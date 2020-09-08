Как «Мулан» совмещает диснеевский аттракцион и феминистскую повестку

КиноПоиск
Крупным планом

ПодкастКак «Мулан» совмещает диснеевский аттракцион и феминистскую повестку

Обсудить0

Как создатели «Мулан» используют элементы жанра уся — эффектных китайских фильмов о боевых искусствах? Чем новая версия отличается от классического мультфильма 1998 года? Зачем студия Disney раз за разом делает ремейки своих анимационных хитов и что не так с новым «Королем Львом»? И как обновленная версия «Мулан» работает с феминистской повесткой?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают с кинокритиком газеты «Коммерсантъ» Юлией Шагельман путь героини и спорят о метафорах диснеевской сказки.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски всех наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске ведущие советуют два фильма для детей:

  • «Чем дальше в лес…» (2014, реж. Роб Маршалл) — экранизация мюзикла Стивена Сондхайма, которая, конечно, похожа на многомиллионный новогодний утренник, зато в психотерапевтическом ключе деконструирует классические сказки (про Золушку, Красную Шапочку, волшебные бобы и Рапунцель);

В следующем выпуске мы обсудим запутанный хоррор Чарли Кауфмана «Думаю, как все закончить», который вышел на Netflix 4 сентября.

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Фильм недели: «Мулан». Голливудский блокбастер, который очень хотел бы стать китайским хитом

Фильм недели: «Мулан». Голливудский блокбастер, который очень хотел бы стать китайским хитом

10 сентября27
Чем восхищает и чем раздражает «Довод» Кристофера Нолана
Крупным планом

ПодкастЧем восхищает и чем раздражает «Довод» Кристофера Нолана

8 сентября23
Стальная магнолия: 5 фильмов о Мулань, снятых в Китае

Стальная магнолия: 5 фильмов о Мулань, снятых в Китае

12 сентября12
«Третий день», «Страна Лавкрафта» и «Бруклин 9-9»: Что мы смотрим в сентябре
В предыдущих сериях

Подкаст«Третий день», «Страна Лавкрафта» и «Бруклин 9-9»: Что мы смотрим в сентябре

9 сентября4

Главное сегодня

Сборы

Американский бокс-офис: «Довод» лидирует, но прокат по-прежнему в коме

Сегодня, 16:206
Американский бокс-офис: «Довод» лидирует, но прокат по-прежнему в коме
Венеция-2020. Итоги: Без Голливуда, зато с двумя призами у наших
Фестивали

Венеция-2020. Итоги: Без Голливуда, зато с двумя призами у наших

Сегодня1
Как «Мулан» совмещает диснеевский аттракцион и феминистскую повестку
Крупным планом

ПодкастКак «Мулан» совмещает диснеевский аттракцион и феминистскую повестку

Сегодня0
«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим
Сериалы

«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим

Сегодня4
Что нужно знать об аниме «Она видела небо»
КиноПоиск HD

Что нужно знать об аниме «Она видела небо»

Сегодня1
Звезда «Страны Лавкрафта» Джонатан Мэйджерс сыграет злодея в «Человеке-муравье 3»

Звезда «Страны Лавкрафта» Джонатан Мэйджерс сыграет злодея в «Человеке-муравье 3»

40 минут назад0
Гильермо дель Торо рассказал о новой книге и «Пиноккио», в котором будет Муссолини

Гильермо дель Торо рассказал о новой книге и «Пиноккио», в котором будет Муссолини

3 часа назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт