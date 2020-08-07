На КиноПоиск HD выходят новые серии мультсериала «Фиксики»

24 августа на КиноПоиск HD начнут выходить новые эпизоды мультсериала «Фиксики. Новенькие». В этот день в онлайн-кинотеатре появятся серии «Фоторедактор» и «Батут», а 28 августа можно будет посмотреть еще одну — «Шифр».

Премьера новых серий «Фиксиков» приурочена к началу учебного года. Авторы сериала уже обращались к школьной теме в этом сезоне, который начал выходить в феврале 2020 года. По сюжету в класс фиксиков поступили близнецы, которые до этого были на домашнем обучении.

Трейлер новых серий:

Продюсер «Фиксиков» Юлия Софронова уточнила, что теперь создатели будут выпускать 24—25 серий в год — это вдвое больше, чем раньше.

Премьера «Фиксиков» состоялась в 2010 году. Мультсериал основан на повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки» и рассказывает о маленьких людях, которые живут внутри разной техники и содержат ее в порядке. Сериал насчитывает более 160 эпизодов, а на его основе было снято два полнометражных мультфильма.

Помимо «Фиксиков», на КиноПоиск HD доступны «Барбоскины», «Лунтик», «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер Кот», «Смешарики» и другие мультсериалы для зрителей всех возрастов, в том числе для взрослых. Кроме того, в онлайн-кинотеатре есть безопасный детский режим, который предлагает фильмы и мультсериалы с учетом персональных рекомендаций и позволяет смотреть их без рекламы.

«На КиноПоиск HD большой каталог фильмов и мультсериалов, которые не только развлекают, но и выполняют образовательные задачи. Сотрудничество с группой компаний „Рики“ помогает нам усилиться в этом направлении: только у нас в подписке доступны новые серии „Фиксиков“, а совсем скоро зрители смогут оценить продолжение сезона классических „Смешариков“ в 2D», – говорит директор по контенту КиноПоиск HD Ольга Филипук.

Все серии «Фиксиков» и два полнометражных мультфильма можно посмотреть на КиноПоиск HD по подписке Яндекс.Плюс.

