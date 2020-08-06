Отрывки из второго сезона «Пацанов»: Старлайт спорит с Подводным, а Хьюи — с Билли Бутчером

Amazon выпустил новые отрывки из второго сезона «Пацанов». В первом ролике Хоумлендер и другие члены команды «Семерка» встречают супергероя Подводного рядом с телом огромного кита. По всей видимости, сцена происходит после событий, показанных в другом отрывке. В нем кит, предположительно, погибает после столкновения с катером.

Также в ролике появляется Штормфронт — новый член «Семерки», которую играет Ая Кэш. По словам актрисы, ее героиня — одна из немногих, кто способен противостоять Хоумлендеру.

Второй отрывок опубликовали в официальном Twitter сериала. В нем Хьюи спорит с Билли Бутчером.

Второй сезон «Пацанов» выйдет на Amazon 4 сентября. В день премьеры можно будет посмотреть первые три серии из восьми, а оставшиеся пять будут появляться еженедельно до 9 октября.