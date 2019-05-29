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Слух дня: «Аватар» Джеймса Кэмерона может стать основой для сериала Disney+

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Как сообщает сайт WeGotThisCovered со ссылкой на свои источники, Disney и Джеймс Кэмерон обсуждают возможность создания сериала на основе франшизы «Аватар». Утверждается, что студия ищет для стриминг-платформы Disney+ проекты, способные привлечь новых подписчиков, и в качестве возможного варианта рассматривается сериал во вселенной «Аватара».

Согласно информации источника, Кэмерон и Disney одинаково заинтересованы в возможном сериале. Проект пока находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности отсутствуют. Предполагается лишь, что действие развернется между первым и вторым фильмами.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.

Недавно о своих впечатлениях от съемок в фантастическом блокбастере рассказал Дэвид Тьюлис, присоединившийся к актерскому составу сиквелов. Актер пока и сам не знает, кого именно он играет, но подтвердил, что ему досталась роль представителя народа На’ви, или, как он сам выразился, «синего существа».

«Я понятия не имею, какими будут мои сцены. Со мной в помещении находятся 16 парней с камерами, но они снимают материалы для Джима, которые он просмотрит позже, — объяснил Тьюлис. — То, что они снимают, не появится на экране, они снимают сенсоры. Их там штук двести в комнате, все работают».

«Не терпится увидеть, как я буду выглядеть, потому что они их делают похожими на тебя, — добавил актер.  Невероятно!»

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они будут вынуждены покинуть родной дом и отправиться исследовать разные уголки Пандоры.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источники: WeGotThisCovered, GamesRadar

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