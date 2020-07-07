Создатель «Подпольной империи» готовит сериал про полицию Готэма для HBO Max

Теренс Уинтер, создатель криминальной драмы «Подпольная империя», выступит продюсером и сценаристом сериала HBO Max о полиции Готэма — вымышленного города из комиксов Бэтмене. Сюжет развернется в одной вселенной с «Бэтменом» Мэтта Ривза. Последний также выступит продюсером.

У сериала пока нет официального названия и актерского состава. Инсайдеры упоминают его как Gotham Central — это название комикса Эда Брубейкера о полиции Готэма. Сюжет сосредоточится на трудовых буднях местных детективов и их борьбе с коррупцией города.

В фильме Ривза, который выйдет в 2021 году, Бэтмена играет Роберт Паттинсон, а Джеймса Гордона, комиссара полиции Готэма, — Джеффри Райт. Появятся ли они в сериале Уинтера, пока не известно.

Дата выхода проекта пока не объявлена.

