Что смотреть дома: «Воспитанные волками», второй сезон «Пацанов», новый сериал с Мэйси Уильямс

Полицейская Рене Ломито (хип-хоп-певица Мэри Джей Бладж) с юным напарником (Нат Вулф из «Тетради смерти») отправляется на поиски коллеги, который не отвечает по рации. Камера видеонаблюдения фиксирует, что его уволокла невидимая сила. Что бы это ни было, сила явно помнит, как этот офицер год назад убил подростка-афроамериканца и остался безнаказанным. «Видеорегистратор» Малика Бута, вышедший до новейших протестов в США, добавляет к традиционному сюжету о полицейском произволе немного мистики и паранойи. Неусыпное око камер напоминает о том, что за нами следят не только спецслужбы, но и тот, кто вершит высшее правосудие.