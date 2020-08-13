Вселенная DC, новые «Смешарики» и сериал о Telegram-каналах: 10 премьер сентября на КиноПоиск HD

Каждый месяц в нашем онлайн-кинотеатре выходят десятки новинок. В сентябре создатели «Последнего министра» представят новый сериал, Крош и Нюша вернутся с очередными приключениями, а еще наступит настоящий «Хэппи-энд».
Подробнее обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Просто представь, что мы знаем»
Премьера: 24 сентября (по подписке)
Мини-сериал Романа Волобуева, спродюсированный компанией «Среда» (это они подарили нам «Последнего министра»), посвящен новым медиа. Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) — молодые и амбициозные создательницы Telegram-канала «ППЧМЗ» («Просто представь, что мы знаем»). Они готовы на все, чтобы привлечь как можно больше подписчиков, поэтому публикуют скандальные, но непроверенные новости. Однажды девушки запостили новость о смерти известного журналиста-расследователя Евгения Малышева (Евгений Стычкин). Когда-то он был оплотом «настоящей» журналистики, а сейчас уже пять лет живет в Лондоне, отойдя от дел. Выяснилось, что юные блогерки ошиблись: Малышев жив-здоров, и новость о собственной смерти подталкивает его вернуться не только в Москву, но и в профессию. Внезапно Малышев присоединяется к команде девчонок, но быстро понимает, что медиа в России успели сильно измениться.
Роман Волобуев, сам отработавший редактором журнала «Афиша», главным редактором Empire и заместителем главного редактора GQ, уверяет, что у каждого из героев сериала есть прототипы, а у Малышева их даже несколько. Помимо Стычкина и трех молодых актрис, в «ППЧМЗ» также снялись Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Артур Ваха и Максим Виторган, а несколько действующих журналистов появятся в камео (играя самих себя).
Коллекция сериалов DC Comics
Премьера: сентябрь
Теперь на КиноПоиск HD — один из самых больших каталогов DC Universe в России. В коллекцию к уже имеющимся «Старгёрл», «Роковому патрулю» и анимационной «Харли Квинн» добавятся все главные DC-проекты — от «Флэша» до «Готэма». Собственно, «Флэш» стартует первым вместе с другим сериалом, «Стрелой». Эти проекты канала CW рассказывают о двух культовых супергероях вселенной DC. Барри Аллен (Грант Гастин) благодаря разряду молнии получил сверхскорость и стал Флэшем, а миллионер Оливер Куинн (Стивен Амелл) пять лет провел на необитаемом острове, где научился выживать в любых условиях и метко стрелять из лука (отсюда и прозвище Стрела). Оба героя, конечно же, используют свои силы во благо людям родных городков и иногда сотрудничают друг с другом. После этого на КиноПоиск HD можно будет увидеть «Легенды завтрашнего дня», «Готэм», «Супергёрл» и другие любимые сериалы DC — все они появятся в онлайн-кинотеатре в течение осени.
«Смешарики. Новый сезон»
Премьера: 10 сентября (по подписке)
Приключения кругляшей продолжаются! Юбилейный, пятый сезон «Смешариков» вышел в мае и возвращается с новыми сериями после летнего перерыва. Нюша, Крош, Копатыч, Бараш и остальные персонажи традиционно попадают в самые неожиданные ситуации и с юмором и достоинством из них выкручиваются. В этот раз Нюша будет ловко использовать таланты друзей себе во благо, Бараш побывает персонажем фильма Кристофера Нолана, Лосяш откроет у себя дар общения с деревьями, а все вместе Смешарики заговорят на древнегреческом. 10 сентября вы увидите первые пять серий, остальные пять выйдут 17 сентября.
«Хэппи-энд»
Премьера: 3 сентября (по подписке)
Один из первых российских релизов, открывший прокат после пандемии. Трогательную историю о том, как и в зрелые годы можно начать все сначала, сценарист Константин Чармадов посвятил своему отцу, ставшему прототипом главного героя. А вот конкретные события в фильме вымышленные: пожилой мужчина очнулся на берегу пляжа в Таиланде, он не помнит, кто он, как его зовут и как он сюда попал. Характер у старика довольно скверный и сварливый, но пробивной — мужчина быстро осваивается на новом месте и, несмотря на то что говорит только по-русски, заводит друзей и даже организует маленький бизнес. Осталось понять, как же он все-таки очутился так далеко от дома. Главную роль сыграл Михаил Гомиашвили, также в картине снялись Владимир Мишуков, Евгения Дмитриева, Роза Хаируллина, Полина Пушкарук и Евгений Сангаджиев.
«Молочные зубы»
Премьера: 14 сентября (по подписке)
Фильм-участник прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, дебютная полнометражная работа Шеннон Мерфи, снимавшей в основном сериалы (из последних — «Убивая Еву»). Милле 15 лет (Элайза Сканлен, которая прославилась ролями в «Острых предметах» и «Маленьких женщинах»), она приличная девочка из приличной семьи, играет на скрипке, но все это не имеет значения, потому что Милла тяжело больна. Однажды она знакомится с 23-летним Мозесом (Тоби Уоллес получил за эту работу в Венеции приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру) — наркоманом и драгдилером с добрым сердцем. Милла настолько очарована его страстью к жизни и бешеной энергией, что мгновенно влюбляется и приводит парня домой. В любой другой ситуации родители бы взбунтовались, но Милле все сходит с рук из-за диагноза. Этот роман для нее — последняя возможность почувствовать себя по-настоящему живой и нормальной. В картине также сыграли Бен Мендельсон и Эсси Дэвис, а из Венеции фильм увез еще и премию Всемирной католической организации по коммуникациям, премию Soundtrack Stars (особый приз жюри за лучший саундтрек) и специальную награду Кристофера Д. Смитерса (выдается за внимание к социальной проблеме).
«Она видела небо»
Премьера: 10 сентября (по подписке)
Романтическое аниме Тацуюки Нагаи, режиссера, снявшего «Сердце хочет кричать» и «Невиданный цветок». У сестер Аои и Аканэ родители погибли 13 лет назад, и старшая Аканэ взяла на себя заботу о младшей, отказавшись переезжать в Токио со своим возлюбленным Синносукэ. Однажды в их городке появляется загадочный Синно — это Синносукэ, только на 13 лет младше, прибывший из прошлого. В него влюбляется Аои, и жизнь девочек становится еще запутаннее. Название фильма отсылает к известной японской поговорке: «Лягушка в колодце моря не видала, зато она видела небо». Это любимая поговорка сестер, и Синно посвятил одной из них песню с таким названием.
«Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Премьера: сентябрь (по подписке)
Действие сиквела южнокорейского зомби-хоррора происходит через четыре года после событий первой части, где неизвестный вирус превратил жителей страны в ходячих мертвецов. Оставшиеся в живых эвакуированы, границы закрыты. Хан Джон-сон (Кан Дон-вон) и муж его сестры Ку Чхоль-мин (Ким До-юн) ютятся в гонконгских подвалах, но внезапно им выпадает шанс: местный криминальный босс знает, что в порту Инчхона стоит грузовик, в котором спрятано 20 млн долларов. Вместе с другими наемниками Хан и Ку отправляются в изолированный Инчхон на поиски денег и обнаруживают на месте не только кеш и зомби, но и выживших, которые оказываются пострашнее живых мертвецов. Режиссером второй части снова стал Ён Сан-хо, который снял и приквел этой истории — анимационную «Станцию «Сеул“».
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Премьера: 18 сентября (по подписке)
Финал грандиозной саги о джедаях Скайуокерах. Рэй узнает о своем происхождении, Бен Соло, он же Кайло Рен, сделает наконец-то выбор, а генерал Лея окончательно уйдет в закат. На КиноПоиск HD с 18 сентября можно будет посмотреть все девять фильмов франшизы в любом из рекомендованных фанатами порядке — с четвертого эпизода, согласно графику выхода фильмов в прокат, или же строго по нумерации, с первого.
«Мы», 1-й сезон (мини-сериал)
Премьера: 20 сентября (по подписке)
Романтический сериал ВВС о супругах Петерсон, потерявших остроту чувств из-за быта. Однажды Конни (Саския Ривз) говорит своему мужу Дугласу (Том Холландер), что уже не очень-то хочет жить с ним вместе. Для Дугласа это заявление как гром среди ясного неба. Он уговаривает Конни отправиться с ним в путешествие по Европе, чтобы вернуть ее любовь, а заодно и наладить сложные отношения с сыном Элби (Том Тейлор). Лондон, Амстердам, Венеция, Барселона и Париж — вместе с Петерсонами мы побываем в этих прекрасных городах и проследим, удастся ли им влюбиться друг в друга заново. Сериал снят по одноименному роману Дэвида Николлса, который сам написал сценарий.
Коллекция «Форсаж»
Премьера: сентябрь (по подписке)
На КиноПоиск HD собирается вся команда Доминика Торетто! Теперь у нас есть почти все фильмы франшизы — от самого первого, в котором герои Вина Дизеля и Пола Уокера только знакомятся, до недавнего спин-оффа про приключения Хоббса (Дуэйн Джонсон) и Шоу (Джейсон Стэйтем). Можно устроить себе день гонок за просмотром всех частей или же растянуть удовольствие на несколько выходных.