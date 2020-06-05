«Воспитанные волками»: Фанфик по мотивам фильмов Ридли Скотта, снятый им самим

В середине XXII столетия Земля стала полем битвы между фракцией атеистов и митраистами, которые носят на груди солярный знак и поклоняются римскому богу Солу. Последние обладают сокрушительными технологиями — например, производят боевых андроидов, — но почему-то все равно терпят поражение. Остатки человечества покидают Землю, которая превратилась в руины: митраисты строят себе космический ковчег под названием «Рай» и отправляются колонизировать далекие планеты. А пара перепрограммированных андроидов (их завербовали атеисты) летит на шаттле к экзопланете Kepler-22 b, на которой есть все условия для выращивания новой расы, свободной от религиозных предрассудков.

Мать (Аманда Коллин) и Отец (Абубакар Салим) выращивают в инкубаторе шесть человеческих зародышей, вспахивают почву, строят каменные иглу, а выросших детей учат ненависти к религиозными доктринам. Спустя несколько лет на Кеплере остается только один длинноволосый мальчик Кэмпион (Винта МакГрат), остальных детей уносит непонятная болезнь. А вскоре на планету высаживается отряд митраистов (их «Рай» кружит на орбите Kepler-22 b), которые планируют лишить роботов родительских прав. Но Мать отказывается расставаться с Кэмпионом и устраивает резню. Выживает лишь фанатик Маркус (Трэвис Фиммел), который отправляется за подмогой. Так извечный конфликт атеистов и верующих продолжается за пределами разрушенной Земли, только в лагере безбожников — два робота да юный Кэмпион, который с любопытством посматривает в сторону религиозных ритуалов.

Библия и сай-фай

«Воспитанные волками» активно продвигаются как сериал Ридли Скотта, что не вполне соответствует действительности. Шоураннером стал мало кому известный Аарон Гузиковский; его самая яркая работа — сценарий к финчерообразному триллеру Дени Вильнёва «Пленницы». Гузиковский утверждает, что вдохновлялся собственным родительским опытом и научной фантастикой (в интервью он признается в любви к самым ее попсовым образцам — «Звездным войнам» и, конечно, «Чужому») . Готовый сценарий Гузиковский принес в продюсерскую компанию Скотта Scott Free, и там концепцией заинтересовался сам сэр Ридли. Режиссер «Чужого» и «Бегущего по лезвию», очевидно, разглядел в этом тексте близкие идеи и сразу сел за раскадровки, а потом вызвался снять первые два эпизода.

Последние фантастические работы Ридли Скотта — «Прометей» и «Чужой: Завет» — демонстрируют пристальный интерес режиссера к космогонии: под их мрачной научно-фантастической обложкой скрываются сюжеты ветхозаветного размаха. Даже не скрываются — все аллюзии Скотта бьют прямо в лоб. Например, андроид Дэвид из «Завета», восставший против своих создателей, буквально цитировал поэму Мильтона «Потерянный рай», уподобляя себя падшему ангелу.

«Прометей» «Чужой: Завет»

«Воспитанные волками» насыщены таким же несложным религиозным символизмом. Гузиковский прямо заявляет, что Мать, летающая в боевом режиме над полем сражения, списана им с фигуры распятого Христа, а два андроида посреди пустыни — это, конечно, Адам и Ева, изгнанные из рая. Для пущей наглядности у них убрали пупки, ведь у первых людей их быть не может. Сами персонажи не стесняются пророчествовать о божественном мальчике, который придет из пустыни (понятно, что это Кэмпион, появившийся на свет безо всякого мужского участия; он лежал в инкубаторе, подпитываемый лишь жизненными соками Матери, а его приемный Отец тем временем, кхм, занимался плотничеством).

Фантастическое попурри

Однако эстетику сериала задает не Библия, а sci-fi. Сокрушительную земную войну нам показывают в виде флешбэков, и больше всего это напоминает сеттинг блокбастера «Терминатор: Да придет спаситель» с разрушенными зданиями, ополченцами в лохмотьях и всесильными роботами. Атеисты-оппозиционеры перепрограммируют вражеских андроидов — сюжет, обыгранный во всех частях франшизы с Арнольдом Шварценеггером.

Очень много в сценарии Гузиковского подражания самому Скотту. На необитаемой планете обитают тонконогие черные монстры, сильно смахивающие на Чужих; внутри роботов течет бледная молочная субстанция (прямо как у андроидов из той же франшизы), а центральная героиня — бесстрашная женщина. Так что можно сказать, что это фанфик по мотивам «Чужого» и «Бегущего по лезвию» (роботы задумываются о собственной идентичности и вступают в конфликт с заводскими настройками), экранизировать который взялся сам автор оригинальных фильмов.

Но на концентрате жанровой классики далеко не уедешь, особенно в формате сериала. Поэтому «Воспитанные волками» регулярно подкидывают интригующие вопросы в духе «Остаться в живых»: а что если Мать сама убила всех детей? Откуда на Kepler-22 b взялся огромный куб явно искусственного происхождения? Если бога нет, то чей голос слышит Маркус по ночам у себя в голове? Что это за странная фигура в капюшоне бродит по местным мертвым лесам? Почему необитаемая планета выглядит как Земля, пережившая последствия ядерного холокоста? Хочется верить, что в финале сезона хотя бы на какие-то из этих вопросов последуют небанальные ответы.

Перспективы

Аманда Коллин

Несмотря на вторичность, «Воспитанные волками» способны удержать внимание. Уже в конце первого эпизода происходит эффектная кровавая баня, которую устроила Мать, открывшая в себе способность разрывать живые существа на молекулы при помощи ультразвука. Малоизвестная датская актриса Аманда Коллин — главная находка этого сериала, ее мимика и пластика идеально иллюстрируют эффект «зловещей долины». Пожалуй, за ее героиней следить интереснее всего: она сочетает в себе мстительного матриарха в духе Серсеи Ланнистер, нервозную мать из «Ребенка Розмари» и киборга-убийцу.

Проблема сериала пока в несоответствии платформе. «Воспитанные волками» выходят на HBO Max — стриминге кабельного канала, известного высокими художественными качествами контента. Соответственно, ожидали от него многого: как максимум это должна была быть новая «Игра престолов», как минимум — интересная вариация на тему «Мира Дикого Запада». Но после первых двух эпизодов, снятых Ридли Скоттом, шоу забуксовало. За зрелищной завязкой последовало размеренное повествование про две противоборствующие группы, которые готовятся к новому столкновению. Даже мрачные неземные ландшафты Kepler-22 b (сериал снимался в Южной Африке) начинают надоедать. Мальчик-бунтарь Кэмпион все подвергает и подвергает сомнению атеистические заповеди родителей, те же все охотятся и охотятся, а митраисты на протяжении трех серий подряд уныло бродят от одной пустынной локации к другой.

Есть сильное подозрение, что все это не премиум-контент с положенным ему хай-концептом, неожиданными сценарными решениями и режиссурой, достойной арт-мейнстрима, а научно-фантастическое мыло в духе ремейка «Звездного крейсера „Галактика“». Оно просто маскируется под штучный продукт: небольшое количество серий (всего выйдет 10 эпизодов, мы посмотрели пять), плюс режиссер-auteur в титрах. Хотя фанаты поздних фильмов Ридли Скотта, кажется, остались довольны — на Reddit уже вовсю обсуждают взаимосвязь сериала и апокрифической Книги Еноха (возможно, что Kepler-22 b — это Эдем), предполагают, что бог Сол — это искусственный интеллект, и обсуждают, насколько крута Аманда Коллин, мгновенно переключающаяся из одного режима актерской игры в другой. Будем надеяться, что и сериал вскоре тоже провернет этот фокус.