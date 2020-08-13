Вселенная DC, новые «Смешарики» и сериал о Telegram-каналах: 10 премьер сентября на КиноПоиск HD

Мини-сериал Романа Волобуева, спродюсированный компанией «Среда» (это они подарили нам «Последнего министра»), посвящен новым медиа. Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) — молодые и амбициозные создательницы Telegram-канала «ППЧМЗ» («Просто представь, что мы знаем»). Они готовы на все, чтобы привлечь как можно больше подписчиков, поэтому публикуют скандальные, но непроверенные новости. Однажды девушки запостили новость о смерти известного журналиста-расследователя Евгения Малышева (Евгений Стычкин). Когда-то он был оплотом «настоящей» журналистики, а сейчас уже пять лет живет в Лондоне, отойдя от дел. Выяснилось, что юные блогерки ошиблись: Малышев жив-здоров, и новость о собственной смерти подталкивает его вернуться не только в Москву, но и в профессию. Внезапно Малышев присоединяется к команде девчонок, но быстро понимает, что медиа в России успели сильно измениться.

Роман Волобуев, сам отработавший редактором журнала «Афиша», главным редактором Empire и заместителем главного редактора GQ, уверяет, что у каждого из героев сериала есть прототипы, а у Малышева их даже несколько. Помимо Стычкина и трех молодых актрис, в «ППЧМЗ» также снялись Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Артур Ваха и Максим Виторган, а несколько действующих журналистов появятся в камео (играя самих себя).