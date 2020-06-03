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Что смотреть дома: «Воспитанные волками», второй сезон «Пацанов», новый сериал с Мэйси Уильямс

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Фантастический эпос о роботах, которые воспитывают людей, сериал про самого быстрого человека на планете, фантасмагория Чарли Кауфмана с Джесси Племонсом и Тони Коллетт — рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

«Воспитанные волками»

Сериал Ридли Скотта про веру и андроидов.

Где смотреть: HBO Max

На далекой планете, которую решили колонизировать земляне, андроиды Мама (Аманда Коллин) и Папа (Абубакар Салим) растят новое поколение людей. Однако, когда те повзрослеют, начнется кровопролитная война из-за религиозных противоречий, и разрешать их придется как раз искусственному интеллекту. «Воспитанных волками» придумал Аарон ГузиковскийПленницы», «Мотылек»), но выбранные им тема и размах очень созвучны позднему творчеству Ридли Скотта — неудивительно видеть классика в списке продюсеров и режиссеров. Сериал выглядит не менее величественным по замыслу и визуальным решениям, чем «Прометей». Остается надеяться, что авторам «Воспитанных волками» есть что нового сказать на такую избитую тему, как отношения человека и бога.

«Пацаны», 2-й сезон

Возвращение сатирического комикса про супергероев.

Где смотреть: Prime Video

Дуэт комедиографов Сета Рогена и Эвана Голдберга повадился адаптировать для малого экрана популярного комиксиста Гарта Энниса: сначала была антиклерикальная сатира «Проповедник», а с прошлого года выходит жестокий памфлет о супергероях «Пацаны». В новых эпизодах заглавный отряд объявили вне закона, а к команде супергероев присоединилась Шторфмронт (звезда сериала «Ты — воплощение порока» Ая Кэш). Также во втором сезоне ожидается Дженсен Эклс (Дин Винчестер из «Сверхъестественного»).

Подробнее о сериале

«Думаю, как все закончить»

Запутанный фильм о знакомстве с родителями от сценариста «Вечного сияния чистого разума».

Где смотреть: Netflix

Чарли Кауфман — один из самых изобретательных сценаристов, а с недавних пор и режиссеров американского кино. «Быть Джоном Малковичем» и «Вечное сияние чистого разума», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Аномализа» — детища его неуемной фантазии. «Думаю» тоже посвящен играм разума: Джейк (Джесси Племонс) везет свою девушку (Джесси Бакли) на знакомство с родителями (Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис). Та хочет его бросить, но для начала надо разобраться в странностях фамильного дома, где, например, собака вечно крутит головой. Трейлер обещает микс «Реинкарнации» и сериальной версии «Фарго».

«Флэш», 1-й сезон

Долгоиграющий супергеройский сериал про соратника Бэтмена и Супермена.

Где смотреть: КиноПоиск HD — c 5 сентября

Пока студия Disney строила киновселенную Marvel на большом экране, комиксы DC последовательно оживали на малом в формате сериалов канала The CW. Вселенная «СиДаба», как называют канал в рунете, бюджетная и часто неказистая, зато берет духом старой школы и безудержной фантазией. История Барри Аллена (Грант Гастин) — мальчика, который мечтал стать супергероем и действительно превратился в самого быстрого человека на земле — считается одним из лучших шоу вселенной. Неспроста сериал держится в эфире уже шесть сезонов. Впрочем, когда шоураннеры начинают прививать похождениям на высокой скорости высокую же драму, проект ощутимо теряет в оборотах. Тем не менее фан-база у него впечатляющая, а несколько эпизодов даже снял Кевин Смит.

Подробнее о сериале

«Успеть за две недели»

Мэйси Уильямс мстит за смерть отца.

Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека»

Арья вновь выходит на тропу войны: молодая женщина Ким (Мэйси Уильямс), выросшая в бункере далеко от цивилизации, решает расследовать гибель отца, попутно осваивая удивительный мир вокруг. Она впервые идет в паб и надевает каблуки, выходит на связь с матерью Тиной (Сиан Клиффорд из «Дряни»), находит друзей и становится героиней шпионского боевика — с особняками, перестрелками в лесу и прочими неприятностями. Придумал комедийный боевик Габи Халл, сценарист «Обмана» и «Мы охотимся вместе».

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.

«Вдали»

Сериал, в котором Хилари Суэнк переживает свою «Гравитацию».

Где смотреть: Netflix

Мы не можем жить без космоса, хотя последние пару лет фильмы и сериалы про звездное небо над головой не достигают желаемого эффекта. Вслед за Сандрой Буллок, Райаном Гослингом, Шоном Пенном, Брэдом Питтом и Евой Грин решать личные и экзистенциальные проблемы за пределами Земли отправляется Хилари Суэнк. Ради миссии на Марсе ей приходится оставить на три года мужа и дочь. Придумали шоу создатели сериала «Путь» с Аароном Полом, продюсируют Эдвард ЦвикПоследний самурай») и Мэтт РивзМонстро», две «Планеты обезьян», новый «Бэтмен»).

«Лингва франка»

Резонансный ЛГБТ-фильм.

Где смотреть: Netflix

Оливия (Изабель Сандовал) — филиппинская трансженщина, работающая сиделкой у пожилой россиянки Ольги (Линн Коэн) в Бруклине. На Брайтон-Бич хорошая погода, но у Оливии нет документов, и истекает срок, когда она могла бы легализовать свое пребывание в США. Возникает, правда, другая опция: она влюбляется в Алекса (Имон Фэррен из «Твин Пикс»), внука Ольги, брак с которым позволит претендовать на грин-карту. «Лингва франка» — фильм о трансженщине, снятый трансженщиной (постановщица — сама Сандовал) — привлек внимание дюжины фестивалей (в том числе параллельной секции Венеции) и продюсерской компании Авы ДюВерней, которая ищет новые голоса в кино. О диалоге между людьми разных национальностей и гендеров тактильный фильм Сандовал и рассказывает: лингва франка — это диалект, на котором общаются люди разных культур, например на рынках.

«Видеорегистратор»

Дождливый хоррор о полицейском произволе.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Полицейская Рене Ломито (хип-хоп-певица Мэри Джей Бладж) с юным напарником (Нат Вулф из «Тетради смерти») отправляется на поиски коллеги, который не отвечает по рации. Камера видеонаблюдения фиксирует, что его уволокла невидимая сила. Что бы это ни было, сила явно помнит, как этот офицер год назад убил подростка-афроамериканца и остался безнаказанным. «Видеорегистратор» Малика Бута, вышедший до новейших протестов в США, добавляет к традиционному сюжету о полицейском произволе немного мистики и паранойи. Неусыпное око камер напоминает о том, что за нами следят не только спецслужбы, но и тот, кто вершит высшее правосудие.

«Земля — Неду»

Вечернее шоу с инопланетянами и кинозвездами.

Где смотреть: Disney+

«Спокойной ночи, малыши» по-инопланетному: синий пришелец Нед прибыл на Землю с важной миссией, но открыл для себя прелесть телевидения и остался вести свое вечернее шоу. Теперь к нему в гости приходят РуПол, Элай Рот, Джина Карано и Джоэл МакХэйл, а инопланетные создания и куклы в нарядах из «Звездных войн» разыгрывают сценки для самых невообразимых рубрик, скетчей и тем. Недавно на Disney+ стартовали «Маппеты сегодня» — перезапуск классического шоу Джима Хенсона; теперь компания покойного мага кукольного кино способствовала скрещиванию двух брендов, принадлежащих студии — Star Wars и The Jim Henson Company.

«Самая красивая вещь»

Социально заряженный док про греблю

Где смотреть: Peacock

Прежде чем податься в режиссуру, Мэри Маццио изучала философию и политологию, а в 1992 году состояла в олимпийской сборной США по гребле. Ранние фильмы Маццио были посвящены атлетам, но самый известный («Я — Джейн Доу») рассказывал о секс-рабстве в Америке. В «Самой красивой вещи» она вновь обратилась к спорту, но уже на родном материале: это картина о первой в стране школьной команде по гребле, состоящей из афроамериканцев. Принадлежавшие к разным бандам старшеклассники оставляли все терки на берегу ради общего дела. Картина получила приз в документальной секции фестиваля SXSW.

Автор: Алексей Филиппов

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