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Неудачные дубли из первого сезона «Пацанов»: Запоротые реплики и голуби

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В ожидании второго сезона сериала «Пацаны» Amazon выпустил ролик с неудачными дублями из первого. В видео Карл Урбан упорно не может произнести свою реплику (и изображает Роберта Де Ниро), Джек Куэйд пугается пролетающего голубя, а Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера, не вписывается в поворот. Особенно забавно смотрятся неудачные дубли с Черным Нуаром, который в сериале постоянно молчит.

«Пацаны» — сериал стрим-сервиса Amazon, основанный на одноименном комиксе. Действие разворачивается в мире, где супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Сюжет второго сезона «Пацанов» не раскрывается. В финале первого сезона Билли Бутчер выяснил, что его жена Бекка, за смерть которой он пытался отомстить супергероям, на самом деле жива и втайне воспитывает сына Хоумлендера. Это наверняка скажется на сюжете второго сезона и навсегда изменит мир Бутчера. Повлияет ли это на миссию бывшего оперативника ЦРУ — вопрос открытый.

Премьера второго сезона состоится на стриминг-платформе Amazon 4 сентября.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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