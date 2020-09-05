Рейтинг популярности КиноПоиска: «Мулан» наступает на «Довод»

Продолжаем рассказывать об изменениях в первой двадцатке нашего рейтинга фильмов и сериалов, который составляется на основании интереса пользователей КиноПоиска и позволяет следить за популярностью новых и старых тайтлов. Данные обновляются раз в сутки.

Топ-20 от 15 сентября

1. «Довод» 2. «Мулан» 3. «Игра на выживание» 4. «Пацаны» 5. «После. Глава 2» 6. «Воспитанные волками» 7. «Вратарь Галактики» 8. «Новые мутанты» 9. «Джентльмены» 10. «Дюна» 11. «Бумажный дом» 12. «Гренландия» 13. «Начало» 14.«Поезд в Пусан 2: Полуостров» 15. «Гарри Поттер и философский камень» 16. «После» 17. «Тьма» 18. «Думаю, как все закончить» 19. «Шифр» 20. «Интерстеллар»

Спустя полгода после начала локдаунов стала заметна накопившаяся усталость от сериалов. На этой неделе в топе популярности доминируют полнометражные фильмы — по большей части те, которые недавно вышли или скоро выйдут в прокат. Впрочем, сериалы «Пацаны», «Бумажный дом» и «Тьма» не покидают топ-20 рейтинга уже несколько месяцев, хотя новые серии сейчас выходят только у первых.

«Довод» (1-е место)

Фильм-палиндром Кристофера Нолана — однозначный лидер недели. «Довод» уже давно держится на первом месте и не собирается его покидать. Из-за пандемии прокат фильма растянется надолго. К тому же это, скорее всего, самый громкий кинорелиз года. Не все потенциальные зрители пока готовы идти в кинотеатры, а тем, в свою очередь, почти нечего ставить в репертуар. В некоторых регионах России (Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области) кинотеатры открыли только недавно, в других их работа по-прежнему не разрешена. Но после открытия зрители идут именно на Нолана. «Довод» стал первым с начала пандемии фильмом, который в российском прокате посмотрело более миллиона человек. А заодно зрители вспомнили про старые фильмы режиссера: в топ прошли «Начало» (13-е место) и «Интерстеллар» (20-е).

«Мулан» (2-е место)

Лидером российского проката в прошлые выходные стал не «Довод», а (с небольшим отрывом) «Мулан» — игровая версия сюжета о китайской культурной героине, ставшей в 1998-м одной из диснеевских принцесс. В Америке фильм вышел сразу на видео (на Disney+), но его показывают в кинотеатрах Европы и, что особенно важно, Китая. «Мулан» стала первым большим проектом Disney с азиатским актерским составом и сеттингом. Но желание понравиться в КНР сыграло с фильмом злую шутку: в титрах объявлена благодарность властям Синьцзян-Уйгурского автономного района, где уже давно идут массовые репрессии против местного населения, и теперь в соцсетях призывают бойкотировать картину. Да и отзывы на «Мулан» у зрителей довольно прохладные: средний балл на КиноПоиске не доходит даже до шести. В общем, многое складывается против «Мулан», но все-таки это Disney, и из рейтинга лента исчезнет еще не скоро.

«Игра на выживание» (3-е место)

Шестнадцать человек отправляются без еды, личных вещей и средств связи в сибирскую тайгу участвовать в жестоком реалити-шоу. Проект режиссера Карена Оганесяна с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым называют не иначе, как «русским Lost», даже русское название шоу Джей Джей Абрамса «Остаться в живых» звучит практически так же. Однако история жанра «триллер о выживании» богаче, и то, что сериал на нее опирается, совсем не грех. К тому же авторы «Игры на выживание» изобрели концептуальный кастинговый ход: Чадов и Бортич выступают в сюжете под своими именами и играют фиктивные версии самих себя. Зрители благосклонны к сериалу: его средняя оценка сейчас — 7,6.

«После. Глава 2» (5-е место)

Сиквел прошлогодней сентиментальной драмы о студентах набирает позиции в топе. В конце недели «После. Глава 2» выйдет в российский прокат. Фильм уже показывают в Канаде, где он, невзирая на ковид, стартовал лучше оригинала, в ближайших планах — США. Вряд ли кто-то ждет, что «Глава 2» окажется шедевром — первый фильм набрал на Rotten Tomatoes всего 19%, — но это кино про любовь для невзыскательной юной аудитории, а потому это не так важно. На фоне ожидания сиквела в топ проник и первый фильм — он на 16-м месте.

«Воспитанные волками» (6-е место)

Очередной резонансный сериал HBO — научная фантастика с религиозными аллюзиями и именем Ридли Скотта в титрах. Первые серии показали в начале сентября, и с тех пор «Воспитанные волками» уверенно держатся на вершине пользовательского рейтинга. Неизвестно, сколько это продлится. Пока нет ощущения, что HBO сделал новую «Игру престолов», а реальное участие Скотта в производстве, похоже, было преувеличено промокампаниией. Главный вопрос: насколько готовы зрители в 2020 году смотреть на придуманные ужасы о будущем человечества, когда и в настоящем все не очень?

«Новые мутанты» (8-е место)

Перезапуск «Людей Икс» после провального «Темного Феникса» не переменил судьбу этой франшизы. «Новые мутанты», по общему мнению, получились не очень удачными (рейтинг критики на Rotten Tomatoes — 33%, зрителей — 54%). В российский прокат фильм вышел 3 сентября и заработал в шесть раз меньше «Довода». «Новые мутанты» уже теряют позиции в топе и, скорее всего, покинут двадцатку в ближайшие пару недель.

«Дюна» (10-е место)

Благодаря одному только новому трейлеру космоопера Дени Вильнёва взлетела в топ зрительской популярности. Конечно, это временный всплеск интереса. Но, судя по тому, с каким жаром в соцсетях обсуждают Тимоти Шаламе, Зендею и внешний вид песчаного червя из сюжета Фрэнка Герберта, «Дюна» — однозначный будущий хит.

«Думаю, как все закончить» (18-е место)

Мы уже привыкли к тому, что Netflix всегда присутствует где-то на вершине топа. Но в последние недели больших хитов у стриминг-гиганта не было. Только в конце первой двадцатки обнаруживается новый фильм Чарли Кауфмана — сценариста «Быть Джоном Малковичем» и «Вечного сияния чистого разума» и режиссера «Аномализы». Запутанная история о тревогах и фрустрациях современного человека поразила критиков (84% на Rotten Tomatoes), но большим хитом это невротичное кино стать не могло по определению. Через полторы недели после релиза на Netflix «Думаю, как все закончить» покидает рейтинг популярности.