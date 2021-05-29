Франшиза о «Чужом» еще не исчерпала себя, но требует переосмысления, уверен Ридли Скотт

В интервью Los Angeles Times режиссер Ридли Скотт заявил, что франшизу «Чужой» пока рано списывать со счетов и закрывать. Постановщик считает, что во вселенной «Чужого» осталось еще много загадок, и будущие фильмы серии могут помочь найти ответы на них.

«Я по-прежнему уверен, что фильмам о Чужом еще есть что сказать, но, мне кажется, сейчас они должны вновь измениться, — говорит Скотт. — Когда я снимал „Чужого“, еще первый фильм, то постоянно думал: откуда взялось это существо, почему оно путешествовало с этими яйцами на этом корабле, который всегда напоминал мне военный?»

«Куда направлялся этот корабль и куда вез яйца? Мне кажется, в этом и есть новая идея — кто, зачем, почему», — добавил режиссер.

Франшиза «Чужой» стартовала в 1979 году. Хоррор Ридли Скотта о противостоянии команды космического корабля и жуткого пришельца приглянулся зрителю и быстро стал популярным. В последующие годы были выпущены несколько продолжений (без прямого участия Скотта), комиксы, видеоигры и прочие сопутствующие товары. В 2012 году режиссер вернулся к серии с приквелом «Прометей», в котором рассказал о появлении первого ксеноморфа, а через пять лет продолжил историю в фильме «Чужой: Завет».

Последние две части показали в прокате неплохой результат, но были прохладно приняты критиками и зрителями. После слияния Fox/Disney «Чужой» перешел во владение последней, и пока не известно, как студия распорядится популярной франшизой. Но Скотт, судя по всему, не теряет надежды вернуться к ксеноморфам.

До начала пандемии коронавируса, из-за которой было заморожено кинопроизводство по всему миру, Скотт работал над исторической картиной «Последняя дуэль». Релиз фильма по-прежнему запланирован на 20 декабря 2020 года.

Источник: Los Angeles Times