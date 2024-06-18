PlayStation, Xbox или Switch? Какую консоль выбрать в 2024 году

Видеоигровая индустрия с каждым годом становится крупнее, а люди все чаще задумываются о том, что хотят купить себе современную консоль, чтобы приобщиться к важным поп-культурным феноменам вроде Hogwarts Legacy, The Last of Us или Atomic Heart. Первым важным вопросом становится выбор устройства: на чем можно играть?
Разумеется, есть универсальный ответ (конечно, ПК), но это замороченный вариант для тех, кому не лень разбираться с выбором видеокарт, оперативной памяти и прочих комплектующих (да и стоят они довольно дорого). Куда более простой выход — купить современную игровую систему. Но и тут новоявленный геймер окажется перед выбором. Кинопоиск рассказывает, какие сейчас существуют консоли и чем они отличаются.
PlayStation 5
Доступность игр в России
PS Store в РФ отключен, но создать аккаунт другого региона не составляет большого труда. А там уже помогут либо банковские карты других стран, либо карты оплаты PS Store на фиксированные суммы у посредников (они продаются за рубли). Дисковые версии игр для PS5 активно завозит российский ретейл, но любовь к физическим копиям теперь обходится дорого из-за усложненной логистики.
Эксклюзивы
C момента выхода PlayStation 5 в 2020-м Sony стабильно выпускает по два-три крупных эксклюзива в год (некоторые из них с большой задержкой выходят на ПК). В 2022-м это были God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West, в 2023-м самым заметным релизом стала Marvel’s Spider-Man 2, а 2024-й порадовал нас Helldivers 2 и Stellar Blade.
Подписка
У Sony есть подписка PS Plus Extra, которая делится на три уровня. Самый дешевый вариант — PS Plus Essential (доступ к мультиплееру, несколько тайтлов в месяц можно добавить в библиотеку и играть в них, пока активна подписка). Чуть дороже стоит PS Plus Extra (весь контент Essential и доступ к постоянно меняющемуся каталогу из сотен игр). Есть и самый продвинутый вариант PS Plus Premium (весь контент Extra и расширенная библиотека из ретроигр с предыдущих моделей Sony).
Sony, в отличие от Microsoft, не сразу отдает свои крупные релизы в подписку с первого дня. Но PS Plus Extra все равно можно считать убедительным конкурентом Game Pass на Xbox (о нем ниже). В эту подписку попадают как инди-хиты вроде Stray, так и еще свежие большие игры вроде Ghostwire Tokyo, Deathloop, Returnal и Guardians of the Galaxy. Если у вас до этого не было консоли, то Extra-подписка надолго закроет потребность в покупке игр.
Мощность и фишки
PS5 показала себя вполне надежной и тихой машиной. Но она по-прежнему громоздкая и не может стоять без специальной подставки. При этом геймпад DualSense остается достаточно серьезным аргументом в пользу Sony. Зачастую покупать мультиплатформенные игры вроде ремейка Resident Evil 4 хочется именно на PS5 как раз из-за геймпада, который не только реалистично передает взаимодействия героя с окружающим миром, но и дает иллюзию рации в руках — все радиопереговоры идут из его динамика.
На старте этого поколения PS было много разговоров о том, что пятая значительно слабее Xbox Series X, но в играх этого практически не видно. Нередко бывают случаи, когда игра работает на PS5 в более низком разрешении, но зато лучше оттестирована. Часто это зависит исключительно от того, какую платформу для своей игры разработчики считают основной.
Цена и доступность
PS5 на Яндекс Маркете можно приобрести за 45–55 тыс. рублей в зависимости от комплектации (при этом разница версии с дисководом, без него и даже Slim-варианта, как правило, незначительная).
Резюме
Если вам нужна консоль нового поколения, которая поддерживает актуальные мультиплатформенные игры и в то же время дополняет их собственными эксклюзивами (в основном кинематографичными экшенами от третьего лица), то PS5 — по-прежнему прекрасный первый выбор. Microsoft в последние годы покупала издателей и отдельные студии пачками, но пока это почти не пошатнуло позиции Sony на рынке. Консоли PlayStation все еще продаются намного активнее, чем Xbox, а значит, и их поддержка разработчиками будет уверенной.
Xbox Series X | Xbox Series S
Доступность игр в России
Microsoft Store в РФ не работает. Можно сменить регион уже существующего аккаунта (или создать новый) и покупать игры банковскими картами других стран. Или обратиться к посредникам, которые продают цифровые коды за рубли. Дисковые версии существуют, но появляются в России с запозданием и стоят гораздо дороже.
Эксклюзивы
Sony славится высоким качеством оригинальных игр, и Microsoft тут почти нечего противопоставить. Компания активно скупает студии, но громких хитов пока не видно. Отметим важные релизы прошлых лет: Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Halo Inifinite. В 2023-м на Xbox вышла спорная Starfield, а в 2024-м состоялся релиз Senua’s Saga: Hellblade II, также до конца года нам обещают S.T.A.L.K.E.R. 2, фэнтези-RPG Avowed и новую игру про Индиану Джонса.
Стоит заметить, что все это эксклюзивы именно Microsoft, потому что компания выпускает игры не только на Xbox, но и на ПК. А с 2024-го стало известно, что, согласно новой политике корпорации, некоторые эксклюзивы будут появляться и на консолях Sony.
Подписка
Самая главная видеоигровая подписка — Game Pass, доступная как на ПК, так и на Xbox. Подписываться стоит на версию Ultimate. Она открывает огромную библиотеку из нескольких сотен тайтлов, и среди них есть как современные инди-игры, так и ААА-хиты пяти-шестилетней давности вроде Far Cry 6 и Star Wars Jedi: Fallen Order. Но самая приятная особенность: все новые релизы внутренних студий Microsoft появляются в Game Pass на старте, так что их не надо покупать отдельно при наличии действующей подписки.
Мощность и фишки
Технические характеристики Xbox Series X и Playstation 5 различаются не сильно, так что между ними можно поставить условный знак равенства. Главной фишкой Microsoft была и остается упомянутая выше Game Pass — уникальное предложение для начинающих геймеров, которые могут с его помощью наверстать примерно последнее десятилетие развития видеоигровой индустрии (разумеется, без эксклюзивов PS). Еще одна приятная особенность — обратная поддержка предыдущего поколения Xbox. На PS5 можно запускать игры с PS4, а вот Xbox Series позволяет играть почти во все тайтлы Xbox One и многие с Xbox 360 и Xbox. Другая полезная функция — Quick Resume, которая позволяет переключаться между несколькими одновременно запущенными играми без всяких загрузок. А вот своего инновационного геймпада, как у конкурентов, у Microsoft нет. Зато XSX (и уже тем более XSS) — куда более компактные устройства, которые занимают меньше места, чем PS5, и не требуют специальной подставки.
Еще один важный нюанс: Xbox Series выходит в двух разных вариантах, и разница между ними огромная. Xbox Series X — современная консоль с дисководом, способная выводить на экран изображение 4K. А вот младшенькая Xbox Series S куда слабее: никакого 4К, дисковода тоже нет, да и игры запускаются с пониженной частотой кадров. Технологическая разница компенсируется ценой — XSS стоит намного дешевле.
Цена и доступность
За Xbox Series X на Яндекс Маркете просят 47–55 тыс. рублей, а Xbox Series S стоит в районе 30 тыс. рублей.
Резюме
Xbox Series X — хорошая современная система, которая легко работает с мультиплатформенными играми (в этом она точно не уступает PS5, и тут важно помнить, что подавляющее большинство современных тайтлов выходят сразу везде). Аргументом к покупке будет Game Pass с его внушительной библиотекой, а контраргументом может послужить небольшое количество крутых эксклюзивов Microsoft. Xbox Series S куда менее привлекательна, но тут важно учитывать цену: за свои деньги это хороший билет в мир гейминга. Новички смогут запустить современные тайтлы (пусть и не в лучшем качестве), а заодно и изучить хиты прошлых лет благодаря Game Pass.
Nintendo Switch
Доступность игр в России
Цифровые версии можно покупать на иностранные аккаунты — самостоятельно при помощи зарубежных банковских карт или через посредников, продающих готовые карты оплаты. Самые популярные новинки появляются на физических носителях, но стоят дорого.
Эксклюзивы
Все традиционные франшизы Nintendo. Хиты предыдущего года — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros. Wonder. В 2024-м особенно громких релизов ждать не стоит, поскольку компания явно потихоньку готовится к выходу следующей версии Switch.
Подписка
Аналога Game Pass у Nintendo нет, зато есть Switch Online с коллекцией ретроигр (19,99 доллара в год). Открывает доступ к библиотеке старых консолей Nintendo (NES, SNES, Game Boy) и к онлайн-активностям. Расширенная версия Nintendo Switch Online + Expansion Pack (49,99 доллара) добавляет к старым Nintendo 64 и Game Boy Advance, плюс дополнения к некоторым эксклюзивам Switch.
Мощность и фишки
Технически Switch уже устарела (это самая пожилая консоль из подборки — релиз состоялся в 2017 году), но на ней хорошо работают эксклюзивы самой Nintendo и нетребовательные инди-игры сторонних разработчиков. Главная особенность — возможность использования не только в портативном режиме (ее легко взять в путешествие), но и в формате домашней приставки. Switch можно вставить в док-станцию (входит в комплект), которая выводит изображение на телевизор. А джойконы — так называются фирменные контроллеры по обе стороны портативного экрана — можно вставить в специальную подставку и превратить в полноценный геймпад. Правда, на большом мониторе или телевизоре изображение, скорее всего, глаз не порадует: никакого 4К Switch не поддерживает, придется довольствоваться устаревшим 1080р.
У устройства также доступно несколько версий. Самая дешевая (Lite) не позволяет снимать джойконы и подключать консоль к телевизору; это полностью портативная Switch. А более дорогая версия (OLED) работает как обычная Switch, но может похвастаться куда более ярким и качественным экраном.
Цена и доступность
Nintendo Switch на Яндекс Маркете можно купить от 18 тысяч за Lite-версию до 27 тысяч рублей за версию с OLED-экраном.
Резюме
Самая популярная игровая система в мире прямо сейчас — Switch, которая продалась тиражом более 141 млн копий (один из лучших показателей в истории консолей!). Почему? Во-первых, это самая дешевая современная консоль, то есть она становится удобной точкой входа в игры, например для детей или тех, кто не хочет тратить суммы вдвое, а то и втрое больше на приставки Microsoft и Sony. Во-вторых, Nintendo работает с франшизами, которые знают многие, — от Mario до Pokemon. Эксклюзивы Switch достаточно легки в освоении, так что это максимально доступная платформа для широкого круга людей.
Стоит ли покупать Switch в 2024 году? Nintendo доминирует в жанре платформера, в семейных играх и развлечениях для вечеринок. Так что ее стоит брать в том случае, если вам близко что-то из этого или вы часто проводите время в разъездах и хотите иметь под рукой консоль. В ином случае мы советуем присмотреться к аппаратам Microsoft и Sony, которые стоят дороже, зато не устареют намного дольше. Switch же скоро перестанет быть главной консолью Nintendo. В ближайшее время все ждут анонс условного Switch 2, который может выйти уже в 2025-м.
Steam Deck
Доступность игр в России
Игры приобретаются в популярном цифровом магазине Steam для ПК. Российскими картами заплатить не получится, поэтому в ход идут смена региона, иностранные карты и другие народные методы.
Эксклюзивы
Грубо говоря, их нет. Steam Deck — это всего лишь портативный ПК в компактной оболочке. С другой стороны, на какой еще платформе вы сможете запустить Excel, поднять сервер Minecraft или установить практически любой эмулятор.
Подписка
Valve по-прежнему не запустила свой аналог Game Pass.
Мощность и фишки
У Steam Deck немало минусов: консоль достаточно тяжелая, ее активное охлаждение может быть шумным, а экран стандартной версии заметно уступает Switch OLED: у него низкая контрастность, и он не лучшим образом показывает себя на солнце. Зато Steam Deck OLED, вышедшая в 2023-м, многие недостатки предшественника ликвидировала. Зарядка стала держать дольше, а сочному экрану теперь может позавидовать и Nintendo.
С другой стороны, на Valve можно с высокой производительностью играть в инди и большинство ААА-игр поколений PS3/PS4. Полноценный «Ведьмак 3» в нормальном разрешении? Возможность перепройти DmC или Mad Max где-нибудь в дороге? С новинками ситуация чуть сложнее, но Deck уже настолько популярна, что ее поддержку в некоторых тайтлах добавляют прямо в день релиза.
Цена и доступность
Базовая версия Steam Deck c 64 Гб памяти из продажи почти пропал, поэтому стоит дорого. Логичнее брать версию на 256 Гб или 512 Гб (их можно найти за сумму до 50 тыс. рублей). С другой стороны, куда более выигрышный OLED стоит ненамного дороже. Ультимативную версию с ярким экраном и 1 Тб памяти можно найти за менее чем 70 тысяч.
Резюме
В ААА-играх Steam Deck достаточно быстро разряжается, но зато из нее получается идеальная инди- или ретромашина. Во многом эта система даже не для тех, кто постоянно находится в дороге, а для тех, кто любит поиграть в кровати перед сном. Но и в качестве основного устройства Steam Deck выглядит неплохо — например, легко тянет Hades II, один из главных хитов 2024-го, который пока не вышел на консолях, но уже доступен на ПК и прекрасно адаптирован под возможности портативки Valve.
Подписывайтесь на «Кинопоиск | Игры» в Telegram.
Текст: Марат Шабаев, Вадим Елистратов
Фото: Soginoto / Getty Images, Elena Uve / Legion-Media, Xbox, Nintendo, Valve