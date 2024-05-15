Что смотреть дома: «Неверные», «Претенденты» и матчи Российской Премьер-лиги

Новые фильмы Гая Ричи и Луки Гуаданьино. Финал «Беспринципных» и возвращение «Бриджертонов». Два решающих тура Российской Премьер-лиги, где сыграют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Гай Ричи и Вторая мировая
Где вышло: Кинопоиск
1942 год. Великобритания хочет заручиться поддержкой США, чтобы продолжить борьбу с нацистской Германией. Союзу мешают немецкие подводные лодки в Тихом океане, и Черчилль (Рори Киннер) одобряет спецоперацию: банда головорезов-профи отправится в Африку, чтобы лишить неприятеля топлива. Руководит ими Гас Марч-Филлипс (Генри Кавилл), а обеспечивает связь небезызвестный Ян Флеминг (Фредди Фокс).
Новый фильм Гая Ричи вдохновлен реальной военной авантюрой, но в большей степени — тем фактом, что с Марча-Филлипса, предположительно, списан Джеймс Бонд. Британец уже десятилетие переосмысляет наследие агента 007, а теперь взялся за событие Х (еще и уговорил Тиля Швайгера на роль садиста-нациста).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Магазине. «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи появилось на Кинопоиске и в кинотеатрах 13 мая! В первые 10 дней проката (до 23 мая) подписчики Плюс с опцией «Больше кино» смогут купить фильм всего за 1 рубль, а в подарок получат промокод на покупку двух билетов на фильм в кинотеатры. Так что можно будет сперва сходить в кино, а потом пересмотреть дома.
Подробнее о фильме:
- Генри Кавилл: Ведьмак, Супермен, британский шпион и несостоявшийся Эдвард Каллен. Вот его история!
- «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи: улетный боевик в стиле «Бесславных ублюдков»
- Гай Ричи — Кинопоиску: «Чем больше работаю, тем меньше выгораю». Эксклюзивное интервью с режиссером и актерами к премьере «Министерства»
- О реальной операции из «Министерство неджентльменских дел» написали книгу и Гай Ричи снял по ней фильм. Чем она его зацепила?
Юристка борется с алкогольной зависимостью, спасает карьеру и пытается вернуть сына
Где вышло: Кинопоиск — с 18 мая
Жизнь Ольги Шилковской (Оксана Акиньшина) летит в тартарары: алкогольная зависимость привела к проблемам в адвокатской карьере, разводу с мужем (Иван Добронравов) и лишению материнских прав после ДТП (водительские тоже отобрали). Чтобы вернуть сына, Шилковская начинает бороться с внутренними демонами, а поправить реноме ей поможет громкий процесс футболиста с супругой, у которой тот выкрал общую дочь.
Отрезвляющая драма Алексея Кузмина-Тарасова («Легкий способ бросить курить») под шоуранерским наблюдением Анастасии Корецкой («Псих», «Все ОК», Happy End). Сериал получил на фестивале Original+ главный приз и награду за сценарий, но выделяется и бенефисом Акиньшиной в окружении Добронравова, Романа Евдокимова, Егора Дружинина, Нелли Уваровой и Милы Ершовой.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе с опцией «Больше кино».
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Бертран Бонелло размышляет о юности и пандемии
Где вышло: Кинопоиск — с 19 мая
Безымянная девушка (Луиз Лабек из «Малышки зомби») коротает дни на самоизоляции, созваниваясь с подругами или блуждая по бесконечности YouTube, где и обнаруживает блогерку Патришу Кому (Жюлия Фор). Та убеждает подписчиков купить загадочный девайс, избавляющий от иллюзии свободы воли. Эти видео делают жизнь девушки более нервной, а реальность — расплывчатой.
Камерный фильм режиссера-провокатора Бертрана Бонелло, посвященный 18-летней дочери Анне и венчающий так называемую «трилогию юности» («Ноктюрама» и «Малышка зомби»). Режиссер размышляет об ужасах информационного пузыря при помощи разных техник съемки (например, ротоскопа) и даже кукол (с голосами Летиции Касты и покойного Гаспара Ульеля).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Классический ромком о любовном квадрате
Где вышло: Кинопоиск
В старшей школе Рюдзи оказывается в одном классе с лучшим другом Юсакой, девушкой мечты Минори и ее боевитой подругой Тайгой. Последняя сразу проникается к юноше антипатией, однако они решают помочь друг другу, случайно узнав, кто кому нравится (она влюблена в Юсаку). Правда, вся школа думает, что роман у Тайги и Рюдзи. Культовая школьная повседневность от студии J. C. Staff, работавшей над «Юной революционеркой Утэной», «Поваром-бойцом Сомой» и «Ванпанчменом» (вторым и грядущим третьим сезонами).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Новая экранизация культового романа — с Серым Червем из «Игры престолов»
Где вышло: Амедиатека
Конец XVIII века. Владелец борделя из Нового Орлеана Луи де Пон-дю-Лак (Джейкоб Андерсон из «Игры престолов») встречает бессмертного красавца Лестата Лионкура (Сэм Рид), который без лишних прелюдий делает из него вампира. Жизнь Луи становится долгой, но тусклой, поэтому он периодически экспериментирует: то обращает сиротку подросткового возраста Клодию (Бэйли Басс), то дает интервью Дэниэлу Моллою (Эрик Богосян), рассказывая всю правду о непростой кровососущей доле. Новая экранизация романа Энн Райс одновременно более точная и осовремененная.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
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Обитатели Патриков познают дипфейк, шоубиз и сербский характер
Где вышло: Кинопоиск, Wink, «Иви», Start
Жизнь на Патриарших кипит, что бы ни происходило за окном. У Славика (Павел Деревянко) новые отношения (Анна Слю) и планы (измены при помощи дипфейка, продажа устриц). Валентина (Кристина Бабушкина) пытается покорить шоу-бизнес, но в киноиндустрии ее ждут откровенные сцены, а в поп-карьере — конкуренты в лице жены Хадякова (Николай Фоменко). Отношения Веры (Надежда Михалкова) и Романа (Юрий Колокольников) тоже переживают непростые времена, особенно когда в Москве появляется экстравагантный сербский гость Стефан (Милош Бикович).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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История съемок фейкового фильма от автора «Операции „Арго“»
Где вышло: Apple TV+ — с 17 мая
Начало 1970-х. ФБР хочет (снова) посадить за решетку основателя партии «Черных пантер» Хьюи Перси Ньютона (Андре Холланд), но на помощь ему приходит кинопродюсер Берт Шнайдер (Алессандро Нивола), стоящий за такими шедеврами Нового Голливуда, как «Беспечный ездок» и «Последний киносеанс». Он планирует фиктивные съемки на Кубе, куда в итоге и вывезет Ньютона.
Мини-сериал по мотивам статьи для Playboy, написанной Джошуа Бирменом. Его же материал лег в основу «Операции „Арго“». Снова кино помогает человеку сбежать от машины репрессий. Правда, знакомство Ньютона и Шнайдера все-таки вымышленное, но большинство героев, настроений и фактов — реальные.
Ретродрама с первой телевизионной ролью Сон Кан-хо
Где вышло: Disney+
1960-е. Южная Корея восстанавливается после войны с КНДР. Представитель национальной элиты Ким Сан (Пён Ё-хан) оканчивает военную академию и едет учиться в США, где выбирает экономический профиль, чтобы помочь стране в трудные времена. Когда он возвращается, то планирует масштабные перемены, и помочь ему в этом может загадочный дядя Сам-щик (Сон). Предприимчивый мужчина получил прозвище благодаря тому, что даже во время войны организовал своей семье трехразовое питание.
Амбициозный проект сочинил режиссер и сценарист Щин Ён-щик, ранее написавший «Донджу: Портрет поэта» и «В паутине» — комедийный триллер Ким Чжи-уна о кинопроцессе 1970-х. Шоу о союзе верхов и низов также интригует дебютом Сон Кан-хо в многосерийном формате.
Продолжение исторической мелодрамы об альтернативной Англии XIX века
Где вышло: Netflix
Лихие 1810-е продолжаются, как и поиски семейного счастья членами одной фамилии и другими представителями светского Лондона. Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан) в конце второго сезона узнает, что Колин Бриджертон (Люк Ньютон) не рассматривает ее как пассию, и решает найти другого партнера. Правда, для начала девушке нужно побороть внутреннюю неуверенность, с чем ей предлагает помочь бывший сердечный друг, заметивший, как их отношения охладели.
Третьим сезоном хита Netflix по циклу романов Джулии Куинн рулит уже не Крис Ван Дьюсен, а Джесс Браунелл («Скандал», «Изобретая Анну»), посчитавшая, что тандем «Полин» уже достаточно давно на авансцене, чтобы его история была рассказана.
Страстная теннисная мелодрама Луки Гуаданьино
Где вышло: Prime Video — с 17 мая
Успешный теннисист Арт Дональдсон (Майк Фейст) внезапно теряет спортивный задор и терпит одно поражение за другим. Для восстановления мотивации и уверенности супруга Таши (Зендея), совмещающая тренерские и менеджерские функции, записывает его на турнир попроще. Правда, на кортах «Челленджера» Арта ждет встреча с другом детства Патриком Звайгом (Джош О’Коннор), с которым они поссорились, влюбившись в Таши, тоже когда-то восходящую звезду тенниса.
Новый фильм Луки Гуаданьино, режиссера «Суспирии» и «Большого всплеска», по сценарию драматурга Джастина Куритцкиса. Один из самых обласканных критикой проектов года.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Эмоциональная драма с Энтони Хопкинсом
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — драма по реальным событиям в духе «Списка Шиндлера».
Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и актерскую игру живой легенды, не теряющей блеска на девятом десятке. Сэр Энтони Хопкинс способен (при)украсить даже самую маленькую и дурашливую роль, тем более образ реального филантропа Николаса Уинтона, который в годы Второй мировой (Джонни Флинн) спасал чехословацких детей от смерти в концлагере. Режиссер фильма — Джеймс Хоуз («Медленные лошади», «Воспитанные волками»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Фильм с «Оскаром» за «лучшую бабушку»
Независимый режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун пробует себя в больших проектах. Вслед за эпизодами «Мандалорца» он снял фильм-катастрофу «Смерч 2», у которого недавно появился новый трейлер. Пока же самым известным фильмом Чуна остается «Минари» — пронзительная драма о корейской семье в погоне за американской мечтой. Наряду со Стивеном Яном там снялась Юн Ё-джон, получившая «Оскар» за роль второго плана.
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Жан Дюжарден в абсурдном фильме Квентина Дюпьё (он сейчас на фестивале № 1)
Выпускающий теперь (минимум) по фильму в год Дюпьё представил в Каннах камерную комедию «Второй акт» с Леа Сейду и Луи Гаррелем, а до его российской премьеры в июне можно познакомиться с другими работами французского фантазера. Например, с жутковато-юморной притчей о разведенном Джордже (Дюжарден), который становится одержим курткой из оленьей кожи и подаренной вместе с ней видеокамерой.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Дорама по мотивам жизни олимпийской чемпионки
Все любят истории успеха, которые нередко вселяют надежду или мотивируют на собственные свершения. История Ким Бок-чжу (Ли Сон-гён) вдохновлена биографией Чан Ми-ран — четырехкратной чемпионки мира и обладательницы двух олимпийских медалей (золото в Пекине, серебро в Афинах). Правда, помимо спорта в сериале находится место и насыщенной романтической интриге.
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Спорт
Российский футбол недели: чемпионская гонка в РПЛ
Сюжеты, которые нельзя пропустить!
В Российской Премьер-лиге осталось два тура. В них решится судьба чемпионства и медалей чемпионата России. Кто в гонке? «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».
«Динамо» идет на первом месте — бело-голубые выгрызли несколько побед подряд и набрали два очка отрыва от «Зенита». Команда Марцела Лички может завоевать первое чемпионство за полвека, но ей крайне нежелательно терять очки в Самаре — против «Динамо» сыграют очень опасные «Крылья Советов». Но если «Динамо» побеждает, чемпионский кубок уже от клуба не уйдет.
У «Зенита» ситуация сложнее: матч на выезде против ожившего «Ахмата». Кроме того, терять очки нельзя совсем — у «Динамо» отрыв в два балла и преимущество по личным встречам, которое учитывается при равенстве очков. Справится ли команда с таким давлением?
Однако самый тяжелый финиш — у «Краснодара». Соперники сильно оторвались, так что южан спасет только такой расклад: «Динамо» и «Зенит» теряют очки, «Краснодар» не теряет и обыгрывает «Динамо» в личной встрече. Звучит как чудо, но сезон может закончиться первым титулом в истории.
Футбол недели: «Аталанта» против «Байера»
Миранчук в финале Лиги Европы
Время больших финалов в Европе! «Аталанта» Алексея Миранчука сыграет против непобедимого «Байера» — российский игрок впервые за много лет так близко подобрался к европейскому трофею. Но соперник — настоящий кошмар. «Байер» творит историю: вообще не проигрывал в этом сезоне, отыгрывается в концовках и показывает стильный футбол. Трансляция начнется 22 мая в 22:00 по Москве и будет доступна в Плюсе.
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: ФК “Зенит” / ТАСС, Ciro De Luca / NurPhoto via Getty Images