«Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана: Удушливый хоррор о том, чего хотят мужчины

О чем это

Меланхоличная Люси (Джесси Бакли), одержимая мыслями о конце всего, в том числе и любовных отношений, бесконечно долго едет со своим парнем Джейком (Джесси Племонс) на машине сквозь снег на ферму к его эксцентричным родителям (Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис в старческом гриме). Там, на ферме, время начинает течь быстрее: по ходу семейного ужина хозяева дома успевают несколько раз одряхлеть, выжить из ума и снова помолодеть, а их собачка — превратиться в урну с прахом. Не желая задерживаться в этом странном месте, Люси и Джейк пускаются в блуждания по покрытой сугробами Оклахоме, окончательно теряются во времени и встречают своих двойников.

Это фильм ужасов?

Старый родительский дом, классический топос хоррора — только первая остановка в их долгом роуд-муви, и многие его загадки вроде странных царапин на двери в подвал Кауфман совершенно спокойно оставляет без отгадок. Ферма полна настоящей американской готики: в хлеву мертвые ягнята, на десерт подают шоколадное полено с ногтями, мама страдает от приступов тиннитуса и слышит голоса, а папа липко шутит про секс в детской кровати.

Но то, что в другой истории могло бы стать зацепкой для леденящего сюжетного поворота — например, детская фотография, на которой оба героя узнают себя, — здесь остается не более чем помехами восприятия. А вот показанные вскользь детали (например, пейзажи художников-романтиков Каспара Фридриха или Ральфа Блейклока), напротив, излучают необъяснимую тревогу. Кауфман погружает зрителя в атмосферу гипнотического сна, развивающегося по законам абсурда: пространство неожиданно растягивается, персонажи внезапно появляются и пропадают, а время то тянется как кленовый сироп, то скачет. Рассказав в самом начале страшилку про заживо сгнивших свиней, Кауфман оставляет своих героев в панике наблюдать за тем, как все вокруг них дряхлеет и разлагается.

Каспар Давид Фридрих. «Странник над морем тумана» Сборник кинорецензий Полин Кейл и диск с «Вечным сиянием чистого разума» в детской

Старость как источник экзистенциального ужаса — модная тема хорроров, от недавней «Реликвии» Натали Эрики Джеймс до «Визита» Шьямалана. Однако все, кто знаком с творчеством Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума» и «Нью-Йорка, Нью-Йорка», могли предположить, что режиссер, скорее, посмеется над условностями жанра. Действительно, сюжет фильма идет вразрез с логикой среднестатистического хоррора, где законы энтропии непременно обернулись бы против молодой пары: «смерть за работой» обходит их стороной — только поучительно грозит пальцем, а родителей так, кажется, и вовсе не особо напрягает (скорее, дает повод для черного юмора).

Разгадки первоисточника

Одноименный роман Йэна Рида, по которому снят фильм Кауфмана, тоже не преследовал цели напугать читателя. Все вышеописанные события там разворачиваются в голове пожилого школьного сторожа (в фильме он появляется в странных интермедиях, но, по сути, он и Джейк — один и тот же человек). Сторож фантазирует о девушке, которой у него не было, то и дело пересматривая возможные варианты развития их отношений. Отсюда странные сбои в сюжете, времени и пространстве, которые героиня (воображаемая, собранная из цитат масскульта, например несуществующего ромкома Земекиса) ощущает как часть своей реальности.

Кауфман увидел в этом материале отличную возможность снова переосмыслить парадоксы сознания и, следуя однажды уже опробованной им в сценарии «Вечного сияния чистого разума» схеме (кстати, тоже ведь фильм про бесконечное расставание), поставил под сомнение однозначность истории. Тут фантазия не менее реальна, чем тот, кто фантазирует, а сам фантазер в той же степени фиктивен, что и его вымысел. Рассказ и рассказчик уравнены в правах, текст крутит автором, все возможные варианты развития сюжета равноправны и фактически одновременны.

Реальный Джейк выглядит в фильме, как говорится, плохо прописанным, отмороженным: у него мрачное неподвижное лицо тюфяка, он практически лишен эмоций (словно воспитан в жестко консервативном духе), лишь иногда срывается и сразу в истерику. А воображаемая Люси, наоборот, предельно выразительна: ее лицо постоянно перекошено в желчных гримасах; кроме того, нам открыты все ее мысли, ее внутренний монолог. Кажется, именно оживший образ силится понять душу и характер своего создателя, а не он пытается придумать идеальную женщину. Впрочем, в еще более странном финале, когда хоррор сменяется мюзиклом, мы встретимся и с другими вариантами Джейковой фантазии об идеальной подружке.

Логично, что самым сильным источником тревоги в фильме (формально — для зрителя, но надо понимать, что граница между зрителем и персонажами тут тоже размыта) становится потеря героями идентичности. Ни мы не можем, ни Люси с Джейком часто не могут понять, кто они вообще такие: героиня Джесси Бакли несколько раз за фильм меняет имена, профессии и хобби — она то квантовый физик, то художница, то официантка, то геронтолог, то кинокритик; все, что она считает своим (стихотворение «Bonedog» и пейзажи с деревьями, рецензия на фильм Кассаветиса), принадлежит не ей, а имеет других авторов.

Иногда Люси с ужасом обнаруживает свою вторичность — например, видит в доме родителей Джейка свои картины или книгу со стихотворением, которое вроде бы сочинила сама. Иногда это видим только мы, как в эпизоде, где Люси говорит словами заметки, написанной Полин Кейл, и вдруг впервые за фильм закуривает (Кейл была курильщицей).

Ее ухажер — ходячая «Википедия» (они познакомились на викторине «Что? Где? Когда?»), всезнайка, который занимается беспощадным неймдроппингом. Герои коммуницируют с реальностью, накладывая на нее разные призмы восприятия — Ги Дебор, Оскар Уайльд, квантовая физика, — но в результате утрачивают индивидуальность (большую часть экранного времени оператор Лукаш Зал показывает их лица через хлопья снега), а вместе с ней и способность быть персонажами собственной жизни.

В этом смысле их встреча с родителями (и здесь Кауфман как раз придерживается жанровых стандартов хоррора) — это встреча с антиподами, которые привязаны друг к другу, укоренены во времени и могут испытывать на себе его ход. Этот сценарий кажется Люси и Джейку слишком предсказуемым: ему они предпочитают невротическое плутание по лабиринтам прочитанных текстов и культурных отсылок, во время которого бесконечно перебирают различные модели партнерства (среди них — «Женщина под влиянием» Кассаветиса и мюзикл «Оклахома»). В бесконечно расширяющейся вселенной Кауфмана свобода выбора может стать такой же западней, как и его отсутствие. Помните страдания, которые принес герою «Нью-Йорка» почти бесконечный бюджет на театральную постановку?