В фильме также сыграют Кейт Бланшетт, Майем Биалик, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс. Когда картина выйдет, пока неизвестно.

Кирстен Данст, Даниэль Брюль и Киану Ривз сыграют в новом фильме двукратного обладателя «Золотой пальмовой ветви» Рубена Эстлунда («Треугольник печали», «Квадрат»). Фильм под названием «Система развлечений не работает» будет историей об очень длинном полете, в котором из-за неполадок в развлекательной системе пассажиры вынуждены изнемогать от скуки. Съемки запланированы на начало 2025 года. Сам шведский режиссер говорит, что вдохновением для фильма послужило исследование о том, что электрошок для людей предпочтительнее, чем чувство скуки.

«Галя, у нас отмена!» недели

Кинофестиваль «Пример интонации» не состоится в этом году. Об этом сообщили организаторы смотра. Они надеются, что его удастся провести вновь следующим летом. В 2023-м на «Примере интонации», соорганизованном одноименным фондом Александра Сокурова, прошли российские премьеры «Сказки» Александра Сокурова, «Снегиря» Бориса Хлебникова, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой. Программу курировал главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Среди режиссеров, взращенных фондом Сокурова, — Кантемир Балагов («Теснота»), Кира Коваленко («Софичка»), Владимир Битоков («Глубокие реки»), Александр Золотухин («Мальчик русский»), Тина Мастафова («Тембот») и другие.

Премия недели

«1993»

Российская академия кинематографических искусств представила номинантов премии «Ника» за 2022 и 2023 годы. На соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют «1993» Александра Велединского, «Вызов» Клима Шипенко, «За нас с вами» Андрея Смирнова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Чувства Анны» Анны Меликян и «Праведник» Сергея Урсуляка, ставший лидером по общему количеству номинаций (13). Примечательно, что академики проигнорировали фильмы-победители главных российских кинофестивалей: «Край надломленной луны» (ММКФ), «Свет» («Выборг»), «Бери да помни» («Короче»), «Каникулы» («Маяк»), «Панические атаки» («Зимний»). С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии. Дата и место вручения награды будут объявлены позднее.

Автор: Никита Демченко

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival, Rocco Spaziani / Archivio Spaziani / Mondadori Portfolio via Getty Images