PlayStation, Xbox или Switch? Какую консоль выбрать в 2024 году

PlayStation 5

Доступность игр в России

PS Store в РФ отключен, но создать аккаунт другого региона не составляет большого труда. А там уже помогут либо банковские карты других стран, либо карты оплаты PS Store на фиксированные суммы у посредников (они продаются за рубли). Дисковые версии игр для PS5 активно завозит российский ретейл, но любовь к физическим копиям теперь обходится дорого из-за усложненной логистики.

Эксклюзивы

C момента выхода PlayStation 5 в 2020-м Sony стабильно выпускает по два-три крупных эксклюзива в год (некоторые из них с большой задержкой выходят на ПК). В 2022-м это были God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West, в 2023-м самым заметным релизом стала Marvel’s Spider-Man 2, а 2024-й порадовал нас Helldivers 2 и Stellar Blade.

Подписка

У Sony есть подписка PS Plus Extra, которая делится на три уровня. Самый дешевый вариант — PS Plus Essential (доступ к мультиплееру, несколько тайтлов в месяц можно добавить в библиотеку и играть в них, пока активна подписка). Чуть дороже стоит PS Plus Extra (весь контент Essential и доступ к постоянно меняющемуся каталогу из сотен игр). Есть и самый продвинутый вариант PS Plus Premium (весь контент Extra и расширенная библиотека из ретроигр с предыдущих моделей Sony).

Sony, в отличие от Microsoft, не сразу отдает свои крупные релизы в подписку с первого дня. Но PS Plus Extra все равно можно считать убедительным конкурентом Game Pass на Xbox (о нем ниже). В эту подписку попадают как инди-хиты вроде Stray, так и еще свежие большие игры вроде Ghostwire Tokyo, Deathloop, Returnal и Guardians of the Galaxy. Если у вас до этого не было консоли, то Extra-подписка надолго закроет потребность в покупке игр.

Мощность и фишки

PS5 показала себя вполне надежной и тихой машиной. Но она по-прежнему громоздкая и не может стоять без специальной подставки. При этом геймпад DualSense остается достаточно серьезным аргументом в пользу Sony. Зачастую покупать мультиплатформенные игры вроде ремейка Resident Evil 4 хочется именно на PS5 как раз из-за геймпада, который не только реалистично передает взаимодействия героя с окружающим миром, но и дает иллюзию рации в руках — все радиопереговоры идут из его динамика.

На старте этого поколения PS было много разговоров о том, что пятая значительно слабее Xbox Series X, но в играх этого практически не видно. Нередко бывают случаи, когда игра работает на PS5 в более низком разрешении, но зато лучше оттестирована. Часто это зависит исключительно от того, какую платформу для своей игры разработчики считают основной.

Цена и доступность

PS5 на Яндекс Маркете можно приобрести за 45–55 тыс. рублей в зависимости от комплектации (при этом разница версии с дисководом, без него и даже Slim-варианта, как правило, незначительная).

Резюме

Если вам нужна консоль нового поколения, которая поддерживает актуальные мультиплатформенные игры и в то же время дополняет их собственными эксклюзивами (в основном кинематографичными экшенами от третьего лица), то PS5 — по-прежнему прекрасный первый выбор. Microsoft в последние годы покупала издателей и отдельные студии пачками, но пока это почти не пошатнуло позиции Sony на рынке. Консоли PlayStation все еще продаются намного активнее, чем Xbox, а значит, и их поддержка разработчиками будет уверенной.