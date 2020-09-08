Как «Мулан» совмещает диснеевский аттракцион и феминистскую повестку

Как создатели «Мулан» используют элементы жанра уся — эффектных китайских фильмов о боевых искусствах? Чем новая версия отличается от классического мультфильма 1998 года? Зачем студия Disney раз за разом делает ремейки своих анимационных хитов и что не так с новым «Королем Львом»? И как обновленная версия «Мулан» работает с феминистской повесткой?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают с кинокритиком газеты «Коммерсантъ» Юлией Шагельман путь героини и спорят о метафорах диснеевской сказки.

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В этом выпуске ведущие советуют два фильма для детей:

«Чем дальше в лес…» (2014, реж. Роб Маршалл) — экранизация мюзикла Стивена Сондхайма, которая, конечно, похожа на многомиллионный новогодний утренник, зато в психотерапевтическом ключе деконструирует классические сказки (про Золушку, Красную Шапочку, волшебные бобы и Рапунцель);

«Как приручить дракона» (2010, реж. Дин ДеБлуа, Крис Сандерс) — мультфильм о дружбе милого дракончика и мальчика-викинга, в котором главный герой, по сути, проходит путь героини и в финале принимает свою феминность.

В следующем выпуске мы обсудим запутанный хоррор Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить», который вышел на Netflix 4 сентября.