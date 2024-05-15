Что смотреть дома: «Неверные», «Претенденты» и матчи Российской Премьер-лиги

1942 год. Великобритания хочет заручиться поддержкой США, чтобы продолжить борьбу с нацистской Германией. Союзу мешают немецкие подводные лодки в Тихом океане, и Черчилль (Рори Киннер) одобряет спецоперацию: банда головорезов-профи отправится в Африку, чтобы лишить неприятеля топлива. Руководит ими Гас Марч-Филлипс (Генри Кавилл), а обеспечивает связь небезызвестный Ян Флеминг (Фредди Фокс).

Новый фильм Гая Ричи вдохновлен реальной военной авантюрой, но в большей степени — тем фактом, что с Марча-Филлипса, предположительно, списан Джеймс Бонд. Британец уже десятилетие переосмысляет наследие агента 007, а теперь взялся за событие Х (еще и уговорил Тиля Швайгера на роль садиста-нациста).

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